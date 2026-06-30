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HarmonyOS 6 dépasse les 70 millions d’appareils : Huawei accélère sa montée en puissance

HarmonyOS 6 dépasse les 70 millions d’appareils : Huawei accélère sa montée en puissance

Huawei continue de renforcer son indépendance logicielle. Quelques semaines seulement après la HDC 2026, HarmonyOS 6 franchit un nouveau cap avec plus de 70 millions d’appareils équipés.

Une progression rapide qui confirme les ambitions du constructeur chinois de bâtir un véritable écosystème capable de rivaliser avec Android et iOS.

HarmonyOS 6 franchit un nouveau seuil

Selon les dernières données publiées par Wonder Toolbox, HarmonyOS 6 est désormais installé sur plus de 70,1 millions d’appareils. Cette progression est particulièrement rapide. Lors de la Huawei Developer Conference (HDC 2026), organisée le 12 juin, Yu Chengdong, directeur exécutif de Huawei et président de Terminal BG, évoquait déjà 66 millions d’appareils équipés de cette version du système d’exploitation.

En seulement quelques semaines, plusieurs millions d’utilisateurs supplémentaires ont donc adopté HarmonyOS 6.

Un écosystème qui dépasse désormais 1,3 milliard d’appareils

Au-delà de la seule version 6, Huawei met surtout en avant la croissance de son écosystème. Lors de la conférence HDC 2026, l’entreprise a annoncé que l’ensemble de l’écosystème HarmonyOS Open Source dépassait désormais 1,3 milliard d’appareils.

Ce chiffre englobe une large variété de produits : smartphones, tablettes, ordinateurs, montres connectées, objets connectés, équipements domotiques, véhicules connectés et appareils IoT.

Cette stratégie illustre parfaitement la volonté de Huawei de faire de HarmonyOS une plateforme unifiée capable de connecter l’ensemble de ses produits.

Une réponse directe aux sanctions américaines

La montée en puissance de HarmonyOS ne relève pas uniquement d’une stratégie produit. Depuis les sanctions américaines qui ont privé Huawei des services Google, le constructeur chinois investit massivement dans son propre écosystème logiciel afin de réduire sa dépendance aux technologies occidentales.

Cette transformation s’est accélérée avec HarmonyOS Next, une évolution majeure qui abandonne progressivement la compatibilité avec Android pour s’appuyer sur une architecture entièrement développée par Huawei.

L’objectif est clair : construire un système totalement autonome, aussi bien pour les utilisateurs que pour les développeurs.

L’intelligence artificielle au cœur de HarmonyOS 7

Lors de la HDC 2026, Huawei ne s’est pas limité à HarmonyOS 6. Le constructeur a également présenté un premier aperçu de HarmonyOS 7, qui devrait placer l’intelligence artificielle au centre de l’expérience utilisateur.

Les premières démonstrations mettent notamment l’accent sur :

des agents IA capables d’exécuter des tâches complexes

une intégration plus poussée entre les appareils

le développement de fonctionnalités de spatial computing

une expérience toujours plus fluide entre smartphones, PC, montres connectées et objets intelligents.

Huawei semble vouloir faire de son système d’exploitation bien plus qu’une simple alternative à Android.

Une adoption qui continue de s’accélérer

Les analystes attribuent cette croissance à plusieurs facteurs : une satisfaction élevée des utilisateurs, un nombre croissant de développeurs investissant dans la plateforme, un catalogue d’applications qui s’enrichit progressivement et une intégration particulièrement poussée entre le matériel et le logiciel Huawei.

En Chine, HarmonyOS s’impose désormais comme le deuxième système d’exploitation mobile selon plusieurs indicateurs de marché.

Huawei espère désormais reproduire cette dynamique à l’international, même si le déploiement hors de Chine reste encore limité par l’absence de nombreux services occidentaux.

Huawei confirme sa stratégie de long terme

Le franchissement du seuil des 70 millions d’appareils sous HarmonyOS 6 constitue bien plus qu’un simple indicateur de popularité. Il confirme que Huawei est progressivement parvenu à transformer une contrainte géopolitique en opportunité technologique. En développant son propre système d’exploitation, son propre écosystème applicatif et désormais ses propres expériences d’intelligence artificielle, le constructeur poursuit une stratégie d’intégration verticale comparable à celle d’Apple, mais adaptée au marché chinois.

Reste désormais à savoir si cette dynamique pourra s’étendre au-delà de ses frontières. Si Huawei parvient à convaincre davantage de développeurs internationaux et à enrichir encore son catalogue d’applications, HarmonyOS pourrait progressivement s’imposer comme le troisième grand écosystème mobile mondial.