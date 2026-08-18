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iPhone 18 Pro : le A20 Pro en 2 nm promet un vrai saut d’efficacité, mais les chiffres restent à confirmer

iPhone 18 Pro : le A20 Pro en 2 nm promet un vrai saut d’efficacité, mais les chiffres restent à confirmer

Apple pourrait inaugurer le 2 nm de TSMC avec le A20 Pro des futurs iPhone 18 Pro et iPhone Ultra. Une nouvelle fuite évoque jusqu’à 18 % de performances supplémentaires et 30 % de consommation en moins face à l’A19 Pro.

Des gains crédibles dans leur ordre de grandeur, mais qui mélangent encore données officielles de TSMC et projections non confirmées sur la puce d’Apple.

Le A20 Pro pourrait être le premier grand saut de gravure depuis plusieurs générations

Le prochain processeur haut de gamme d’Apple pourrait marquer une transition plus importante que les évolutions récentes. Selon le leaker Fixed Focus Digital, le A20 Pro destiné aux futurs iPhone 18 Pro et iPhone Ultra serait fabriqué avec le procédé N2 de TSMC, autrement dit la première génération 2 nm du fondeur taïwanais.

La fuite évoque deux chiffres particulièrement ambitieux : jusqu’à 18 % de performances supplémentaires et environ 30 % d’efficacité énergétique en plus face à le A19 Pro. À ce stade, Apple n’a évidemment confirmé ni l’A20 Pro, ni ses caractéristiques, ni même les modèles exacts qui l’utiliseront.

Mais, le passage au N2, lui, correspond parfaitement à la feuille de route publique de TSMC.

TSMC promet officiellement 10 à 15 % de performances supplémentaires

C’est ici qu’il faut séparer ce qui est confirmé de ce qui relève de la fuite. Pour son procédé N2, TSMC annonce officiellement 10 à 15 % de performances supplémentaires à consommation identique par rapport à son N3E.

Dans l’autre sens, la société évoque 25 à 30 % de consommation en moins à performances identiques. La densité logique progresse également, avec davantage de transistors pouvant être intégrés dans une surface comparable. Ces chiffres ne signifient pas que le A20 Pro sera automatiquement 15 % plus rapide tout en consommant simultanément 30 % de moins.

Un concepteur de puces doit choisir comment utiliser le gain fourni par le nouveau procédé : davantage de fréquence, davantage de transistors, moins de consommation ou un compromis entre ces différents paramètres.

Apple dispose donc d’une marge de manœuvre importante.

Les 18 % annoncés pour l’A20 Pro restent une fuite

Le chiffre de 18 % avancé par Fixed Focus Digital dépasse légèrement les gains de vitesse officiellement communiqués par TSMC pour le simple changement de procédé. Ce n’est pas incohérent. Apple peut également améliorer l’architecture CPU, les caches, le GPU ou différents blocs spécialisés entre l’A19 Pro et l’A20 Pro. Le gain final d’une puce ne dépend jamais uniquement de sa gravure.

Mais, il est encore impossible d’affirmer que l’A20 Pro sera réellement 18 % plus rapide. Nous n’avons pour l’instant ni benchmark fiable, ni fréquence définitive, ni données officielles d’Apple. Il faut donc considérer ce nombre comme une estimation issue d’une fuite, et non comme une promesse constructeur.

Le 2 nm apporte surtout les transistors GAA à TSMC

Le changement architectural le plus important du N2 se trouve à l’échelle du transistor. TSMC abandonne pour la première fois sur son procédé avancé la structure FinFET au profit de transistors GAA nanosheet, pour Gate-All-Around. Dans un transistor FinFET, la grille contrôle le canal électrique sur plusieurs côtés d’une structure verticale. Avec le GAA, la grille entoure beaucoup plus complètement les nanosheets constituant le canal.

Cette géométrie permet un contrôle électrostatique plus précis.

En pratique, elle aide à réduire les fuites électriques tout en facilitant l’augmentation des performances à de très petites échelles de gravure. Pour les smartphones, où chaque watt se transforme rapidement en chaleur, ce changement est particulièrement important.

L’efficacité énergétique pourrait être le véritable argument de l’iPhone 18 Pro

Le chiffre le plus intéressant n’est donc pas nécessairement +18 %. C’est peut-être -30 % de consommation à performances équivalentes, qui correspond précisément au maximum annoncé par TSMC pour N2 face à N3E. Un smartphone dispose d’une enveloppe thermique extrêmement limitée. Contrairement à un ordinateur portable, il ne peut pas augmenter librement sa consommation pour maintenir de hautes fréquences.

Chaque amélioration de rendement permet donc soit d’augmenter l’autonomie, soit de maintenir les performances plus longtemps, soit de dégager davantage de marge pour d’autres composants.

Apple pourrait parfaitement utiliser une partie du gain du N2 pour éviter les pics de température plutôt que pour courir après le benchmark le plus élevé.

Le vrai progrès pourrait se voir après vingt minutes, pas après vingt secondes

C’est un point souvent oublié dans les comparaisons de processeurs mobiles. Les performances de pointe sont relativement faciles à obtenir. Les maintenir est beaucoup plus difficile. Un SoC peut produire un excellent résultat pendant un benchmark court, puis réduire ses fréquences lorsque la température augmente. C’est ce que l’on appelle le thermal throttling. Si le N2 permet au A20 Pro d’être plus efficace à charge identique, Apple pourrait maintenir une puissance élevée plus longtemps sans dépasser les limites thermiques de l’iPhone.

Dans les jeux, le montage vidéo, les calculs IA ou la photographie intensive, ce comportement serait potentiellement plus important qu’un pic de performances supérieur de quelques pourcents.

Le packaging WMCM pourrait être tout aussi stratégique

Le procédé de fabrication ne serait pas la seule nouveauté. Plusieurs fuites évoquent également l’adoption d’un packaging WMCM, pour Wafer-Level Multi-Chip Module. L’idée serait de rapprocher beaucoup plus étroitement la puce logique et la mémoire dans le même assemblage. Ce type de conception pourrait réduire certaines distances électriques, améliorer l’accès mémoire et offrir davantage de liberté sur le placement thermique des composants.

De récentes informations suggèrent même que la production du A20 Pro dépendrait davantage de la disponibilité de la DRAM précisément à cause de ce nouveau packaging.

Apple n’a encore rien confirmé officiellement, mais plusieurs sources convergent désormais vers ce changement d’assemblage.

Intégrer davantage la RAM peut aider les performances soutenues

Le placement de la mémoire possède un impact important. Les processeurs mobiles modernes déplacent constamment de grandes quantités de données entre CPU, GPU, NPU et mémoire système. Réduire la latence ou augmenter la bande passante peut améliorer les performances même sans augmenter fortement la fréquence du CPU.

C’est particulièrement vrai dans les charges liées à l’intelligence artificielle, où les modèles manipulent énormément de paramètres. Apple pourrait donc chercher avec WMCM non seulement à gagner de la place, mais à construire un système mémoire plus efficace pour les futures fonctions d’IA locale.

La LPDDR6 sur bus 96 bits reste nettement plus spéculative

Certaines fuites vont encore plus loin et évoquent une transition vers de la LPDDR6 avec une interface mémoire 96 bits, contre 64 bits auparavant. Sur le papier, le gain potentiel en bande passante serait considérable. Mais, il faut rester nettement plus prudent ici. Apple adopte parfois les nouvelles générations de mémoire avec un certain décalage par rapport à leur disponibilité théorique.

Et, aucune documentation officielle ne confirme actuellement cette configuration sur l’A20 Pro. L’hypothèse est techniquement crédible, et elle n’est pas encore suffisamment solide pour être traitée comme une caractéristique acquise de l’iPhone 18 Pro.

Une bande passante plus élevée servirait directement l’IA locale

Si Apple choisit effectivement un bus mémoire plus large, l’objectif pourrait dépasser le simple GPU. Les modèles d’IA exécutés localement sont extrêmement sensibles à la bande passante mémoire. Un Neural Engine plus puissant n’apporte pas grand-chose si les données ne peuvent pas lui être fournies suffisamment rapidement. Une interface 96 bits pourrait donc accompagner une augmentation de la taille des modèles exécutés sur l’appareil.

Cela correspondrait à une tendance plus large de l’industrie : le smartphone devient progressivement une petite plateforme d’inférence autonome. Le SoC, la RAM et le packaging doivent alors être conçus comme un seul système.

Le A20 Pro pourrait être davantage une puce d’efficacité qu’une puce de records

Les premiers chiffres sont donc prometteurs, mais encore trop incomplets pour annoncer un vainqueur. TSMC garantit déjà sur le papier un saut significatif avec N2 : jusqu’à 15 % de performances en plus ou 30 % de consommation en moins selon le point de fonctionnement.

La fuite autour du A20 Pro ajoute un scénario encore plus ambitieux avec +18 % de performances, le WMCM pourrait améliorer l’intégration de la mémoire, la LPDDR6 pourrait augmenter fortement la bande passante. Mais, plusieurs pièces de ce puzzle restent non confirmées. Le véritable intérêt de l’iPhone 18 Pro pourrait finalement être moins spectaculaire qu’un titre de benchmark, mais beaucoup plus utile.

Après des années où les puces mobiles ont surtout cherché à devenir plus rapides, le passage au 2 nm pourrait permettre à Apple de faire quelque chose de plus difficile : conserver cette puissance sans transformer davantage d’énergie en chaleur.