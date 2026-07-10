À peine la famille GPT-5.6 officialisée, OpenAI enchaîne avec une nouvelle annonce majeure. L’entreprise dévoile ChatGPT Work, un agent d’intelligence artificielle pensé pour dépasser le simple rôle d’assistant conversationnel. Sa mission : prendre en charge des projets complets, coordonner plusieurs applications et exécuter des tâches complexes avec un minimum d’interventions humaines.

Avec ChatGPT Work, OpenAI franchit une nouvelle étape dans sa vision de l’IA agentique, où les modèles ne se contentent plus de répondre à des questions, mais deviennent de véritables collaborateurs numériques.

ChatGPT Work : Décrire un objectif plutôt qu’une succession de tâches

Le principe de ChatGPT Work repose sur une approche simple : l’utilisateur définit le résultat attendu, tandis que l’agent détermine lui-même les différentes étapes nécessaires pour y parvenir.

Propulsé par GPT-5.6, le nouvel agent peut se connecter aux applications et aux documents que l’utilisateur choisit de partager, récupérer les informations utiles, puis produire un résultat final plutôt que de simples recommandations.

Selon OpenAI, il peut notamment rédiger un rapport complet, créer un tableau de calcul, concevoir une présentation et développer une application web simple. L’objectif est de limiter les allers-retours permanents entre différentes applications et les multiples séries d’instructions habituellement nécessaires avec un chatbot classique.

Des workflows qui s’étendent sur plusieurs applications

OpenAI indique que ChatGPT Work est particulièrement adapté aux tâches professionnelles longues et complexes. L’entreprise cite plusieurs exemples d’utilisation :

analyser les dépenses d’une entreprise

préparer un dossier avant une réunion avec un client ;

synthétiser des retours clients

élaborer une stratégie marketing

générer les contenus associés puis les adapter à plusieurs publics.

Pendant l’exécution, l’utilisateur conserve le contrôle. Il peut observer les différentes étapes, répondre aux questions de l’agent, modifier la direction du projet ou valider certaines actions avant leur lancement.

Un agent qui continue de travailler en arrière-plan

La fonctionnalité la plus marquante est sans doute Scheduled Tasks. Grâce à ce système, ChatGPT Work n’interrompt pas nécessairement son activité lorsque l’utilisateur ferme l’application.

L’agent peut continuer à fonctionner en arrière-plan afin de surveiller des services connectés comme Slack ou Microsoft Teams, mettre automatiquement à jour des documents ou des présentations et signaler aux collaborateurs lorsqu’un changement important intervient. OpenAI imagine ainsi un scénario dans lequel un utilisateur lance un projet avant de quitter son bureau et retrouve, quelques heures plus tard, un travail déjà largement avancé.

Cette capacité rapproche davantage ChatGPT d’un véritable agent logiciel que d’un assistant conversationnel traditionnel.

Une nouvelle application de bureau unifiée

En parallèle, OpenAI déploie une nouvelle version de son application ChatGPT Desktop pour Windows et macOS. Cette mise à jour rassemble dans une interface unique ChatGPT, ChatGPT Work et Codex.

L’application est disponible sur l’ensemble des formules, y compris la version gratuite.

En revanche, l’accès à ChatGPT Work reste réservé, dans un premier temps, aux abonnés Pro, Enterprise et Edu.

Les utilisateurs Plus et Business devraient y avoir accès dans les prochains jours.

OpenAI accélère sa transition vers les agents IA

Avec ChatGPT Work, OpenAI confirme une évolution profonde de sa stratégie. Après avoir longtemps perfectionné les capacités conversationnelles de ses modèles, l’entreprise concentre désormais ses efforts sur des agents capables de planifier, coordonner et exécuter des tâches complexes sur plusieurs applications.

Cette approche reflète une transformation plus large du marché de l’intelligence artificielle. Les utilisateurs n’attendent plus seulement des réponses rapides, mais des systèmes capables de prendre en charge des processus entiers tout en restant supervisés par l’humain. En combinant GPT-5.6, des intégrations avec les principaux outils professionnels et des tâches exécutées en arrière-plan, ChatGPT Work illustre cette nouvelle génération d’assistants qui se rapprochent progressivement d’un véritable collègue numérique.