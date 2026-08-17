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PS6 : Sony n’a toujours pas fixé sa date de sortie et 2027 devient incertain

PS6 : Sony n’a toujours pas fixé sa date de sortie et 2027 devient incertain

La PlayStation 6, alias PS6, se rapproche inévitablement, mais Sony refuse encore de transformer les rumeurs en calendrier officiel. Alors qu’un lancement en 2027 est régulièrement évoqué, le CEO du groupe, Hiroki Totoki, confirme que la date de sortie n’est toujours pas arrêtée.

Entre explosion du prix de la mémoire, pression de l’IA sur les composants et transformation profonde du modèle économique de Sony, l’entreprise peut aujourd’hui se permettre d’attendre.

Sony n’a encore rien décidé pour la sortie de la PS6

La PlayStation 6 existe déjà dans les discussions, les fuites industrielles et les projections d’analystes. Mais pas encore dans le calendrier officiel de Sony. Hiroki Totoki, président et CEO de Sony Group, a confirmé au Wall Street Journal que l’entreprise n’avait toujours pas fixé la date de lancement de sa prochaine console.

Cette déclaration mérite d’être soulignée car 2027 s’était progressivement imposé comme le scénario le plus souvent évoqué autour de la PS6. Plusieurs fuites avaient notamment suggéré une entrée en production autour de cette période, laissant imaginer une commercialisation dans la foulée.

Sony ne confirme aujourd’hui rien de tout cela.

Un lancement en 2027 reste parfaitement possible, mais il ne s’agit encore que d’une hypothèse.

Pourquoi 2027 semblait pourtant logique

Le calendrier paraissait jusqu’ici assez naturel. La PlayStation 5 a été commercialisée fin 2020. Une arrivée de la PS6 en 2027 correspondrait donc à un cycle d’environ sept ans, relativement cohérent avec l’histoire récente des consoles PlayStation. La PS4 avait elle-même succédé à la PS3 après environ 7 années. Mais, la génération PS5 a évolué dans un environnement particulièrement inhabituel.

Les premières années ont été perturbées par les pénuries de semi-conducteurs, qui ont fortement limité la disponibilité de la console. Sony a ensuite lancé la PS5 Slim puis la PS5 Pro, prolongeant progressivement le cycle matériel.

À cela s’ajoute désormais un nouveau problème : le coût des composants repart fortement à la hausse.

L’IA complique sérieusement l’équation matérielle

Le boom de l’intelligence artificielle a créé une demande massive pour les infrastructures de data centers. Cette demande ne concerne pas uniquement les GPU. Elle exerce aussi une pression considérable sur le marché de la mémoire, un composant indispensable aux serveurs d’IA mais également aux smartphones, ordinateurs et consoles.

Les fabricants de mémoire ont naturellement intérêt à privilégier les composants destinés aux data centers, où les marges sont beaucoup plus élevées.

Conséquence : l’offre disponible pour l’électronique grand public se resserre et les prix augmentent. Cette tension affecte déjà directement Sony. En mars 2026, l’entreprise a augmenté une nouvelle fois le prix de la PS5 dans plusieurs régions. Aux États-Unis, la version standard est passée à 649,99 dollars, tandis que la PS5 Pro atteint désormais 899,99 dollars.

Lancer une nouvelle génération dans cet environnement industriel serait donc particulièrement délicat.

La mémoire est devenue un élément critique du prix d’une console

Une console comme la PS6 nécessitera naturellement davantage de mémoire et de bande passante que la génération actuelle. Or c’est précisément là que se concentre une partie de la hausse des coûts. Les prix de la mémoire ont fortement augmenté en 2026 sous l’effet de la demande des data centers consacrés à l’IA. Sony a indiqué avoir sécurisé ses besoins pour l’exercice en cours, mais estime que les prix élevés pourraient se maintenir.

Pour une nouvelle console, la situation est encore plus complexe.

Sony doit déterminer plusieurs années à l’avance une configuration suffisamment puissante pour durer tout un cycle, tout en obtenant un coût de fabrication permettant de commercialiser la machine à un tarif acceptable.

Si la mémoire représente une part trop importante de la nomenclature, le groupe se retrouve devant trois choix peu séduisants : réduire les marges, augmenter fortement le prix ou attendre. Dans ce contexte, retarder de quelques mois une nouvelle génération peut devenir un choix économique rationnel.

La PS6 n’est plus aussi vitale pour Sony qu’une PlayStation pouvait l’être autrefois

Toutefois, la véritable différence avec les générations précédentes se trouve ailleurs. Sony elle-même a profondément changé. Sous la direction de Hiroki Totoki, le groupe accélère sa transformation d’ancien géant de l’électronique en entreprise mondiale de divertissement et de propriété intellectuelle.

Aujourd’hui, plus des deux tiers de son chiffre d’affaires proviennent de ses activités de divertissement. Jeux vidéo, musique, cinéma, anime et propriété intellectuelle forment progressivement un seul ensemble. La PlayStation reste évidemment fondamentale.

Mais, Sony ne dépend plus exclusivement du lancement régulier d’une nouvelle console pour créer de la croissance.

PlayStation devient une machine à fabriquer des franchises

C’est probablement le changement stratégique le plus important. Pendant longtemps, un jeu PlayStation servait principalement à vendre une console et à fidéliser ses utilisateurs. Aujourd’hui, Sony cherche à exploiter ses licences bien au-delà de la machine. The Last of Us est devenu une série HBO, God of War doit être adapté pour la télévision, et Uncharted est passé au cinéma tandis que Gran Turismo a également bénéficié d’une adaptation.

Dans cette logique, une propriété intellectuelle PlayStation n’est plus uniquement un produit destiné à faire vendre du matériel. Elle peut générer de la valeur sous forme de jeux, séries, films, produits dérivés ou expériences transmedia pendant plusieurs années.

Sony parle justement d’une logique de « flywheel » : une franchise réussie sur une plateforme peut alimenter les autres activités du groupe.

Cela change complètement la pression autour de la PS6

Il y a quinze ans, retarder une nouvelle génération de console pouvait rapidement laisser l’impression qu’un constructeur perdait du terrain. La situation actuelle est différente. Sony peut continuer à vendre des jeux PS5, produire des adaptations cinématographiques, exploiter ses licences musicales, renforcer ses activités d’anime et développer ses services pendant qu’il attend que les conditions industrielles deviennent plus favorables.

Cela ne signifie évidemment pas que la PS6 n’est pas importante.

Elle reste le futur cœur technologique de l’écosystème PlayStation. Mais, Sony n’a plus nécessairement besoin de la commercialiser dès que le cycle traditionnel atteint sept ans. La bonne date peut devenir plus importante que la date la plus rapide.

L’intelligence artificielle est à la fois le problème et la solution

La situation possède d’ailleurs un paradoxe assez remarquable. L’IA contribue à faire exploser les coûts des composants nécessaires à la prochaine console. Mais, Sony veut également utiliser cette même technologie pour améliorer ses propres processus de création.

Hiroki Totoki voit l’intelligence artificielle davantage comme un outil capable d’augmenter les capacités des créateurs que comme une technologie destinée à les remplacer. Sony expérimente déjà des techniques permettant d’automatiser certaines tâches particulièrement lourdes dans la production de jeux et de contenus.

L’animation des cheveux des personnages fait partie des exemples évoqués. Ce genre de processus peut demander beaucoup de travail manuel et de calcul. L’IA peut accélérer certaines étapes pour permettre aux artistes de concentrer davantage de temps sur les choix créatifs.

Sony doit donc gérer une contradiction : l’IA rend potentiellement ses contenus moins coûteux à produire, mais son infrastructure mondiale rend le matériel nécessaire pour les afficher plus cher.

La PS5 dispose encore d’un argument colossal : GTA VI

Sony n’a pas non plus besoin de précipiter la PS6 pour créer un nouvel événement commercial autour de PlayStation. La génération actuelle s’apprête à accueillir Grand Theft Auto VI, dont Rockstar Games confirme désormais la sortie au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series. Même si GTA VI n’est évidemment pas une exclusivité Sony, son arrivée représente un événement majeur pour le marché des consoles.

Grand Theft Auto V a accompagné plusieurs générations de machines et vendu des centaines de millions d’exemplaires. Son successeur pourrait provoquer un nouveau cycle d’achats de consoles auprès des joueurs qui n’ont pas encore migré vers la génération actuelle ou qui souhaitent renouveler leur matériel.

Commercialement, Sony a donc encore de bonnes raisons de laisser respirer la PS5.

GTA VI pourrait même prolonger naturellement le cycle PS5

Le calendrier est particulièrement intéressant. Si GTA VI arrive en novembre 2026, lancer une PS6 quelques mois seulement plus tard pourrait réduire la durée pendant laquelle Sony profite pleinement de ce regain d’intérêt pour la génération actuelle. À l’inverse, attendre 2028 laisserait davantage de temps à GTA VI pour devenir un moteur de ventes PS5 avant le passage à une nouvelle machine.

Il serait toutefois prématuré d’en conclure que Sony retardera volontairement la PS6 à cause du jeu de Rockstar. Aucune déclaration officielle ne l’indique. Mais, la combinaison entre un énorme lancement logiciel fin 2026, des coûts matériels très élevés et une PS5 toujours active réduit clairement l’urgence commerciale d’un remplacement immédiat.

2027 reste possible, mais n’est plus une évidence

Alors, quand sortira réellement la PlayStation 6 ? Pour l’instant, la seule réponse fiable est simple : Sony ne le dit pas encore. 2027 reste cohérent avec le cycle historique de PlayStation et avec plusieurs informations circulant dans l’industrie. Mais, le contexte a changé. Les prix de la mémoire continuent de subir les effets de la demande liée à l’IA.

Sony a déjà dû augmenter les tarifs de la PS5.

Et le groupe possède désormais suffisamment de relais de croissance dans le cinéma, la musique, l’anime et ses licences pour ne pas être obligé de forcer une nouvelle génération selon un calendrier rigide.

Un lancement en 2028 deviendrait donc parfaitement crédible si l’économie du matériel l’exigeait.

Sony peut désormais attendre que tous les éléments soient alignés

Cette situation constitue peut-être le meilleur résumé de la transformation de Sony. La PlayStation reste l’un de ses actifs les plus importants. Mais, elle n’est plus isolée. Un jeu peut devenir une série. Une série peut attirer de nouveaux joueurs. Une franchise PlayStation peut générer des revenus pendant des années sans qu’une nouvelle console soit nécessaire.

La PS6 arrivera évidemment. Et lorsqu’elle sera présentée, elle marquera l’un des plus importants renouvellements matériels de l’industrie du jeu vidéo. Mais, Sony n’a aujourd’hui aucune raison de sacrifier son prix, sa marge ou son approvisionnement pour respecter artificiellement un calendrier supposé.

La génération suivante ne sortira probablement pas simplement parce que sept années se sont écoulées.

Elle sortira lorsque Sony estimera que la technologie, le prix et son immense machine de divertissement sont enfin alignés.