Accueil » Pixel 11 : Google pourrait rebaptiser Magic Cue pour relancer l’une de ses fonctions IA les plus ambitieuses

Pixel 11 : Google pourrait rebaptiser Magic Cue pour relancer l’une de ses fonctions IA les plus ambitieuses

Galaxy Z Fold 8 vs iPhone Ultra : Samsung pourrait offrir le pliable le plus agréable à utiliser

Lors du lancement des Pixel 10, Google voulait changer notre manière d’utiliser un smartphone. Plutôt que de simplement répondre à une demande, les nouveaux Pixel devaient anticiper les besoins de leurs utilisateurs grâce à une fonctionnalité baptisée Magic Cue.

Un an plus tard, cette promesse est pourtant restée largement invisible pour de nombreux propriétaires de Pixel 10. À l’approche du lancement des Pixel 11, Google semblerait prêt à lui offrir une seconde chance… sous un nouveau nom.

Magic Cue pourrait devenir « Proactive Assistance »

D’après plusieurs lignes de code découvertes dans la version bêta 229 de l’application Phone by Google, Google remplacerait prochainement le nom Magic Cue par Proactive Assistance. Le changement paraît anecdotique, mais il pourrait traduire une volonté plus large de repositionner cette fonctionnalité, restée relativement confidentielle depuis son lancement.

Cette nouvelle appellation met davantage l’accent sur ce que fait réellement l’outil : fournir automatiquement des informations pertinentes avant même que l’utilisateur ne les demande.

Une IA qui agit avant même que vous ne posiez la question

Magic Cue représentait l’une des démonstrations les plus ambitieuses de Google autour de Gemini Nano. La fonctionnalité analyse en permanence plusieurs sources d’information directement sur le smartphone, ce qui apparaît à l’écran, les notifications ou encore les applications connectées.

Parmi les services compatibles figurent notamment Gmail, Google Messages, Google Contacts et Google Agenda. À terme, Google pourrait également étendre cette intégration à d’autres applications Workspace comme Google Docs, Google Drive ou Google Keep.

Toutes ces opérations sont réalisées localement sur l’appareil, sans envoyer les données personnelles vers les serveurs de Google, grâce aux capacités du processeur Tensor G5.

Un assistant capable d’anticiper vos besoins

L’exemple présenté par Google illustre bien le fonctionnement de Magic Cue. Imaginons que vous recherchiez le numéro de téléphone d’une compagnie aérienne afin de modifier une réservation.

Sans intervention de votre part, le système peut alors retrouver automatiquement votre e-mail de confirmation, votre numéro de réservation, votre siège, les informations relatives au paiement ou encore les événements associés dans votre calendrier. Toutes ces données apparaissent sous la forme d’une petite carte contextuelle directement à l’écran, évitant d’avoir à ouvrir plusieurs applications successivement.

L’objectif est clair : réduire le nombre d’étapes nécessaires pour accomplir une tâche.

Une fonctionnalité passée presque inaperçue

Sur le papier, l’idée était séduisante. Dans les faits, de nombreux utilisateurs de Pixel 10 affirment n’avoir quasiment jamais vu Magic Cue apparaître. Lors de son lancement, certains reprochaient même à la fonctionnalité de proposer des informations peu pertinentes. Selon plusieurs témoignages, Google aurait ensuite modifié ses critères d’activation afin qu’elle ne s’affiche que lorsque Gemini estime que son intervention est réellement utile.

Résultat : l’outil est devenu si discret que beaucoup ont fini par oublier son existence.

Ce paradoxe résume parfaitement le défi des assistants proactifs : s’ils interviennent trop souvent, ils deviennent intrusifs ; s’ils se montrent trop prudents, les utilisateurs ne les remarquent jamais.

Gemini prend désormais une place plus visible

Les nouvelles références découvertes dans le code mentionnent explicitement Gemini, alors que le nom n’apparaissait pas directement dans l’interface actuelle de Magic Cue, malgré l’utilisation de Gemini Nano en arrière-plan. Ce détail laisse penser que Google souhaite rapprocher davantage cette fonctionnalité de son écosystème d’intelligence artificielle, qui devient progressivement le cœur de l’expérience Pixel.

Avec les Pixel 11, Gemini ne devrait plus seulement répondre aux questions : il pourrait devenir le moteur central de toutes les fonctions proactives du smartphone.

Google veut éviter un nouveau « one-shot »

L’histoire récente des Pixel montre toutefois que Google abandonne régulièrement certaines innovations après une seule génération. Le radar Motion Sense du Pixel 4, tout comme son système avancé de reconnaissance faciale en 3D, avaient été largement mis en avant avant de disparaître dès l’année suivante.

Magic Cue semblait suivre le même chemin.

Le fait que Google continue à développer cette technologie — même sous une nouvelle identité — suggère au contraire qu’elle pourrait devenir un pilier de l’expérience Pixel à long terme.

Le véritable enjeu des Pixel 11

Les smartphones Android proposent aujourd’hui des performances très proches les unes des autres. La différenciation passe désormais moins par le matériel que par l’intelligence logicielle.

Si Google parvient réellement à rendre Proactive Assistance plus pertinente, plus visible et mieux intégrée à Gemini, les Pixel pourraient enfin concrétiser une promesse formulée depuis plusieurs années : celle d’un smartphone capable d’anticiper les besoins de son utilisateur plutôt que d’attendre une commande.

À quelques semaines du Made by Google 2026, prévu le 12 août, cette évolution pourrait finalement représenter l’une des nouveautés les plus importantes des Pixel 11… même si elle repose sur une technologie déjà présente depuis un an.