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WhatsApp rassure sur les noms d’utilisateur : ils ne fonctionneront pas comme sur Telegram

WhatsApp rassure sur les noms d’utilisateur : ils ne fonctionneront pas comme sur Telegram

Après plusieurs mois d’attente, WhatsApp déploie progressivement sa nouvelle fonctionnalité de nom de profil. Cette évolution permettra enfin de contacter certaines personnes sans avoir à partager son numéro de téléphone.

Mais, cette nouveauté a rapidement suscité des interrogations. Plusieurs utilisateurs craignent que les noms de profil facilitent les arnaques ou les messages indésirables, à l’image de ce que l’on peut observer sur d’autres plateformes comme Telegram.

Face à ces inquiétudes, WhatsApp a tenu à préciser le fonctionnement de son système.

Pas d’annuaire public comme sur Telegram

La principale différence avec Telegram concerne la découverte des comptes. Sur Telegram, il suffit généralement de rechercher un nom d’utilisateur public pour engager une conversation avec son propriétaire.

WhatsApp assure que ce ne sera pas le cas. L’application ne proposera ni annuaire public, ni moteur de recherche permettant de retrouver les utilisateurs, ni suggestions de noms de profil. Autrement dit, une personne devra déjà connaître votre identifiant exact avant de pouvoir tenter de vous contacter.

Selon Meta, cette approche privilégie la confidentialité plutôt que la visibilité des profils.

Une protection supplémentaire avec une clé d’utilisateur

WhatsApp introduit également un mécanisme supplémentaire destiné à renforcer la confidentialité. Les utilisateurs pourront activer une clé associée à leur nom de profil. Si cette option est activée, il ne suffira plus de connaître le nom d’utilisateur pour envoyer un message : il faudra également disposer de cette clé.

Cette protection vise notamment à empêcher les tentatives de contact non sollicitées et à compliquer les attaques reposant sur des recherches automatiques de comptes.

Meta affirme avoir intégré plusieurs protections dès le lancement de cette fonctionnalité. Parmi elles figurent une limitation du nombre de nouvelles conversations pouvant être initiées par un même compte, un blocage des tentatives répétées visant à deviner la clé d’un utilisateur et les systèmes déjà utilisés par WhatsApp pour détecter les faux comptes, les usurpations d’identité et les comportements suspects.

L’entreprise explique que ces mécanismes doivent limiter les abus tout en conservant la simplicité d’utilisation de l’application.

Les informations sur les expéditeurs restent disponibles

Même lorsqu’un message provient d’un utilisateur inconnu, WhatsApp continuera d’afficher plusieurs informations utiles avant que vous répondiez. L’application pourra notamment indiquer si le compte est récent, si cette personne figure déjà dans vos contacts, si vous partagez un groupe commun ou encore si le message provient d’un autre pays.

Les utilisateurs conserveront également les fonctions déjà présentes pour bloquer, signaler ou ignorer une conversation.

Bien choisir son nom d’utilisateur

Même si WhatsApp mise sur la confidentialité, le choix du nom de profil restera important. Utiliser son nom complet ou un identifiant très facile à deviner pourrait faciliter la tâche des personnes cherchant à retrouver un compte. À l’inverse, un identifiant plus original ou moins directement lié à son identité offrira un niveau de confidentialité supplémentaire.

L’absence d’annuaire public limite fortement les risques de découverte aléatoire, mais elle n’empêche pas quelqu’un de retrouver un utilisateur si son nom de profil est déjà connu.

Un déploiement progressif

Les noms de profil sont actuellement déployés progressivement auprès des utilisateurs de WhatsApp. Comme souvent avec les nouvelles fonctionnalités de l’application, plusieurs semaines pourraient être nécessaires avant qu’elles soient disponibles pour tous les comptes.

Avec cette nouveauté, Meta cherche à offrir davantage de confidentialité en permettant aux utilisateurs de communiquer sans partager leur numéro de téléphone. Contrairement à Telegram, WhatsApp fait toutefois le choix de limiter volontairement la découverte des comptes afin de réduire les risques de spam et d’escroqueries.