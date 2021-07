La Nintendo Switch OLED dévoilée, elle sera mis en vente le 8 octobre

Nintendo a annoncé cette après-midi un nouveau modèle pour sa console mobile, la Nintendo Switch. Intitulée Nintendo Switch OLED, la console sortira le 8 octobre au prix de 350 dollars.

Alors que les rumeurs avaient suggéré que cette nouvelle Switch serait livrée avec une nouvelle puce NVIDIA sous le capot, il ne semble pas que ce soit le cas. Nintendo indique que ce modèle Switch OLED ne prend en charge que le 1080p en mode TV, alors que les rumeurs suggéraient un support 4K, grâce à une mise à niveau de la puce NVIDIA.

Révélée dans un trailer plus tôt dans l’après-midi, la plus grande différence de la Switch OLED par rapport au modèle original de la Switch réside dans son nom. La Switch originale était équipée d’un écran LCD de 6,2 pouces capable d’atteindre une résolution maximale de 720 p. La Switch OLED n’améliorera pas la résolution de la console, mais sera dotée d’un écran OLED de 7 pouces.

Outre le nouvel écran, ce nouveau modèle comprend un support réglable pour jouer sur une table, 64 Go de stockage intégré (contre 32 Go auparavant), un nouveau dock avec un port Ethernet filaire intégré, et un son amélioré pour jouer sur une console portable ou une table. Nintendo mentionne seulement « jusqu’à 1080 p via HDMI en mode TV » pour le dock TV.

Cependant, il y a peu d’autres changements par rapport à l’original. Nintendo affirme que l’autonomie de la batterie de cette nouvelle Switch OLED pourra atteindre 9 heures, soit la même durée que celle de la Switch actuelle. Cette Switch OLED est légèrement plus longue que l’originale et aussi légèrement plus lourde, avec un poids de 0,32 kg contre 0,29 kg pour la Switch originale.

Pas de révolution

Les Joy-Cons d’origine fonctionneront tous avec cette nouvelle Switch, et tous les jeux existants fonctionneront sur ce nouveau modèle OLED. Nintendo propose également des unités noires et blanches lorsque le modèle Switch OLED sera livré plus tard dans l’année.

Cette Switch mise à jour a fait l’objet de nombreuses rumeurs ces derniers mois, et Nintendo a choisi de la révéler bien après l’E3 de la société qui s’est concentré exclusivement sur les nouveaux jeux Switch.