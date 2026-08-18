Samsung n’a pas encore levé le voile sur ses prochaines tablettes premium, mais les indices s’accumulent. Après plusieurs certifications internationales, les Galaxy Tab S12+ et Galaxy Tab S12 Ultra apparaissent désormais dans la liste des appareils pris en charge par Google Play, signe que leur développement approche d’une phase très avancée avant un lancement attendu au second semestre 2026.

Les Galaxy Tab S12 apparaissent désormais chez Google

La future gamme Galaxy Tab S12 vient de franchir une nouvelle étape. Les Galaxy Tab S12+ et Galaxy Tab S12 Ultra sont apparues dans la liste Google Play Console des appareils compatibles, avec plusieurs variantes Wi-Fi et 5G. Les références correspondent à celles déjà repérées dans d’autres bases de certification, renforçant l’idée que Samsung prépare activement leur commercialisation.

Pour le Galaxy Tab S12+, la version Wi-Fi porte la référence SM-X840 et le nom de code gts12pwifi . Les variantes cellulaires sont regroupées sous le nom de code gts12p , avec notamment les références SM-X846B, SM-X846E, SM-X846N et SM-X848U.

Le Galaxy Tab S12 Ultra suit la même logique. Sa version Wi-Fi apparaît sous la référence SM-X940 et le nom de code gts12uwifi , tandis que les variantes 5G SM-X946B et SM-X946N utilisent le nom interne gts12u .

Ces numéros ne révèlent évidemment pas toutes les caractéristiques techniques des appareils, mais leur présence répétée dans plusieurs bases réglementaires montre que les produits ne sont plus de simples projets exploratoires.

Bluetooth SIG, Google Play Console : les certifications se multiplient

Les nouvelles entrées Google arrivent quelques jours seulement après le passage des mêmes tablettes par la certification Bluetooth SIG. Cette succession est généralement révélatrice d’un produit approchant de sa commercialisation. Avant le lancement d’un appareil connecté, les constructeurs doivent obtenir différentes validations concernant le Bluetooth, les réseaux mobiles, les normes électriques ou encore la compatibilité logicielle. Lorsque plusieurs de ces étapes apparaissent presque simultanément, le développement matériel est généralement déjà très avancé.

Le Galaxy Tab S12+ avait d’ailleurs commencé à apparaître dans différentes bases dès le début de 2026, avec notamment la référence SM-X846B, tandis que le Galaxy Tab S12 Ultra était associé au numéro SM-X946B.

Un détail reste particulièrement intéressant : aucune référence claire à un Galaxy Tab S12 standard n’a émergé dans ces listings. Samsung pourrait donc revenir cette année à une gamme articulée principalement autour des modèles Plus et Ultra, même si l’entreprise n’a encore confirmé aucune composition définitive.

Samsung a déjà confirmé une sortie au second semestre 2026

La bonne nouvelle est que l’existence de la gamme Galaxy Tab S12 ne repose plus uniquement sur des fuites. Lors de sa récente présentation de résultats financiers, Samsung a officiellement mentionné les Galaxy Tab S12 parmi les nouveaux produits premium prévus pour le second semestre 2026. Le constructeur a également confirmé l’arrivée du Galaxy S26 FE sur la même période.

Toutefois, Samsung n’a donné ni date précise ni événement de présentation. C’est là que les rumeurs prennent le relais. Plusieurs sources évoquent un lancement autour de septembre 2026, soit à peu près un an après la génération Galaxy Tab S11. L’hypothèse d’une annonce autour de l’IFA de Berlin est régulièrement avancée, mais elle reste à prendre au conditionnel tant que Samsung n’a pas communiqué officiellement.

Les certifications récentes rendent néanmoins un lancement prochain beaucoup plus crédible.

Le Dimensity 9500 serait au cœur des deux modèles

Sur le plan technique, les premières rumeurs suggèrent une évolution assez conservatrice. Les Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra seraient toutes deux équipées du MediaTek Dimensity 9500, successeur de la plateforme utilisée par Samsung sur sa génération précédente. Cette puce constituerait probablement la principale évolution matérielle. Le gain devrait essentiellement concerner les performances CPU, GPU et les calculs liés à l’intelligence artificielle, des éléments devenus centraux dans le positionnement des tablettes Galaxy haut de gamme.

Samsung pousse en effet de plus en plus ses tablettes comme des appareils de productivité capables d’exécuter Galaxy AI, de gérer plusieurs applications simultanément et de fonctionner avec le S Pen comme véritables alternatives à un ordinateur portable.

Si le Dimensity 9500 se confirme, le constructeur pourrait donc chercher davantage à améliorer la puissance interne qu’à redessiner complètement ses appareils.

Galaxy Tab S12 Ultra : toujours 14,6 pouces

Les rumeurs concernant le Galaxy Tab S12 Ultra suggèrent d’ailleurs une continuité presque totale sur le design. La tablette conserverait un gigantesque écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces, soit la même diagonale que sa devancière. Des rendus non officiels montrent également un châssis très proche du modèle précédent, avec des bordures fines et une encoche conservée pour la caméra frontale.

La batterie resterait elle aussi inchangée. Plusieurs sources évoquent une capacité typique de 11 600 mAh, accompagnée d’une recharge filaire de 45 W. Le Galaxy Tab S12+ serait plus compact, avec un écran attendu autour de 12,4 pouces et une batterie d’environ 10 600 mAh, là encore sans évolution majeure de la puissance de recharge.

À ce stade, toutes ces caractéristiques doivent rester considérées comme des fuites. Samsung n’a publié aucune fiche technique officielle pour les deux tablettes.

Une génération qui pourrait surtout miser sur les performances

Si ces informations se confirment, la famille Tab S12 pourrait ressembler davantage à une génération de consolidation qu’à une révolution. Même diagonale d’écran. Même batterie. Même recharge. Design très proche. Le principal changement viendrait alors du processeur et du logiciel. Ce choix ne serait pas totalement surprenant. Les tablettes premium évoluent aujourd’hui beaucoup moins rapidement que les smartphones : leurs écrans sont déjà excellents, leurs batteries très importantes et leurs châssis extrêmement fins.

Les améliorations les plus visibles se déplacent donc vers la puissance, l’intelligence artificielle et la productivité.

Samsung pourrait notamment profiter d’Android 17 et de One UI 9 pour renforcer ses outils multitâches, ses fonctions Galaxy AI et l’intégration du S Pen, même si la configuration logicielle définitive reste encore à confirmer.

Samsung reste toutefois presque seul au sommet d’Android

Il faut aussi replacer la Galaxy Tab S12 Ultra dans son marché. Samsung fait partie des très rares constructeurs Android à proposer régulièrement des tablettes de plus de 14 pouces avec écran OLED, stylet, accessoires clavier et véritable ambition de productivité.

Cette position lui offre un avantage considérable. Des marques comme OnePlus, Honor, Lenovo ou Xiaomi proposent parfois un meilleur rapport équipement-prix, mais aucune ne possède exactement le même niveau d’intégration entre smartphone Galaxy, tablette, montre, écouteurs et PC. Le Galaxy Tab reste donc autant un produit matériel qu’un élément d’écosystème.

Pour un utilisateur déjà équipé d’un Galaxy S ou Galaxy Z, la continuité entre appareils peut peser davantage qu’une simple différence de capacité de batterie.

Face à l’iPad Pro, le problème reste plus délicat

Le principal rival ne vient évidemment pas uniquement d’Android. Les iPad Pro équipés des puces Apple Silicon continuent de fixer une référence très élevée en matière de puissance brute et d’écosystème logiciel créatif. Samsung répond avec une philosophie différente. La gamme Tab S mise davantage sur la flexibilité d’Android, le multitâche, Samsung DeX, le S Pen généralement inclus et l’ouverture du système.

Mais, lorsque les prix atteignent ceux d’un ordinateur portable premium ou d’un iPad Pro, la moindre impression de stagnation devient beaucoup plus difficile à justifier. La génération S12 devra donc offrir autre chose qu’un simple changement de puce pour convaincre les propriétaires de modèles récents de renouveler leur tablette.

Les certifications annoncent surtout que l’attente touche à sa fin

Pour le moment, le signal le plus important n’est finalement pas le Dimensity 9500 ni la taille des batteries. C’est l’accumulation des traces administratives. Bluetooth SIG, bases régionales, Google Play Console : les Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra sont désormais présentes dans suffisamment de systèmes pour que leur lancement ne fasse plus vraiment de doute.

Samsung a elle-même confirmé leur arrivée au second semestre. Il reste surtout à découvrir quand l’entreprise choisira de les présenter — et surtout si les nouveautés logicielles et les performances suffiront à compenser une évolution matérielle qui, sur le papier, paraît particulièrement prudente.

La Galaxy Tab S12 Ultra pourrait une nouvelle fois devenir la tablette Android la plus spectaculaire du marché. Mais cette année, son adversaire le plus sérieux pourrait bien être le modèle qu’elle remplace.