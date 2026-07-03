Apple semble afficher une confiance grandissante dans le succès de son tout premier smartphone pliable. Selon un nouveau rapport de Nikkei Asia, le géant de Cupertino aurait revu à la hausse ses objectifs de production pour l’iPhone Ultra, attendu en 2026.

Alors que les premières estimations évoquaient entre 7 et 8 millions d’exemplaires, Apple demanderait désormais à ses partenaires industriels de préparer près de 10 millions d’unités, soit une augmentation d’environ 30 %.

Une telle décision est loin d’être anodine pour un produit de première génération, d’autant plus que son développement n’a pas été un long fleuve tranquille.

Apple semble avoir résolu les principaux problèmes de production

Ces derniers mois, plusieurs rumeurs faisaient état de difficultés techniques autour de la charnière du futur iPhone pliable. La fabrication de ce composant, essentiel à la fiabilité de l’appareil, aurait temporairement ralenti le calendrier de développement et suscité des interrogations sur la capacité d’Apple à lancer le produit dans les délais prévus.

D’après Nikkei Asia, ces problèmes seraient désormais en grande partie résolus.

Le fait qu’Apple augmente significativement ses volumes de production laisse penser que la chaîne d’approvisionnement est aujourd’hui suffisamment stabilisée pour soutenir un lancement mondial.

Un lancement attendu aux côtés des iPhone 18 Pro

Si les informations actuelles se confirment, l’iPhone Ultra devrait être présenté lors de la traditionnelle keynote de septembre 2026, en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Les différentes fuites décrivent un smartphone pliable au format livre, directement concurrent des modèles Galaxy Z Fold de Samsung.

Sa fiche technique provisoire évoque notamment un écran OLED interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, la future puce Apple A20 gravée en 2 nm et un capteur Touch ID intégré au bouton d’alimentation, qui remplacerait Face ID sur ce modèle.

Le choix du capteur d’empreintes plutôt que de la reconnaissance faciale permettrait notamment de gagner de la place dans un châssis particulièrement complexe à concevoir.

Apple viserait jusqu’à 220 millions d’iPhone en 2026

Le rapport révèle également qu’Apple aurait demandé à certains fournisseurs de préparer 85 millions de nouveaux iPhone pour le second semestre 2026. En tenant compte des premiers mois de l’année, la production totale pourrait ainsi atteindre environ 220 millions d’iPhone sur l’ensemble de l’exercice.

L’iPhone Ultra représenterait donc une part relativement limitée des ventes globales, mais son volume reste élevé pour un appareil inaugurant une toute nouvelle catégorie de produits chez Apple.

Un prix qui pourrait dépasser les 2 500 dollars

Si Apple prévoit de fabriquer davantage d’exemplaires, cela ne signifie pas que le prix sera plus accessible. Les dernières indiscrétions évoquent un tarif de départ situé autour de 2 500 dollars, tandis que les versions dotées d’une plus grande capacité de stockage pourraient franchir la barre des 3 000 dollars.

L’iPhone Ultra deviendrait ainsi le smartphone le plus cher jamais commercialisé par Apple, avec un prix se rapprochant de celui de certains MacBook Pro.

Malgré ce positionnement ultra premium, plusieurs choix techniques continuent d’alimenter les discussions. Selon les rumeurs actuelles, l’iPhone Ultra ne proposerait qu’un double module photo, sans téléobjectif dédié, là où les iPhone Pro Max disposent traditionnellement d’un système plus complet. L’abandon supposé de Face ID au profit de Touch ID pourrait également surprendre certains utilisateurs, même si cette décision semble dictée par des contraintes d’intégration liées au format pliable.

Pour un appareil affiché à un tarif aussi élevé, Apple devra convaincre que ces compromis sont compensés par une expérience utilisateur réellement innovante.

Un lancement très attendu

Après plusieurs années de rumeurs, l’iPhone Ultra devrait enfin marquer l’entrée officielle d’Apple sur le marché des smartphones pliables. Face à des concurrents comme Samsung, Honor, Huawei ou encore Google, qui disposent déjà de plusieurs générations d’expérience dans ce domaine, Apple devra proposer un produit particulièrement abouti.

L’augmentation des objectifs de production laisse en tout cas penser que la firme croit fortement au potentiel commercial de son premier iPhone pliable. Reste désormais à savoir si les consommateurs seront prêts à investir près de 2 500 dollars pour découvrir cette nouvelle génération de smartphone.