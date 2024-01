CES 2024 : Hisense dévoile sa toute nouvelle gamme 2024 ULED et ULED X

Hisense a dévoilé sa toute nouvelle gamme 2024 ULED et ULED X au CES 2024 à Las Vegas. La nouvelle gamme pousse l’innovation et la qualité d’image à un tout autre niveau, offrant une expérience plus immersive sur grand écran, ainsi que des images plus lumineuses, des couleurs améliorées et des visuels réalistes.

La société a dévoilé les nouveaux 98UX et 110UX, qui comptent parmi les téléviseurs les plus lumineux que nous ayons jamais vus, le 110UX atteignant une luminosité de 10 000.

Hisense 110UX

Le dernier Hisense 110UX introduit une nouvelle ère de précision et de performance d’affichage, et le nouveau mastodonte de 110 pouces promet un tout nouveau niveau de divertissement à domicile. L’écran comporte plus de 40 000 zones de gradation locale du rétroéclairage sur le grand écran de 110 pouces. Hisense affirme que le panneau élimine le blooming et contribue à améliorer le contraste.

Le téléviseur utilise un écran Mini-LED capable de produire une luminosité allant jusqu’à 10 000 nits. Ce niveau de luminosité permettra d’améliorer l’expérience HDR et de rendre les images plus réalistes, tandis que les zones de gradation plus nombreuses permettront un contrôle plus précis de cette lumière.

Le panneau dispose de 95 % de la palette de couleurs BT.2020, ce qui est plus que la plupart des autres téléviseurs. L’appareil utilise le chipset Hi-View Engine X avec des fonctionnalités d’IA qui peuvent améliorer le contraste et la profondeur. Le téléviseur peut reconnaître automatiquement les scènes et les ajuster dynamiquement à la volée pour offrir une expérience plus immersive.

Outre la puce et les caractéristiques impressionnantes du panneau, le téléviseur est également équipé d’un système audio 4.2.2 canaux et du système Dolby Atmos Flex Connect. Hisense n’a pas révélé le prix ni la disponibilité de ce téléviseur, mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit bon marché.

Hisense 98UX

Similaire au 110UX, le nouveau 98UX fait partie de la famille ULED X et est équipé d’un panneau Mini LED. Comme son nom l’indique, il est équipé d’un écran de 98 pouces qui, selon Hisense, « redéfinit ce qui est possible en matière de qualité d’image ».

Le téléviseur bénéficie de plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur, notamment un écran plus rapide, plus lumineux et plus grand. L’écran affiche une luminosité impressionnante de 5 000 nits avec plus de 10 000 zones de gradation locale qui améliorent la capacité HDR, le contraste, les couleurs et l’ensemble des détails.

L’écran dispose également d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui le rend parfait pour les joueurs sur grand écran, et d’un système audio 4.2.2 canaux.

Hisense U76N

Le nouveau 100 U76N offre une expérience grand écran à un prix encore plus avantageux, bien que la société n’ait pas communiqué sur la disponibilité ou le prix. Tout ce que nous savons, c’est que le nouveau U76N sera disponible chez les revendeurs dans le courant du mois de janvier.

L’U76N est doté d’un écran massif de 100 pouces. Le téléviseur utilise la technologie ULED, QLED-Quantom Dot avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est doté du mode Filmmaker et du mode IMAX Enhanced, ainsi que du Wi-Fi 6e. L’appareil est également équipé de Google TV, qui propose des recommandations personnalisées, des applications et des contenus à regarder.

Gamme ULED 2024 : Séries U6N, U7N, U8N

La série de téléviseurs U de Hisense était l’une des meilleures en 2023, et il semble que l’entreprise équipe tous les nouveaux modèles de Mini LED en 2024. Les nouvelles séries U6N, U7N et U8N offrent un excellent rapport qualité/performance et sont plus abordables que les modèles UX.

Les nouveaux modèles seront proposés avec différentes tailles d’écran allant de 55 à 85 pouces, et les panneaux auront des niveaux de luminosité allant jusqu’à 3 000 nits, ce qui améliorera l’expérience visuelle. Les téléviseurs proposeront plus de 700 000 épisodes télévisés et films par Google TV, ainsi que plus de 10 000 applications. Comme à l’accoutumée chez Hisense, les téléviseurs proposeront les modes Dolby Vision, IMAX Enhanced et Filmmaker pour aider à personnaliser l’expérience.

Les panneaux sont dotés d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’une barre de jeu, d’un faible décalage d’entrée/ALLM, d’une compatibilité G-Sync, de FreeSync Premium Pro, de Dolby Gaming, de Game Mode Pro, et bien plus encore. En outre, les téléviseurs sont équipés du Wi-Fi 6e et de NEXTGEN TV (ATSC 3.0) pour garantir une expérience visuelle ininterrompue et éliminer le décalage des connexions sans fil, en réduisant la latence lors de la visualisation de contenus en direct.

Les nouvelles séries U7 et U8 seront équipées du nouveau chipset Hi-View Engine Pro qui bénéficiera de plusieurs nouvelles fonctionnalités, d’améliorations et d’innovations en matière d’IA pour aider à améliorer, analyser et renforcer la qualité de l’image.

Les nouvelles gammes 2024 ULED et ULED X de Hisense seront disponibles dans le courant de l’année, le U76N arrivant chez les revendeurs ce mois-ci.