Google veut faire sortir le tableur de sa grille de cellules. Avec Sheets Canvas, Gemini peut désormais transformer les données d’une feuille Google Sheets en tableaux de bord interactifs, suivis de tâches, vues Kanban ou plans de table, simplement à partir d’une instruction en langage naturel.

Google Sheets veut dépasser le simple tableur

Présenté en avril lors de Google Cloud Next 2026, Sheets Canvas commence désormais son déploiement à plus grande échelle. Google décrit cette nouveauté comme une couche visuelle et interactive construite directement au-dessus des données d’un tableur.

Le principe est particulièrement révélateur de l’évolution de Google Workspace.

Au lieu de demander à l’utilisateur de créer manuellement des tableaux croisés dynamiques, des graphiques ou des interfaces complexes, Gemini peut recevoir une instruction telle que « crée un tableau de bord pour suivre mes dépenses » ou « transforme cette liste en suivi d’études », puis générer directement l’interface correspondante.

Google parle même de mini-apps interactives plutôt que de simples visualisations. Une distinction importante : Sheets Canvas ne se contente pas d’afficher les données, il permet aussi de les manipuler.

Une couche interactive directement reliée aux données

Techniquement, Canvas fonctionne comme une interface en lecture et en écriture posée sur une feuille existante. Les informations du tableur peuvent être réorganisées sous forme de cartes, de tableaux de bord, de calendriers, de heat maps ou de tableaux Kanban. L’utilisateur peut ensuite modifier les éléments directement depuis cette nouvelle interface.

La particularité essentielle tient à la synchronisation.

Lorsqu’une valeur est modifiée dans Canvas, la donnée correspondante est mise à jour dans la feuille d’origine. L’inverse fonctionne également : une modification dans le tableur se répercute dans l’interface Canvas. Google indique que cette synchronisation s’effectue en temps réel. Cela transforme profondément la relation entre l’utilisateur et le tableur.

La grille de cellules reste la base de données, mais elle n’est plus nécessairement l’interface utilisée au quotidien.

Plus besoin de coder — ni même de maîtriser les formules

C’est probablement l’aspect le plus important de Sheets Canvas. Google veut rendre la création d’outils internes accessibles à des utilisateurs qui ne savent ni programmer ni construire des formules complexes. Un simple prompt suffit à demander à Gemini de créer une interface à partir des informations présentes dans la feuille. L’utilisateur peut ensuite continuer à converser avec l’IA pour modifier le design, l’organisation ou certaines fonctionnalités de la Canvas.

Google cite notamment la possibilité de demander à Gemini de transformer un tableau de bord en mode sombre ou d’en modifier l’organisation après sa création.

La logique se rapproche donc de celle du vibe coding, mais appliquée au tableur : on décrit le résultat souhaité et l’IA se charge d’assembler l’interface. Pour beaucoup d’utilisateurs, cette approche peut être plus intuitive que d’apprendre les fonctions avancées de Sheets.

Tableau de bord, Kanban ou calendrier : Canvas change la manière de lire les données

La documentation de Google donne une bonne idée de l’ambition du système. Sheets Canvas peut notamment générer des dashboards, des cartes thermiques, des tableaux Kanban, des galeries de cartes ou encore des calendriers interactifs.

Un gestionnaire de projet peut par exemple transformer une liste de tâches en Kanban et déplacer une carte d’une colonne à l’autre pour mettre à jour son statut. Une équipe commerciale pourrait créer une vue plus lisible de ses données de prix, de stocks ou de valorisation. Un calendrier peut également être construit à partir de dates présentes dans le fichier, avec la possibilité de modifier les événements directement dans l’interface.

Google ne cherche donc pas uniquement à mieux visualiser une feuille de calcul : il veut permettre à un fichier Sheets de devenir l’arrière-plan d’une application métier simplifiée.

Devoirs, fantasy football et mariage : Google mise sur des exemples très concrets

Pour présenter la fonction, Google met en avant plusieurs scénarios volontairement éloignés des usages traditionnels du tableur. Le premier concerne les étudiants. Une longue liste de devoirs peut être convertie en outil interactif permettant de suivre son avancement, ses échéances et la semaine à venir.

Google propose également l’exemple du fantasy football. Les statistiques des joueurs stockées dans une feuille peuvent être transformées en tableau de bord permettant de comparer leurs performances et de suivre une équipe plus facilement.

Le troisième scénario touche à l’organisation d’un mariage. Une liste d’invités et de confirmations de présence peut devenir un plan de table interactif. Les organisateurs peuvent déplacer les invités d’une table à l’autre par glisser-déposer, tandis que les modifications sont automatiquement répercutées dans le tableur central.

Ces exemples montrent bien le positionnement recherché : faire de Sheets un outil capable de produire rapidement des interfaces spécialisées sans passer par une application dédiée.

Une fonction collaborative, comme une feuille classique

Canvas ne vit pas dans un environnement séparé. Google l’intègre directement à Sheets, où il apparaît comme une vue supplémentaire du fichier. Il bénéficie donc des mécanismes de collaboration habituels de Google Workspace. Un fichier peut être partagé avec d’autres utilisateurs, tandis que leurs droits restent déterminés par leurs autorisations sur le document.

Les personnes disposant d’un accès en modification peuvent ajouter, supprimer ou modifier des données depuis Canvas. Les utilisateurs disposant uniquement d’un accès en lecture ou en commentaire ne peuvent pas modifier l’interface de données.

C’est un élément stratégique important : Google n’introduit pas un nouvel outil isolé, mais ajoute une nouvelle manière d’interagir avec des données déjà partagées dans Drive et Sheets.

Quelques limites existent encore

Sheets Canvas n’est toutefois pas encore capable de transformer n’importe quel fichier en application complexe. Google précise que Canvas fonctionne actuellement à partir des données d’un seul onglet de feuille à la fois. La fonction peut aussi devenir indisponible lorsque le volume de données est trop important.

Elle nécessite par ailleurs un fichier stocké dans Google Drive. Les documents hors ligne ou hébergés auprès de certains fournisseurs de stockage tiers ne sont pas pris en charge. La création de Canvas n’est pas non plus disponible depuis l’application mobile Sheets à ce stade.

Google recommande également de travailler avec des fichiers Sheets natifs. Les fichiers Excel doivent être convertis au format Google Sheets pour profiter pleinement des fonctionnalités Gemini associées.

Autrement dit, Canvas ressemble déjà à une petite plateforme applicative, mais reste pour le moment encadré par les limites classiques d’un outil en cours de généralisation.

Disponible mondialement, mais uniquement en anglais pour l’instant

Google a officialisé la disponibilité de Sheets Canvas le 13 août 2026. La fonction est désormais proposée dans le monde entier et en anglais pour les abonnés grand public Google AI Pro et Google AI Ultra. Le déploiement commence également pour les clients Google Workspace disposant d’offres Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard ou Enterprise Plus, ainsi que pour les utilisateurs bénéficiant du module Google AI Pro for Education.

Pour commencer, Google indique qu’il suffit d’ouvrir un fichier Sheets compatible puis de choisir « Create canvas » depuis Gemini. La documentation mentionne également plusieurs points d’entrée, notamment le menu Insert ou la barre inférieure de Sheets.

Google rapproche Sheets d’AppSheet… sans demander de développement

Sheets Canvas révèle surtout la stratégie plus large de Google autour de Gemini. Pendant longtemps, un tableur constituait essentiellement une grille polyvalente : extrêmement puissante pour ceux qui maîtrisaient ses fonctions, mais rapidement intimidante pour les autres.

Google cherche désormais à supprimer cette barrière. La donnée reste dans Sheets, mais Gemini se charge de construire l’interface intermédiaire. Cette approche rapproche naturellement Canvas de plateformes no-code comme AppSheet, Airtable ou Notion, avec une différence essentielle : la création commence directement depuis les données que des millions d’utilisateurs possèdent déjà dans Sheets.

Il n’est plus nécessaire de migrer un fichier vers une autre application pour obtenir une vue plus visuelle ou interactive.

Cette stratégie pourrait également modifier la manière dont les entreprises construisent de petits outils internes. Un suivi commercial, un tableau de gestion ou un planning qui aurait auparavant nécessité un développeur, un outil SaaS supplémentaire ou plusieurs heures de configuration pourrait désormais être généré à partir d’un prompt.

La vraie rupture n’est donc peut-être pas que Gemini sache créer un joli tableau de bord. C’est que Google commence à transformer le tableur lui-même en plateforme de création d’applications pilotée par le langage naturel. Et si Sheets Canvas tient ses promesses, la prochaine génération de mini-outils professionnels pourrait ne plus commencer par une ligne de code, mais simplement par une phrase.