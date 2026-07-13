Le prochain iPad Pro ne serait pas le seul produit à évoluer chez Apple. Selon les informations de Mark Gurman pour Bloomberg, la firme de Cupertino travaillerait également sur une nouvelle génération d’Apple Pencil, avec deux modèles attendus dès le printemps 2027. Une mise à jour qui concernerait aussi bien le modèle d’entrée de gamme que l’Apple Pencil Pro.

Après plusieurs années de stabilité, la gamme de stylets d’Apple pourrait ainsi connaître son premier véritable renouvellement.

Deux nouveaux modèles seraient en préparation

D’après Bloomberg, Apple développerait actuellement deux références internes. La première, identifiée sous le nom de code B582, remplacerait l’Apple Pencil USB-C lancé en 2023, aujourd’hui positionné comme le modèle le plus abordable de la gamme.

La seconde, baptisée B632, constituerait une évolution de l’Apple Pencil Pro, présenté aux côtés de l’iPad Pro M4 en 2024.

Cette stratégie s’inscrirait dans les habitudes d’Apple, qui accompagne régulièrement chaque nouvelle génération d’iPad par un accessoire optimisé pour exploiter les nouvelles fonctionnalités matérielles et logicielles.

Une meilleure réparabilité en ligne de mire ?

Bloomberg ne précise pas les nouveautés techniques prévues pour ces futurs stylets. En revanche, Mark Gurman souligne qu’Apple travaille actuellement à adapter plusieurs de ses produits aux futures réglementations européennes concernant la réparabilité des appareils électroniques.

Cette évolution pourrait notamment conduire à une refonte du système de batterie des Apple Pencil.

Les générations actuelles sont régulièrement critiquées pour leur conception difficilement réparable, reposant largement sur des composants collés. Une architecture plus modulaire permettrait non seulement de simplifier les réparations, mais aussi de prolonger la durée de vie des accessoires, un sujet devenu central dans la stratégie environnementale du constructeur.

Même si cette hypothèse reste à confirmer, elle représenterait l’une des évolutions les plus importantes de l’Apple Pencil depuis son lancement.

Un printemps 2027 qui s’annonce chargé

Ces nouveaux Apple Pencil s’intégreraient dans une feuille de route particulièrement dense pour Apple. Selon les précédents rapports de Bloomberg, le premier semestre 2027 devrait également voir arriver une nouvelle génération d’iPad Pro, un MacBook Pro d’entrée de gamme entièrement repensé, ainsi que plusieurs autres produits venant compléter une année déjà marquée par les iPhone 18 Pro, de nouvelles Apple Watch, des Mac mis à jour et le premier iPhone pliable de la marque.

Autrement dit, Apple préparerait un renouvellement simultané de plusieurs piliers de son écosystème.

Plus qu’un simple accessoire

À première vue, un nouveau stylet peut sembler être une évolution mineure. Pourtant, l’Apple Pencil est devenu un élément central de l’expérience iPad, notamment pour les créatifs, les étudiants et les professionnels. Chaque amélioration en matière de précision, d’autonomie ou de réparabilité contribue à renforcer la position de l’iPad comme véritable alternative à l’ordinateur portable dans certains usages.

Si les informations de Bloomberg se confirment, Apple ne chercherait donc pas uniquement à moderniser ses stylets. L’entreprise profiterait également de cette nouvelle génération pour adapter ses accessoires aux futures exigences réglementaires tout en consolidant son écosystème autour des prochains iPad Pro.