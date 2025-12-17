Accueil » Le prochain iPad mini pourrait embarquer une puce A20 Pro et un écran OLED

Cela fait des mois que le futur iPad mini alimente les rumeurs, mais une nouvelle fuite pourrait bien rebattre les cartes. Selon les dernières informations, Apple envisagerait d’équiper sa tablette compacte d’un processeur nettement plus puissant que prévu, plaçant le prochain iPad mini dans une catégorie bien plus ambitieuse.

Un A20 Pro dans un iPad mini ? Une hypothèse crédible

L’information provient d’une source relayée par MacRumors, qui affirme avoir analysé un kit de débogage du noyau macOS contenant plusieurs noms de code internes utilisés par Apple. Ce kit aurait été brièvement mis en ligne par erreur sur le site d’Apple plus tôt cette année, avant d’être rapidement retiré — trop tard pour empêcher les curieux d’y fouiller.

D’après ces éléments, le prochain iPad mini pourrait embarquer le processeur A20 Pro, un SoC encore inédit. Jusqu’ici, les rumeurs tablaient plutôt sur un A19 Pro, la puce qui équipe actuellement l’iPhone 17 Pro. Ce changement suggérerait un saut de performances bien plus important que prévu.

Rien n’est toutefois gravé dans le marbre. Il est possible qu’Apple ait testé plusieurs configurations avant de revoir sa stratégie matérielle.

Un calendrier qui jouerait en faveur du A20 Pro

Si l’iPad mini de nouvelle génération est lancé à l’automne 2026, scénario jugé plausible par plusieurs observateurs, l’intégration de l’A20 Pro deviendrait logique. Cette puce devrait en effet équiper les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendus à la même période.

Le A20 Pro serait fabriqué selon le procédé 2 nm de TSMC, ce qui promet des gains de performances notables, une meilleure efficacité énergétique, et une réduction des problèmes de chauffe.

Autrement dit, un combo idéal pour un appareil compact comme l’iPad mini.

L’iPad mini n’a pas toujours droit à la toute dernière puce

Historiquement, Apple n’a pas suivi une règle stricte concernant le processeur de l’iPad mini. En 2021, par exemple, la tablette avait bien reçu le A15 Bionic, lancé simultanément avec l’iPhone 13. Mais d’autres générations se sont contentées de puces plus anciennes.

Les deux scénarios restent donc plausibles : un iPad mini avec A19 Pro, plus cohérent sur le plan des coûts, ou un modèle A20 Pro, positionné comme une véritable vitrine technologique.

OLED, audio repensé et résistance à l’eau : un vrai bond générationnel

Le processeur ne serait pas la seule nouveauté majeure. Plusieurs fuites évoquent également :

un écran OLED, une première pour l’iPad mini, offrant des noirs profonds, un contraste supérieur et des couleurs plus riches ;

un nouveau système de haut-parleurs intégrant une technologie de vibration ;

une certification de résistance à l’eau, encore absente de la gamme.

Si ces éléments se confirment, Apple préparerait la plus grosse évolution de l’iPad mini depuis des années.

Un futur iPad mini plus séduisant que jamais

Le modèle actuel, lancé en octobre 2024 avec la puce A17 Pro et la compatibilité Apple Intelligence, avait déjà marqué une nette progression. Mais, la prochaine version pourrait franchir un cap supplémentaire.

Un format compact, une puissance digne d’un iPhone Pro récent, et un écran OLED : la recette a de quoi séduire ceux qui recherchent un appareil portable, premium et performant, sans passer à un iPad plus encombrant.

Une attente qui pourrait en valoir la peine

Si toutes ces rumeurs s’avèrent exactes, Apple ne se contentera pas d’une mise à jour de routine. Le prochain iPad mini pourrait devenir l’un des produits les plus intéressants de la gamme iPad, capable de séduire aussi bien les amateurs de mobilité que les utilisateurs exigeants.

Reste désormais à patienter jusqu’aux annonces officielles pour savoir si Apple confirmera — ou non — ce positionnement très ambitieux.