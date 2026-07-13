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iPhone Ultra pliable : une nouvelle fuite refroidit les espoirs autour de sa batterie

iPhone Ultra pliable : une nouvelle fuite refroidit les espoirs autour de sa batterie

L’iPhone Ultra pliable pourrait finalement embarquer une batterie bien plus modeste que prévu. Alors que plusieurs rumeurs évoquaient jusqu’ici une capacité comprise entre 5 400 et 5 800 mAh, de nouveaux documents déposés par un fournisseur d’Apple suggèrent un scénario nettement moins ambitieux.

Si cette fuite se confirme, le premier smartphone pliable d’Apple arriverait sur le marché avec une autonomie correcte… mais loin de repousser les limites du segment.

Deux cellules repérées, mais une capacité inférieure aux attentes

Selon un nouveau rapport provenant d’une base d’enregistrement de batteries en Asie, un fournisseur d’Apple a récemment homologué deux nouvelles cellules affichant les capacités suivantes : 1 921 mAh et 2 962 mAh. Combinées, elles atteignent 4 883 mAh.

Cette configuration à double cellule correspond précisément au type d’architecture utilisé par la plupart des smartphones pliables actuels afin de répartir la batterie dans chacune des deux moitiés de l’appareil. Rien ne confirme officiellement qu’il s’agit bien de l’iPhone Ultra, mais les indices vont clairement dans cette direction.

Si cette capacité est retenue, Apple pourrait commercialiser l’appareil comme étant équipé d’une batterie de 5 000 mAh, une pratique courante consistant à communiquer sur une capacité « typique » plutôt que sur la capacité nominale.

Suffisant… mais plus vraiment impressionnant en 2026

Une batterie avoisinant les 4 900 mAh reste loin d’être mauvaise, surtout pour un smartphone pliable où l’espace interne est particulièrement limité. Le problème est ailleurs : le marché a considérablement évolué.

Grâce aux batteries silicium-carbone, plusieurs fabricants chinois proposent désormais des smartphones dépassant 7 000 mAh, certains franchissant même la barre des 10 000 mAh. Dans ce contexte, un pliable vendu plus de 2 000 dollars avec une batterie d’environ 4 900 mAh risque de paraître moins ambitieux qu’espéré.

Apple pourrait toutefois miser sur un autre argument : l’efficacité énergétique. Entre la future puce A20 Pro gravée en 2 nm, les optimisations d’iOS et une gestion particulièrement agressive de la consommation, la firme pourrait compenser une capacité inférieure par une meilleure endurance réelle.

Face à Samsung et Google, l’écart reste limité

Même si cette fuite venait à se confirmer, l’iPhone Ultra ne serait pas réellement désavantagé face aux autres grands pliables. À titre de comparaison le Galaxy Z Fold 7 a une batterie de 4 400 mAh, tandis que le Google Pixel 10 Pro Fold a une batterie de 5 015 mAh. Les dernières rumeurs indiquent toutefois que Samsung préparerait une montée en capacité cette année.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra serait équipé d’une batterie de 5 000 mAh, tandis que le futur Galaxy Z Fold 8, présenté comme un modèle plus compact et plus large, devrait également atteindre environ 4 800 mAh.

Si Apple adopte finalement une batterie proche des 4 900 mAh, l’écart avec ses principaux concurrents resterait donc relativement faible.

Le véritable défi sera l’autonomie, pas la fiche technique

À ce stade, rien ne permet d’affirmer que ces deux cellules sont bien destinées à l’iPhone Ultra. Comme souvent avec les informations issues de la chaîne d’approvisionnement, il convient de rester prudent jusqu’à l’annonce officielle.

Une chose semble néanmoins se dessiner : Apple ne cherchera probablement pas à remporter la bataille des milliampères-heures. Fidèle à sa stratégie, la marque pourrait privilégier l’équilibre entre autonomie, finesse du châssis et performances énergétiques plutôt qu’une simple course aux chiffres.

Reste à savoir si cette approche suffira à convaincre sur un smartphone dont le prix pourrait dépasser les 2 000 dollars. À ce niveau tarifaire, les utilisateurs attendront bien plus qu’une autonomie simplement « correcte ».