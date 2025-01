Hisense TriChroma et MicroLED : Une révolution visuelle au CES 2025 !

Hisense a marqué un grand coup au CES 2025 avec la présentation de deux nouveaux téléviseurs hors normes : le TriChroma LED TV 116UX de 116 pouces et le MicroLED 136MX de 136 pouces.

Ces modèles incarnent les dernières avancées technologiques en matière d’affichage, repoussant les limites de la couleur, de la luminosité et de la précision.

TriChroma LED TV 116UX: Une nouvelle ère pour la technologie Mini-LED

Le TriChroma LED TV 116UX représente une véritable évolution dans le domaine des téléviseurs Mini-LED. Contrairement aux modèles traditionnels qui utilisent des rétroéclairages LED bleus ou blancs passant par un filtre de couleur, ce modèle exploite des lentilles optiques de Dimming Local RGB, chacune contenant des LED rouges, vertes et bleues. Ces lentilles fonctionnent par clusters, offrant un contrôle précis à la fois au niveau des LED et des zones de rétroéclairage.

Grâce à cette conception unique, le TriChroma TV atteint 97 % de l’espace colorimétrique BT.2020, dépassant largement les capacités des Mini-LED classiques. La gestion indépendante des LED RGB améliore l’efficacité énergétique en activant uniquement les LED nécessaires, tout en réduisant les émissions de lumière bleue de 32 %.

Hisense affirme que cette approche minimise également le « blooming » pour une précision accrue des images.

Un moteur d’IA puissant

Le TriChroma LED TV 116UX est propulsé par le processeur Hi-View AI Engine X, conçu pour optimiser chaque image en temps réel à l’aide d’algorithmes avancés tels que AI Peak Brightness, AI RGB Local Dimming, et AI Banding Smoother. Ce téléviseur peut atteindre une luminosité impressionnante de 10 000 nits, tout en supportant les technologies Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced, et HDR10+. Côté son, il intègre un système audio 6.2.2 CineStage X compatible avec Dolby Atmos et DTS Virtual X.

Bien que prometteur, ce modèle soulève des interrogations sur l’alignement des cellules LCD avec les clusters RGB. Comment les couleurs de pixels adjacents sont-elles différenciées si elles partagent le même cluster ? Ces points devront être clarifiés lors des premiers tests.

MicroLED 136MX : La puissance du MicroLED à portée des consommateurs

Le MicroLED 136MX marque la première tentative de Hisense de rendre cette technologie accessible aux consommateurs. Avec 24,88 millions de micro-LEDs, chaque pixel est auto-émissif, composé de LED rouges, vertes et bleues. Cette structure permet des noirs profonds et un contraste quasi infini, sans risque de burn-in, un atout face à l’OLED.

Le MicroLED 136MX offre également une luminosité maximale de 10 000 nits et couvre 95 % de l’espace BT.2020, grâce à des nanocristaux noirs réduisant la réflectivité, idéal pour les environnements lumineux. Il embarque le processeur Hi-View AI Engine X, avec des algorithmes optimisant la qualité d’image.

Fonctionnalités modernes

Ce modèle supporte Dolby Vision IQ, HDR10+, Dolby Atmos, et DTS Virtual X. Côté gaming, il propose un taux de rafraîchissement variable (VRR) à 120 Hz, un mode Auto Low Latency (ALLM), et FreeSync Premium Pro. Le tout est géré via la plateforme Vidaa Smart, avec intégration vocale pour Alexa et Google Assistant.

Avec le TriChroma 116UX et le MicroLED 136MX, Hisense confirme sa position parmi les leaders de l’innovation en matière de téléviseurs. Ces modèles établissent de nouveaux standards pour la couleur, la luminosité et l’efficacité énergétique. Bien que les prix ne soient pas encore dévoilés, ces téléviseurs s’adressent clairement à une clientèle exigeante, à la recherche de performances d’exception.