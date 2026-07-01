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Google lance Nano Banana 2 Lite : une IA plus rapide et moins chère pour générer des images

Google lance Nano Banana 2 Lite : une IA plus rapide et moins chère pour générer des images

Google poursuit le développement de ses outils de génération d’images par intelligence artificielle avec l’arrivée de Nano Banana 2 Lite. Cette nouvelle version mise avant tout sur la rapidité et un coût d’utilisation réduit, afin de répondre aux besoins des développeurs, des agences et des entreprises qui produisent de grandes quantités de contenus visuels.

L’objectif n’est pas de remplacer les modèles les plus puissants de Google, mais de proposer une solution capable de générer des images en quelques secondes tout en limitant les coûts.

Des images générées en seulement quatre secondes

Selon Google, Nano Banana 2 Lite est capable de produire une image en environ quatre secondes, une réduction significative du temps de traitement par rapport aux versions précédentes. Cette faible latence permet de multiplier rapidement les essais, de tester différentes variantes d’un même visuel ou encore de générer un grand nombre d’images dans un délai très court.

Google présente ainsi Nano Banana 2 Lite comme un modèle particulièrement adapté aux workflows où la rapidité prime sur la recherche de la meilleure qualité possible.

Un tarif particulièrement agressif

L’autre argument mis en avant par Google concerne le prix. L’entreprise annonce un coût de 0,034 dollar pour 1 000 images générées, ce qui en fait l’un des modèles les plus abordables de son catalogue.

Cette stratégie vise principalement les professionnels qui produisent des campagnes publicitaires, des catalogues produits ou des contenus destinés aux réseaux sociaux et qui doivent générer de très nombreuses images chaque jour.

Une nouvelle étape pour la famille Nano Banana

Nano Banana 2 Lite succède au modèle Nano Banana original, lancé l’été dernier et basé sur Gemini 3.1 Flash. Entre-temps, Google avait présenté Nano Banana 2, une version plus avancée capable de produire des images plus réalistes et plus détaillées.

Le constructeur propose également Nano Banana Pro, destiné aux usages les plus exigeants et offrant des performances supérieures, en contrepartie d’un coût plus élevé.

Avec cette nouvelle déclinaison Lite, Google complète ainsi sa gamme afin de couvrir différents besoins, du prototypage rapide jusqu’à la génération d’images haut de gamme.

Une IA pensée pour les créateurs… et les entreprises

Google continue de présenter Nano Banana comme un outil destiné à accélérer les processus créatifs plutôt qu’à remplacer les graphistes. L’entreprise met notamment en avant les usages liés à la création de publicités, de contenus marketing ou encore de visuels destinés au commerce en ligne.

Malgré ces arguments, les générateurs d’images IA continuent de susciter des débats. Les critiques dénoncent notamment la multiplication des contenus générés automatiquement, parfois qualifiés d’« AI slop », ainsi que les conséquences potentielles pour les métiers de la création.

Ces discussions se sont récemment intensifiées après plusieurs partenariats conclus entre les grands acteurs de l’intelligence artificielle et l’industrie du cinéma.

Google déploie aussi Gemini Omni Flash

En parallèle de Nano Banana 2 Lite, Google annonce la disponibilité élargie de Gemini Omni Flash, dévoilé plus tôt cette année lors de la conférence Google I/O. Ce modèle est spécialisé dans la génération de vidéos et affiche un tarif de 0,10 dollar par seconde de vidéo produite.

Google en profite également pour présenter Omni Product Studio, une application de démonstration capable de transformer des images statiques créées par l’IA en véritables vidéos promotionnelles destinées au commerce électronique.

L’objectif est de permettre aux développeurs et aux entreprises de créer plus facilement des contenus multimédias complets, en combinant génération d’images, animation et montage vidéo.

Disponible dès maintenant

Nano Banana 2 Lite est disponible dès aujourd’hui via Google AI Studio, l’API Gemini ainsi que la plateforme Gemini Enterprise Agent Platform. À cette occasion, Google précise que le modèle Nano Banana d’origine devient un modèle « Legacy » et sera progressivement remplacé par cette nouvelle version.

Avec Nano Banana 2 Lite et Gemini Omni Flash, Google poursuit sa stratégie consistant à proposer une gamme complète d’outils d’IA générative couvrant aussi bien les images que la vidéo. Face à une concurrence toujours plus intense, l’entreprise mise désormais autant sur la rapidité et les coûts d’utilisation que sur la qualité des contenus produits.