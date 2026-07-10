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Apple lance la production de masse de son iPhone pliable, Foxconn recrute à grande échelle

Apple lance la production de masse de son iPhone pliable, Foxconn recrute à grande échelle

Le premier iPhone pliable d’Apple, alias iPhone Ultra, semble franchir une étape décisive. Alors que les rumeurs d’un lancement en septembre se multiplient, de nouveaux rapports issus de la chaîne d’approvisionnement indiquent que la production de masse est désormais en cours. Pour tenir les cadences, Foxconn aurait lancé une vaste campagne de recrutement dans son principal complexe industriel chinois.

Au-delà des volumes de production, c’est surtout la rapidité avec laquelle les effectifs sont renforcés qui illustre l’ampleur des ambitions d’Apple pour son futur smartphone pliable.

Foxconn multiplie les embauches pour soutenir la montée en cadence

Selon un rapport de mydrivers, le site de Foxconn situé à Longhua, à Shenzhen, aurait lancé une importante campagne de recrutement afin d’accompagner la fabrication du futur iPhone pliable, parfois évoqué sous le nom d’« iPhone Ultra » dans les rumeurs.

L’entreprise rechercherait des travailleurs temporaires, saisonniers et rémunérés à l’heure, avec des contrats courant de juillet à octobre. Ce calendrier laisse penser que la phase de production industrielle est désormais bien engagée et que Foxconn cherche à absorber le pic de fabrication attendu avant le lancement commercial.

Le rapport évoque également les conditions proposées aux nouveaux employés. Les rémunérations horaires seraient comprises entre 22 et 26 yuans (environ 3,20 à 3,80 dollars), tandis que les salariés à temps plein percevraient un salaire mensuel de départ d’environ 2 600 yuans, porté à près de 2 950 yuans après la période d’essai. Les heures supplémentaires, les primes de performance et les indemnités de travail de nuit permettraient d’augmenter cette rémunération.

Autre détail révélateur : certains travailleurs temporaires pourraient être embauchés immédiatement, sans passer par les procédures médicales habituellement requises, signe que Foxconn cherche à renforcer ses lignes d’assemblage dans les plus brefs délais.

Une production désormais bien avancée

Si Apple n’a évidemment confirmé aucun détail concernant son premier smartphone pliable, plusieurs analystes spécialisés estiment que le développement du produit est désormais largement finalisé.

D’après les informations de la chaîne d’approvisionnement, la conception industrielle aurait été figée depuis plusieurs semaines, laissant la voie libre à une montée en cadence de la fabrication en vue d’une présentation attendue en septembre.

Selon les précédentes estimations de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait demandé à ses partenaires de se préparer à produire jusqu’à 10 millions d’unités. Toutefois, seules 500 000 à un million d’entre elles devraient être commercialisées au cours du troisième trimestre 2026, le reste étant destiné à une disponibilité progressive entre octobre et décembre.

Cette stratégie permettrait à Apple de sécuriser les stocks tout en ajustant la production selon la demande, une approche déjà utilisée lors du lancement de plusieurs produits majeurs.

Un lancement premium, mais une réalité industrielle qui interroge

Les rumeurs convergent vers un positionnement particulièrement haut de gamme. Le premier iPhone pliable pourrait être commercialisé entre 2 000 et 2 500 dollars dans sa version de base équipée de 256 Go de stockage.

Ce contraste alimente déjà le débat. D’un côté, Apple s’apprêterait à lancer l’un des smartphones les plus chers jamais commercialisés. De l’autre, les rapports évoquent une production reposant sur des travailleurs rémunérés moins de quatre dollars de l’heure, même si les revenus réels peuvent être revalorisés grâce aux heures supplémentaires et aux différentes primes.

Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres concernent les salaires pratiqués par le sous-traitant Foxconn en Chine, et non directement Apple.

Apple prépare son entrée sur un marché déjà très concurrentiel

L’arrivée du premier iPhone pliable représente bien plus qu’un simple nouveau modèle. Apple entre sur un segment dominé depuis plusieurs années par Samsung, Huawei, Honor, OPPO ou encore Vivo, qui ont déjà multiplié les générations de smartphones pliables.

Plutôt que d’être le premier, Apple semble privilégier une stratégie éprouvée : attendre que la technologie gagne en maturité avant de proposer sa propre interprétation. Le renforcement massif de la production laisse penser que l’entreprise anticipe une demande importante, même si les volumes initiaux devraient rester relativement limités face aux iPhone traditionnels.

Le véritable enjeu sera désormais de savoir si Apple parviendra à convaincre les consommateurs qu’un smartphone pliable à plus de 2 000 dollars apporte une valeur suffisante pour justifier un tel investissement.