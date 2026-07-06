Huawei s’apprête à lancer officiellement sa nouvelle génération de smartphones premium à l’international. Le constructeur chinois a confirmé la tenue d’un événement baptisé « Now is Your Moment », qui se déroulera le 14 juillet à Kuala Lumpur, en Malaisie.

À cette occasion, la marque dévoilera pour les marchés mondiaux la série Huawei Pura 90, déjà commercialisée en Chine depuis plusieurs mois. Trois modèles sont attendus : les Pura 90, Pura 90 Pro et Pura 90 Pro Max.

Un lancement international très attendu

Présentée dans un premier temps en Chine, la gamme Pura 90 succède à la série Pura 80 en poursuivant la stratégie de Huawei : miser sur la photographie mobile haut de gamme, l’intelligence artificielle et un design premium.

Le constructeur n’a pas encore communiqué les tarifs destinés au marché international, mais en Chine, le modèle d’entrée de gamme est proposé à partir de 4 699 yuans, soit environ 605 euros.

Les prix européens devraient être dévoilés lors de la conférence du 14 juillet.

Huawei Pura 90 : un modèle compact et endurant

Le modèle standard mise sur un format relativement compact tout en conservant une batterie très généreuse. Au programme, écran plat de 6,84 pouces avec définition 1,5K, batterie de 6 500 mAh, châssis de seulement 6,9 mm d’épaisseur et poids de 203 grammes.

Huawei met particulièrement en avant l’équilibre entre finesse, autonomie et confort d’utilisation.

Le Pura 90 Pro mise sur la photographie

Le Huawei Pura 90 Pro franchit un cap en matière de photo. Il embarque un écran de 6,6 pouces, un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable f/1.4 à f/4.0, un ultra grand-angle de 12,5 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 4x.

L’ouverture variable permet notamment d’adapter automatiquement la quantité de lumière captée selon les conditions de prise de vue, améliorant les photos de nuit comme les portraits.

Le Pura 90 Pro Max voit les choses en grand

Positionné comme le véritable fleuron de la gamme, le Huawei Pura 90 Pro Max bénéficie d’un équipement particulièrement ambitieux. Il dispose notamment d’un écran de 6,9 pouces, d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 40 mégapixels et d’un impressionnant téléobjectif périscopique de 200 mégapixels.

Ce dernier offre un zoom optique 4x, un zoom de qualité optique jusqu’à 8x ainsi qu’un zoom numérique pouvant atteindre 100x.

Huawei affirme également que ce module capte davantage de lumière que les solutions concurrentes grâce à une nouvelle conception interne basée sur un système de prisme optimisé.

Une nouvelle puce Kirin et davantage d’IA

Les versions Pro et Pro Max sont animées par le nouveau processeur Kirin 9030S. Huawei promet plusieurs améliorations, notamment dans le traitement d’image assisté par intelligence artificielle, permettant une meilleure gestion du bruit numérique, des couleurs plus fidèles et un rendu plus précis dans les scènes complexes.

Les deux modèles intègrent également une batterie de 6 000 mAh, une caméra selfie de 13 mégapixels, une protection Kunlun Glass renforçant la résistance aux chutes et aux rayures, et HarmonyOS 6.1, accompagné de nombreuses fonctionnalités IA dédiées à la photographie.

Le constructeur mise notamment sur des outils capables d’améliorer automatiquement les clichés, d’optimiser les portraits ou encore de faciliter les retouches directement depuis le smartphone.

Une stratégie internationale toujours ambitieuse

Même si Huawei reste privé des services Google sur les marchés occidentaux en raison des sanctions américaines, la marque continue d’investir massivement dans son propre écosystème.

HarmonyOS, la galerie d’applications AppGallery et les services Huawei Mobile Services (HMS) constituent aujourd’hui une alternative de plus en plus mature, même si certaines applications populaires nécessitent encore des solutions de contournement.

Avec la série Pura 90, Huawei espère une nouvelle fois séduire les amateurs de photographie mobile grâce à des composants haut de gamme et à son expertise reconnue dans le traitement de l’image.

Rendez-vous le 14 juillet

Tous les détails concernant la disponibilité internationale, les prix et les éventuelles différences entre les versions chinoises et mondiales seront dévoilés lors de la conférence organisée à Kuala Lumpur le 14 juillet.

Cette présentation permettra également de savoir si Huawei prévoit quelques surprises supplémentaires pour accompagner le lancement mondial de sa nouvelle gamme premium.