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Les AirPods Ultra refont parler d’eux : un indice découvert dans iOS 27 relance les rumeurs

Les AirPods Ultra refont parler d’eux : un indice découvert dans iOS 27 relance les rumeurs

Si Apple devrait dévoiler les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et son très attendu iPhone Ultra pliable en septembre, le calendrier de ses prochains objets connectés reste beaucoup plus flou.

Une nouvelle découverte dans le code de la deuxième bêta développeur d’iOS 27 pourrait toutefois confirmer qu’un nouveau wearable est bel et bien en préparation. Et contrairement aux premières suppositions, il pourrait davantage s’agir des futurs AirPods Ultra que des lunettes connectées d’Apple.

Un mystérieux appareil repéré dans iOS 27

Le développeur Sam Henri Gold a découvert dans le code d’iOS 27 la présence d’un appareil inédit identifié sous le nom de code B790. Aucune référence commerciale n’est mentionnée, mais plusieurs lignes de code indiquent que ce futur produit serait compatible avec Visual Intelligence, l’une des fonctionnalités phares d’Apple Intelligence.

Le système serait capable de reconnaître différents éléments de l’environnement, notamment :

des monuments célèbres, comme la Tour Eiffel

du texte affiché devant l’utilisateur

des objets du quotidien

des logos et marques

Ces capacités reposeraient sur une caméra capable d’analyser ce que regarde l’utilisateur afin d’offrir des informations contextuelles via Siri.

Des lunettes connectées ? Pas forcément

À première vue, ces fonctionnalités font immédiatement penser aux futures Apple Glass. Pourtant, plusieurs indices laissent penser que le code B790 désigne en réalité un autre produit. Selon différentes précédentes fuites, les lunettes connectées d’Apple porteraient le nom de code N50 en interne.

À l’inverse, le préfixe B correspond davantage à la nomenclature utilisée par Apple pour ses écouteurs. Les AirPods Pro 3, par exemple, seraient connus sous le nom de code B788. Le nouveau B790 pourrait donc logiquement correspondre aux fameux AirPods Ultra, ces écouteurs équipés de caméras dont on entend parler depuis plusieurs années.

Des AirPods capables de voir leur environnement

Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser croire, les caméras intégrées aux AirPods Ultra ne serviraient pas à prendre des photos ou enregistrer des vidéos. Leur objectif serait d’alimenter Visual Intelligence. Concrètement, l’utilisateur pourrait simplement regarder un monument, un produit, une affiche ou un objet, puis demander à Siri de lui fournir instantanément des informations à son sujet.

Cette fonctionnalité existe déjà sur les iPhone 15 Pro et les modèles plus récents via l’application Appareil photo sous iOS 27. Apple chercherait désormais à l’étendre à une nouvelle catégorie de produits.

Des rumeurs contradictoires autour du projet

Cette découverte intervient alors que plusieurs sources affirmaient récemment qu’Apple aurait suspendu, voire annulé, le développement des AirPods équipés de caméras. La présence de ce nouveau code dans iOS 27 montre néanmoins que le logiciel continue d’intégrer des références à un appareil compatible avec Visual Intelligence.

Il est donc possible que le projet ait simplement été retardé plutôt qu’abandonné.

Comme souvent chez Apple, plusieurs prototypes peuvent coexister pendant plusieurs années avant qu’un modèle ne voie réellement le jour… ou ne soit finalement abandonné.

Apple prépare une nouvelle génération de wearables IA

Toutefois, une chose semble se confirmer au fil des différentes fuites : Visual Intelligence sera au cœur de la prochaine génération d’appareils Apple. Qu’il s’agisse des AirPods Ultra, des futures lunettes connectées ou d’autres accessoires encore inconnus, Apple semble vouloir faire de l’intelligence artificielle contextuelle un élément central de son écosystème.

L’idée est simple : permettre aux utilisateurs d’obtenir des informations sur leur environnement sans avoir besoin de sortir leur iPhone de leur poche.

Un concept qui reste encore à convaincre

Sur le papier, intégrer une caméra à des lunettes intelligentes paraît relativement logique. En revanche, l’intérêt d’ajouter ce type de capteur à une paire d’écouteurs divise davantage. De nombreux internautes estiment qu’ils achètent des AirPods avant tout pour écouter de la musique, téléphoner ou profiter de la réduction de bruit, et non pour analyser leur environnement.

Apple devra donc proposer une véritable fonctionnalité différenciante pour convaincre les utilisateurs d’investir dans ces futurs AirPods Ultra.

Pour l’instant, aucune date de lancement n’a été évoquée. Mais la présence du mystérieux appareil B790 dans iOS 27 laisse penser que le projet est toujours bien vivant en interne, même si son arrivée sur le marché pourrait encore demander plusieurs mois.