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Apple préparerait un Mac Studio M5 Ultra avec un système de refroidissement entièrement repensé

Apple préparerait un Mac Studio M5 Ultra avec un système de refroidissement entièrement repensé

Apple ne compterait pas révolutionner le design du Mac Studio, mais plutôt ce qui se cache à l’intérieur. Selon les dernières informations de Bloomberg, le constructeur préparerait une version du Mac Studio équipée de la puce M5 Ultra dès cette année, tout en travaillant déjà sur un modèle M7 Ultra attendu à l’horizon 2028.

L’une des évolutions les plus importantes concernerait pourtant un composant invisible pour l’utilisateur : le système de dissipation thermique.

Le Mac Studio miserait sur la puissance… sans changer de silhouette

D’après Mark Gurman dans sa newsletter Power On, Apple conserverait le châssis actuel du Mac Studio, inauguré en 2022. Aucun changement esthétique majeur ne serait au programme. Le constructeur privilégierait une approche plus pragmatique en améliorant les performances internes plutôt qu’en redessinant entièrement son ordinateur de bureau destiné aux professionnels.

La principale nouveauté concernerait l’intégration de la future puce M5 Ultra, qui viendrait succéder à l’actuelle génération Apple Silicon destinée aux charges de travail les plus exigeantes.

Un nouveau dissipateur thermique pour accompagner la montée en puissance

Selon Bloomberg, Apple travaillerait sur un nouveau système de refroidissement, avec un dissipateur thermique entièrement revu. Cette évolution répond à une problématique devenue centrale avec les dernières générations de puces maison : maintenir des performances maximales sur de longues périodes sans provoquer de limitation thermique.

Les usages visés sont nombreux : montage vidéo 8K, rendu 3D professionnel, compilation de projets logiciels volumineux, calcul scientifique et exécution locale de modèles d’intelligence artificielle.

En améliorant la dissipation de la chaleur, Apple pourrait permettre au M5 Ultra de conserver sa fréquence maximale plus longtemps, tout en limitant les phénomènes de throttling lors des traitements intensifs.

L’IA redéfinit les priorités d’Apple Silicon

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large. Avec l’arrivée d’Apple Intelligence et la montée en puissance des traitements exécutés directement sur les appareils, les processeurs Apple doivent désormais gérer des charges de calcul beaucoup plus soutenues qu’auparavant.

Les modèles génératifs, les moteurs de création d’images ou encore les assistants exécutés localement sollicitent simultanément CPU, GPU, Neural Engine et mémoire unifiée. Dans ce contexte, l’efficacité thermique devient un facteur aussi déterminant que la puissance brute.

Le refroidissement ne sert plus uniquement à préserver les performances lors d’un export vidéo, mais aussi à garantir une exécution fluide des futurs outils d’IA embarqués.

Un Mac Studio M7 Ultra serait déjà prévu pour 2028

La feuille de route évoquée par Bloomberg va encore plus loin. Apple préparerait déjà une nouvelle génération de Mac Studio animée par une puce M7 Ultra, dont le lancement serait envisagé en 2028.

Cette anticipation montre que Cupertino planifie désormais l’évolution de sa gamme professionnelle plusieurs années à l’avance, avec une architecture pensée pour accompagner les futurs besoins en intelligence artificielle, en création de contenu et en calcul haute performance.

Une évolution logique plutôt qu’une révolution

Si certains espéraient un Mac Studio entièrement repensé, Apple semble privilégier une philosophie plus conservatrice. Le format compact en aluminium du Mac Studio s’est imposé comme une référence auprès des créateurs de contenu, des développeurs et des studios de production. Modifier profondément son design apporterait peu de bénéfices face aux gains potentiels obtenus en améliorant les performances internes.

Cette stratégie reflète également une évolution des attentes du marché professionnel. Les utilisateurs recherchent avant tout davantage de puissance, une meilleure efficacité énergétique et une stabilité exemplaire lors des charges intensives.

Dans cette optique, un système de refroidissement plus performant pourrait avoir un impact bien plus concret qu’un simple changement esthétique.