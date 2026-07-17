Après plusieurs années d’évolutions discrètes, l’iPad mini s’apprêterait enfin à franchir un cap majeur. Selon les informations de Bloomberg, Apple travaillerait sur une nouvelle génération de sa tablette compacte intégrant, pour la première fois, un écran OLED. Attendu dès le mois d’octobre, ce modèle représenterait la refonte la plus importante de l’iPad mini depuis son redesign de 2021.

Si ces informations se confirment, Apple poursuivrait la transition progressive de sa gamme vers l’OLED, tout en renforçant le positionnement premium de son plus petit iPad.

Un écran OLED, mais sans la technologie ProMotion

La principale nouveauté concernerait naturellement l’affichage. D’après Bloomberg, le futur iPad mini, connu en interne sous le nom de code J510, abandonnerait enfin sa dalle LCD au profit d’un écran OLED LTPS.

Toutefois, Apple ne retiendrait pas la technologie LTPO, réservée aujourd’hui à l’iPad Pro. Concrètement, cela signifie que la tablette conserverait un taux de rafraîchissement fixe de 60 Hz, sans bénéficier du ProMotion adaptatif capable de varier jusqu’à 120 Hz.

Ce choix permettrait de profiter des avantages intrinsèques de l’OLED — noirs parfaits, contraste plus élevé, meilleure efficacité énergétique et couleurs plus riches — tout en limitant les coûts de production.

Une puce A19 Pro pour accompagner cette évolution

Au-delà de l’écran, Apple prévoirait également une importante mise à niveau matérielle. Le futur iPad mini embarquerait une puce A19 Pro, succédant à l’A17 Pro introduite sur la génération actuelle.

Même si Bloomberg ne détaille pas encore les gains de performances, cette nouvelle architecture devrait améliorer aussi bien la puissance de calcul que les capacités dédiées à l’intelligence artificielle, un domaine devenu central dans la stratégie d’Apple avec Apple Intelligence.

L’objectif semble clair : offrir davantage de performances sans modifier la philosophie compacte qui fait le succès de l’iPad mini.

Toute la gamme iPad poursuit son évolution

L’iPad mini ne serait qu’une pièce d’une feuille de route bien plus vaste. Selon Bloomberg, Apple préparerait également plusieurs autres modèles :

un nouvel iPad d’entrée de gamme attendu début 2027, doté principalement d’un processeur plus rapide

de nouveaux iPad Air en versions 11 et 13 pouces prévus au printemps 2027

une nouvelle génération d’iPad Pro bénéficiant également d’une évolution de son design.

Pour le moment, seul l’iPad mini adopterait l’OLED dans cette nouvelle vague de produits, tandis que l’iPad classique conserverait un écran LCD.

Cette segmentation permettrait à Apple de continuer à distinguer clairement ses différentes gammes tout en introduisant progressivement les nouvelles technologies.

Un lancement prévu dans un calendrier particulièrement chargé

Si le calendrier évoqué par Bloomberg se confirme, l’iPad mini OLED arriverait seulement quelques semaines après une rentrée particulièrement dense pour Apple. L’automne devrait notamment être marqué par le lancement de la gamme iPhone 18 Pro, la présentation du premier iPhone pliable de la marque, une nouvelle génération d’Apple Watch et plusieurs nouveaux Mac.

Dans ce contexte, l’iPad mini pourrait profiter d’une visibilité importante tout en occupant un créneau spécifique : celui d’une tablette compacte mais haut de gamme.

L’OLED pourrait toutefois entraîner une nouvelle hausse des prix

Cette montée en gamme soulève néanmoins une question importante : celle du tarif. L’actuel iPad mini débute à 689 euros, contre 559 euros avant les récentes hausses provoquées par les tensions sur le marché mondial des puces mémoire.

L’arrivée d’un écran OLED, plus coûteux à produire qu’une dalle LCD traditionnelle, pourrait encore faire grimper la facture.

Cette problématique s’inscrit dans un contexte plus large où Apple fait face à une augmentation continue du prix des composants, notamment de la mémoire, qui affecte déjà plusieurs catégories de produits.

L’iPad mini face au futur iPhone pliable

L’arrivée prochaine du premier iPhone pliable crée également une situation inédite au sein de la gamme Apple. Selon les dernières estimations, ce futur modèle disposerait d’un écran proche de huit pouces une fois déplié, soit une diagonale relativement comparable à celle de l’iPad mini.

La différence se jouera surtout sur le prix.

L’iPhone pliable devrait dépasser les 2 000 dollars, tandis que l’iPad mini resterait, malgré une probable hausse tarifaire, la solution la plus accessible pour profiter d’un grand écran portable dans l’écosystème Apple. Cette coexistence pourrait permettre aux deux appareils de répondre à des usages très différents, malgré une surface d’affichage similaire.

Apple poursuit la montée en gamme de son écosystème

Au-delà du simple changement d’écran, cette évolution traduit une stratégie plus large. Apple semble accélérer la modernisation de l’ensemble de sa gamme, avec l’OLED, l’intelligence artificielle embarquée et de nouvelles architectures matérielles comme principaux axes d’innovation.

Reste une inconnue de taille : la capacité de l’entreprise à sécuriser suffisamment de composants pour tenir son calendrier.

Les tensions persistantes sur le marché de la mémoire continuent de peser sur toute l’industrie des semi-conducteurs. Si ces contraintes venaient à s’aggraver, elles pourraient retarder certains lancements ou limiter les volumes disponibles lors de la commercialisation.

Si Bloomberg voit juste, l’iPad mini OLED pourrait néanmoins marquer un tournant important pour cette gamme longtemps restée dans l’ombre. Après plusieurs années d’évolutions modestes, la plus petite tablette d’Apple s’apprête peut-être à retrouver une place centrale dans la stratégie du constructeur.