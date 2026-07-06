Accueil » Apple Watch Series 12 : un nouveau capteur de santé directement intégré au bracelet ?

Apple Watch Series 12 : un nouveau capteur de santé directement intégré au bracelet ?

Apple Watch Series 12 : un nouveau capteur de santé directement intégré au bracelet ?

Apple pourrait préparer une évolution majeure de son Apple Watch. Selon une nouvelle rumeur, la future Apple Watch Series 12 ne se contenterait plus d’intégrer ses capteurs sous le boîtier : une partie des fonctions de suivi de santé pourrait être directement intégrée au bracelet.

Si cette information se confirme, Apple serait le premier grand constructeur à adopter une telle approche, là où Samsung et Google concentrent encore tous leurs capteurs dans le boîtier de leurs montres connectées.

Un capteur directement moulé dans le bracelet Sport

L’information provient du leaker Kosutami, qui affirme sur X que Apple travaille sur un bracelet Sport en silicone intégrant un nouveau capteur de santé. D’après ses informations, ce capteur serait directement injecté dans le matériau lors de la fabrication du bracelet. En revanche, cette technologie ne fonctionnerait pas encore avec les autres types de bracelets proposés par Apple, comme les modèles en cuir, en tissu tressé ou en acier.

Autrement dit, les utilisateurs souhaitant profiter de cette nouvelle fonctionnalité devraient conserver le bracelet en silicone fourni avec la montre.

À ce stade, aucune précision n’a été donnée sur le type de données que ce nouveau capteur serait capable de mesurer.

Quelle pourrait être l’utilité d’un capteur dans le bracelet ?

Même si Apple n’a évidemment rien confirmé, plusieurs hypothèses semblent plausibles. L’intégration d’un capteur directement dans le bracelet offrirait une surface de contact beaucoup plus importante avec la peau que le système actuel placé sous le boîtier. Cette meilleure adhérence pourrait améliorer la qualité des mesures, notamment lors des activités sportives ou lorsque la montre bouge davantage sur le poignet.

Apple pourrait ainsi perfectionner certains capteurs déjà présents, comme le suivi de la fréquence cardiaque, la mesure de la température corporelle, voire certaines fonctions liées à la récupération ou au sommeil.

En revanche, les technologies très attendues comme la mesure non invasive de la glycémie semblent encore loin d’être prêtes pour une commercialisation.

Samsung et Google suivent une approche différente

Aujourd’hui, les principaux concurrents d’Apple n’utilisent pas cette architecture. Sur les montres Galaxy Watch, le capteur BioActive développé par Samsung est entièrement intégré au dos du boîtier. Même constat du côté de Google avec la Pixel Watch, dont tous les capteurs de santé sont également placés sous la montre.

Les bracelets, qu’ils soient officiels ou fabriqués par des marques tierces, restent donc de simples accessoires dépourvus d’électronique. Si Apple franchissait réellement ce cap, cela représenterait une première sur le marché des montres connectées grand public.

Une nouveauté qui pourrait compliquer le changement de bracelet

Cette éventuelle innovation soulève toutefois plusieurs questions. L’un des grands avantages de l’Apple Watch reste la possibilité de changer facilement de bracelet selon les occasions : un bracelet Sport pour le sport, un bracelet cuir pour le bureau ou encore un bracelet métallique pour une tenue plus habillée.

Si certaines fonctions de santé devenaient dépendantes du bracelet en silicone, cette liberté pourrait être fortement réduite.

Les fabricants d’accessoires devraient également adapter leurs produits pour intégrer cette nouvelle technologie, ce qui pourrait prendre plusieurs années.

Une rumeur à prendre avec prudence

Comme souvent, il convient de rester prudent. Kosutami n’affiche pas un historique suffisamment solide pour que cette fuite puisse être considérée comme fiable. De plus, Apple a déjà déposé au fil des années de nombreux brevets concernant des bracelets intelligents sans qu’aucun n’aboutisse à un produit commercial.

Parmi ces concepts figuraient notamment des bracelets capables de s’ajuster automatiquement au poignet, des systèmes d’authentification biométrique intégrés au bracelet et des capteurs destinés à mesurer le niveau d’hydratation.

Aucun de ces projets n’a, pour l’instant, vu le jour.

Une idée intéressante… si elle reste optionnelle

Si Apple travaille réellement sur cette technologie, l’idée pourrait apporter des mesures plus précises sans modifier profondément le design de l’Apple Watch. En revanche, conditionner certaines fonctionnalités de santé à un seul type de bracelet risquerait de décevoir les utilisateurs qui apprécient justement la personnalisation offerte par les bracelets interchangeables.

Pour le moment, rien n’indique que cette fonctionnalité arrivera sur la future Apple Watch Series 12. Il faudra attendre de nouvelles informations plus crédibles avant de savoir si Apple transformera réellement ses bracelets en véritables extensions de ses capteurs de santé.