Hisense lance un nouvel écran grand format conçu spécifiquement pour être utilisé avec Teams

Microsoft a établi un partenariat avec la société chinoise d’électronique Hisense sur un nouvel écran grand format conçu spécifiquement pour être utilisé avec sa plateforme de vidéoconférence Teams.

Une mise à jour sur le site d’information de Microsoft China a annoncé que Teams serait disponible sur la gamme WR de Hisense, des écrans tactiles fonctionnant sous Android, qui sont disponible dans des configurations de 65, 75 et 86 pouces.

Les utilisateurs qui recherchent la personnalisation ultime peuvent envisager des barres vidéo dédiées, mais les écrans WR d’Hisense sont équipés de caméras et de systèmes de sonorisation afin de fournir une solution tout-en-un pour les salles de réunion. La société chinoise fait un pas de plus vers l’expansion de ses écrans professionnels à un public mondial, avec l’intention de fournir ses produits en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et aux États-Unis.

Hisense fabrique depuis longtemps des produits haut de gamme destinés aux consommateurs, qu’il s’agisse de téléviseurs ou d’appareils électroménagers tels que des réfrigérateurs ou des machines à laver, mais cette expansion dans les produits destinés aux entreprises pourrait être le signe d’un nouvel angle d’attaque pour la société.

L’utilisation de Teams sur un écran Hisense sera rendue possible par l’application HiTeams, qui promet une gamme de types de connexion, y compris l’accès client authentifié et la participation anonyme.

HiTeams en tant que pivot

Les appareils utiliseront également les services de communication Azure (ACS) et les API pour permettre d’autres fonctions que les appels vocaux et vidéo, notamment le chat textuel, les SMS, l’envoi d’e-mails et la téléphonie RTPC, ce qui aidera les entreprises à réduire la quantité de matériel nécessaire dans les salles de réunion et les espaces partagés.

Selon le vice-président de Microsoft Greater China, Ma Yue, ce n’est que le début de la collaboration de l’entreprise avec Hisense : « En regardant vers l’avenir, Microsoft ira main dans la main avec Hisense pour mener une coopération approfondie et à long terme dans des scénarios à plus long terme ».