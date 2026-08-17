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Acer Go Air : ce rival du MacBook Neo mise sur le 120 Hz, Thunderbolt 4 et plus de mémoire

Acer Go Air : ce rival du MacBook Neo mise sur le 120 Hz, Thunderbolt 4 et plus de mémoire

Le MacBook Neo a obligé les constructeurs Windows à revoir leur copie sur le segment des ultraportables accessibles. Acer répond avec une nouvelle version du Go Air équipée de l’Intel Core 5 320,12 Go de mémoire et 512 Go de SSD.

Plus cher que le MacBook Neo d’entrée de gamme, il devient beaucoup plus intéressant lorsqu’on compare les deux machines à stockage équivalent.

Acer muscle son Go Air avec le nouveau Core 5 320

La réponse des constructeurs Windows au MacBook Neo commence à prendre forme. Acer vient de lancer en Chine une nouvelle configuration du Go Air, équipée du récent Intel Core 5 320, de 12 Go de mémoire LPDDR5 et d’un SSD de 512 Go.

Son prix est fixé à 5 499 yuans, soit environ 700 euros selon une simple conversion monétaire. Ce calcul ne reflète évidemment pas un éventuel prix européen ou américain, les taxes et stratégies tarifaires variant considérablement selon les régions.

Pour l’instant, Acer n’a pas annoncé la disponibilité internationale de cette configuration précise.

La machine semble néanmoins très proche du Swift Air 14 présenté par Acer en 2026, dont elle reprend plusieurs caractéristiques importantes. Et, lorsqu’on la place face au MacBook Neo, la stratégie d’Acer devient immédiatement évidente : proposer davantage de matériel visible pour un tarif comparable.

Le MacBook Neo reste dans la même fourchette de prix

Le MacBook Neo débute à 749 euros en France avec une puce A18 Pro, 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage. À ce niveau, Acer joue dans la même catégorie tarifaire. Mais, la comparaison change dès que l’on choisit 512 Go de stockage chez Apple. Le MacBook Neo correspondant grimpe alors à 795 euros, tout en conservant ses 8 Go de mémoire. Le Go Air chinois propose de son côté 12 Go de RAM et 512 Go de SSD pour l’équivalent d’environ 700 euros.

Sur le papier, l’écart devient donc minime.

Et, Acer commence alors à accumuler les avantages matériels.

Un écran 120 Hz face aux 60 Hz du MacBook Neo

L’une des différences les plus évidentes concerne l’écran. Le Go Air adopte une dalle IPS de 14 pouces, avec une définition de 1 920 × 1 200 pixels et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Acer utilise également du DC dimming afin de contrôler la luminosité sans s’appuyer uniquement sur une modulation PWM classique.

Le MacBook Neo prend une direction presque opposée. Son écran Liquid Retina de 13 pouces monte à 2 408 × 1 506 pixels et atteint 500 nits selon Apple. Il est donc plus petit, mais nettement plus dense en pixels. Pour lire du texte, afficher des photos ou travailler sur des interfaces très détaillées, la dalle Apple possède un avantage évident en finesse.

Acer répond avec la fluidité.

Le 120 Hz est loin d’être anecdotique sur un ordinateur à ce prix

Le taux de rafraîchissement est particulièrement intéressant parce qu’il reste encore loin d’être systématique sur les ultraportables abordables. À 120 Hz, le déplacement dans une page Web, les animations de Windows, le défilement d’un document ou simplement le mouvement du curseur paraissent sensiblement plus fluides. Le bénéfice ne concerne donc pas uniquement le jeu.

Une fois habitué à un écran rapide, revenir à 60 Hz peut donner l’impression que toute l’interface est légèrement moins réactive, même si les performances du processeur n’ont pas changé. C’est une manière intelligente pour Acer de créer une différence immédiatement perceptible sans devoir utiliser un écran OLED beaucoup plus coûteux.

Apple conserve la définition, Acer choisit la fluidité.

Acer remporte largement la bataille de la connectique

La différence devient encore plus nette lorsqu’on regarde les ports. Le Go Air dispose de deux ports Thunderbolt 4, auxquels s’ajoute un port USB-A traditionnel. Pour un ultraportable compact, c’est une connectique particulièrement polyvalente. Thunderbolt 4 permet notamment de brancher des stations d’accueil, des SSD rapides et différents écrans externes avec une bande passante élevée.

Le MacBook Neo possède lui aussi deux ports USB-C, mais ils ne sont pas équivalents. Apple indique qu’un seul prend en charge l’USB 3 jusqu’à 10 Gbit/s et DisplayPort. Le second est limité à USB 2, soit 480 Mbit/s. L’ordinateur peut gérer un écran externe jusqu’en 4K à 60 Hz.

Cette limitation est probablement l’un des compromis matériels les plus visibles réalisés par Apple pour atteindre le prix du Neo.

Le port USB-A peut encore faire la différence

Acer conserve également quelque chose qu’Apple a abandonné depuis longtemps sur ses MacBook : un port USB-A. Ce n’est évidemment pas la connectique du futur. Mais, elle reste omniprésente. Clés USB, souris, récepteurs sans fil, interfaces audio, équipements professionnels ou accessoires plus anciens utilisent encore largement ce format. Pour un étudiant ou un utilisateur professionnel, éviter de transporter un adaptateur peut être un véritable avantage quotidien.

C’est exactement le type de détail peu spectaculaire dans une présentation marketing, mais très appréciable une fois l’ordinateur utilisé plusieurs heures par jour.

12 Go de RAM contre 8 Go chez Apple

Acer propose également davantage de mémoire. La configuration chinoise embarque 12 Go de LPDDR5, contre 8 Go de mémoire unifiée sur les MacBook Neo actuellement proposés. Il faut évidemment éviter de comparer ces chiffres de manière trop mécanique.

macOS et Windows ne gèrent pas la mémoire de la même façon, et l’architecture unifiée d’Apple permet au CPU et au GPU d’accéder à un même pool avec une forte optimisation logicielle. Mais, 12 Go offrent objectivement davantage de marge pour conserver plusieurs applications lourdes ouvertes simultanément.

En 2026, cette différence commence à devenir particulièrement pertinente. Les navigateurs modernes, les applications collaboratives et surtout les fonctions d’IA locales font progressivement augmenter les besoins en mémoire.

Intel Core 5 320 : six cœurs pour les usages quotidiens

Le Go Air utilise le nouveau Intel Core 5 320, membre de la famille Core Series 3. Cette puce porte le nom de code Wildcat Lake. Elle dispose de six cœurs : deux Performance-cores et quatre Low Power Efficient-cores, sans E-cores intermédiaires classiques, et sa fréquence maximale atteint 4,6 GHz. Intel annonce une puissance de base de 15 W, pouvant monter à 35 W en Turbo selon l’intégration réalisée par le fabricant.

Nous ne sommes clairement pas face au processeur le plus ambitieux du catalogue Intel, mais ce n’est pas son objectif. Le Core 5 320 vise les ordinateurs destinés à la navigation, la bureautique, les visioconférences, les travaux scolaires et la création relativement légère.

Autrement dit, exactement le marché du MacBook Neo.

Le MacBook Neo utilise de son côté l’Apple A18 Pro. La puce possède six cœurs CPU — deux hautes performances et quatre dédiés à l’efficacité — ainsi qu’un GPU cinq cœurs et un Neural Engine 16 cœurs. Il s’agit d’une architecture dérivée de l’univers mobile d’Apple plutôt que d’une puce M traditionnelle de MacBook Air ou Pro. Ce choix permet à Apple de contenir la consommation et le prix tout en profitant de l’intégration extrêmement poussée entre son matériel et macOS. Le Neo ne cherche donc pas davantage que l’Acer à devenir une station de travail.

Les deux produits visent surtout cette immense population d’utilisateurs pour lesquels un navigateur, Office, quelques applications créatives et la visioconférence représentent l’essentiel du travail quotidien.

Intel revendique déjà de solides performances face au Neo

Intel a d’ailleurs choisi le MacBook Neo comme l’une des références auxquelles comparer le Core 5 320. Dans ses propres tests, le constructeur revendique notamment un avantage sur certaines charges de productivité, de retouche photo et d’IA GPU.

Ces résultats doivent évidemment être lus avec prudence. Il s’agit de benchmarks réalisés par Intel avec une machine Windows configurée spécifiquement pour les tests, et non d’un duel direct entre l’Acer Go Air commercial et le MacBook Neo. Ils montrent néanmoins que Wildcat Lake n’est pas uniquement conçu comme une solution économique.

Intel veut clairement utiliser cette génération pour rendre les PC Windows abordables plus compétitifs face à Apple.

Un NPU de 16 TOPS, mais pas vraiment un Copilot+ PC

Le Core 5 320 possède également une unité de traitement neuronal, et son NPU atteint environ 16 TOPS. Cela lui permet d’accélérer certaines tâches d’intelligence artificielle localement, mais ce chiffre reste très loin des 40 TOPS généralement associés aux exigences des PC Copilot+ de Microsoft. Acer pourra donc proposer différentes fonctions assistées par IA, mais la machine n’est pas construite autour d’un NPU ultrapuissant comme certains ultraportables beaucoup plus chers.

L’approche reste cohérente avec son positionnement. Le Go Air veut avant tout être un bon ordinateur généraliste, et l’intelligence artificielle est un complément, pas la raison principale de l’acheter.

Seulement 1,19 kg malgré un écran de 14 pouces

L’un des arguments les plus impressionnants du Go Air concerne son poids. Acer annonce 1,19 kg, et son épaisseur atteint 12,99 mm. Le MacBook Neo pèse environ 1,23 kg, pour une épaisseur maximale proche de 12,7 mm. Dans un sac, la différence devient donc pratiquement négligeable.

C’est un point important, car les ordinateurs Windows moins chers ont historiquement dû faire davantage de compromis sur les matériaux, la batterie ou l’encombrement pour atteindre des tarifs agressifs.

Acer démontre ici qu’un PC Windows peut rester extrêmement léger tout en intégrant un écran plus grand et davantage de connectique.

Acer parvient même à loger une batterie de 70 Wh

Le contraste devient spectaculaire lorsqu’on regarde la batterie. Le Swift Air 14 sur lequel cette configuration est basée utilise une batterie de 70 Wh. Acer annonce jusqu’à 19 heures en lecture vidéo, 16 heures de navigation Web et 12 heures selon MobileMark 30.

Apple utilise une batterie beaucoup plus petite de 36,5 Wh sur le MacBook Neo. Le constructeur annonce malgré cela jusqu’à 16 heures de streaming vidéo grâce à l’efficacité de l’A18 Pro et de macOS.

La différence de capacité est donc immense. Mais, elle ne signifie absolument pas que l’Acer possède automatiquement deux fois plus d’autonomie.

Les chiffres d’autonomie ne sont pas directement comparables

C’est l’un des pièges les plus fréquents des fiches techniques. Acer et Apple utilisent des protocoles différents. Luminosité de l’écran, codec vidéo, navigateur, configuration réseau, tâches en arrière-plan et mode d’alimentation peuvent tous modifier fortement les résultats. Apple annonce par exemple jusqu’à 11 heures de navigation Web sans fil et 16 heures de vidéo. Acer annonce jusqu’à 16 heures de navigation et 19 heures de lecture vidéo dans ses propres conditions de test.

Ces données suggèrent que le Go Air pourrait être très endurant. Mais, seul un test des deux ordinateurs dans exactement les mêmes conditions permettrait de déclarer un véritable vainqueur. La capacité de 70 Wh reste néanmoins impressionnante compte tenu du poids de la machine.

La recharge 100 W est un autre avantage pratique

Acer accompagne cette batterie d’une recharge USB-C pouvant atteindre 100 W. Le constructeur annonce une récupération d’environ 50 % de la capacité en 30 minutes dans des conditions adaptées. Pour un ordinateur destiné à être transporté toute la journée, cette vitesse peut parfois compter davantage que l’autonomie maximale théorique.

Une demi-heure branché entre deux cours ou réunions peut suffire à récupérer plusieurs heures d’utilisation. C’est également un domaine où l’écosystème PC bénéficie de l’adoption très large de l’USB-C Power Delivery et des chargeurs GaN puissants.

Tout dépendra désormais du prix international

C’est la grande inconnue. Acer n’a pas encore annoncé si cette configuration exacte du Go Air sera commercialisée mondialement, ni à quel tarif. Une conversion brute des yuans ne suffit pas, et le positionnement pourrait être sensiblement différent en Europe. Si Acer parvient néanmoins à rester autour du prix du MacBook Neo 512 Go, la comparaison deviendra difficile à ignorer.

Le Mac conservera ses avantages logiciels, son écran plus défini et l’efficacité de l’A18 Pro. Le Acer répondra avec davantage de mémoire, une connectique beaucoup plus généreuse et surtout ce 120 Hz étonnamment rare dans cette catégorie.

Le MacBook Neo vient peut-être de rendre les PC Windows meilleurs

C’est finalement l’une des conséquences les plus intéressantes de l’arrivée du MacBook Neo. Apple ne se contente pas d’avoir lancé un Mac moins cher, l’entreprise oblige désormais les fabricants Windows à justifier ce qu’ils proposent autour de 700 à 900 euros. Et, Acer semble avoir compris le message.

Le Go Air ne cherche pas à battre Apple sur son propre terrain. Il attaque précisément les compromis réalisés pour rendre le Neo abordable : plus de mémoire, plus de ports, plus de fréquence d’affichage et une batterie beaucoup plus importante.

La bataille des ultraportables accessibles pourrait ainsi devenir l’une des plus intéressantes du marché PC en 2026. Car si le MacBook Neo a fixé une nouvelle référence en matière de prix, les constructeurs Windows ont désormais une opportunité très simple : offrir davantage de machine pour chaque dollar supplémentaire.