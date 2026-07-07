X poursuit sa transformation en plateforme dédiée aux créateurs de contenu. Le réseau social d’Elon Musk déploie une refonte de son éditeur vidéo sur iOS, accompagnée d’un nouvel outil d’enregistrement.

L’objectif est clair : permettre aux utilisateurs de produire et de publier des vidéos sans quitter l’application, tout en réduisant la dépendance aux solutions de montage tierces.

Des sous-titres multilingues et un fond vert directement dans l’application

Parmi les principales nouveautés figure la prise en charge des sous-titres intégrés. Les créateurs peuvent désormais ajouter automatiquement des légendes à leurs vidéos dans plusieurs langues, puis personnaliser leur apparence avant la publication.

X introduit également un outil de fond vert permettant de remplacer l’arrière-plan d’une vidéo à l’aide d’une image ou même d’une publication enregistrée dans la photothèque de l’iPhone. Une fonctionnalité particulièrement attendue, confirmée par Nikita Bier, responsable produit chez X, qui a indiqué que ces outils figuraient parmi les demandes récurrentes de la communauté.

Jusqu’à présent, ce type de montage nécessitait presque systématiquement le recours à des applications spécialisées avant de partager le résultat sur X. En intégrant ces fonctionnalités directement dans son application iOS, la plateforme simplifie considérablement le processus de création et réduit les étapes entre le tournage et la publication.

Une stratégie tournée vers la vidéo et les créateurs

Cette annonce intervient quelques jours seulement après le lancement du nouveau Live Studio, un espace dédié au streaming en direct, accompagné d’une promesse de rémunération pouvant atteindre un million de dollars pour attirer davantage de créateurs sur la plateforme.

L’enchaînement de ces annonces illustre une stratégie cohérente : faire de X un environnement complet où les utilisateurs peuvent filmer, monter, diffuser en direct et publier leurs contenus sans dépendre d’autres services.

X veut devenir une véritable plateforme de création

Nikita Bier a confirmé que d’autres améliorations arriveront dans les prochaines semaines, sans dévoiler pour l’instant les fonctionnalités prévues. Cette feuille de route s’inscrit dans la vision portée depuis plusieurs années par Elon Musk, qui souhaite transformer X en une « everything app », capable de réunir communication, création de contenu, diffusion vidéo et services numériques au sein d’une seule plateforme.

Reste à savoir si ces nouveaux outils suffiront à convaincre les créateurs de délaisser des références établies comme CapCut, InShot ou Adobe Premiere Rush. Si X continue d’enrichir rapidement son éditeur vidéo, la plateforme pourrait néanmoins devenir une alternative crédible pour les créateurs recherchant un flux de production plus rapide et entièrement intégré.