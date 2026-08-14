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Apple veut payer les éditeurs pour alimenter le nouveau Siri avec leurs actualités

Apple veut payer les éditeurs pour alimenter le nouveau Siri avec leurs actualités

Apple prépare une transformation majeure de Siri et semble vouloir sécuriser une ressource devenue stratégique pour les assistants IA : l’information fraîche et fiable. Selon The Wall Street Journal, le groupe discute avec plusieurs éditeurs afin d’utiliser leurs contenus pour enrichir les réponses de son futur Siri, avec un modèle de rémunération directement lié à leur utilisation.

Apple cherche des contenus récents pour son futur Siri

La nouvelle génération de Siri ne devra pas seulement mieux comprendre les utilisateurs. Elle devra également être capable de répondre à des questions portant sur des événements récents, un terrain sur lequel un assistant dépend nécessairement de sources d’information régulièrement actualisées.

Selon The Wall Street Journal, Apple a ainsi approché plusieurs éditeurs ces derniers mois pour discuter de l’utilisation de leurs contenus. L’objectif serait de permettre à Siri d’accéder à des informations et actualités récentes afin d’améliorer la pertinence de ses réponses.

Les négociations interviennent alors qu’Apple travaille depuis plusieurs années à moderniser son assistant vocal face à l’accélération de l’IA générative.

Le nouveau Siri enrichi par l’intelligence artificielle est attendu plus tard cette année, même si les modalités précises de ces éventuels accords avec les médias restent encore à déterminer.

Un modèle de rémunération différent des licences classiques

Le point le plus intéressant concerne justement la manière dont Apple envisage de rémunérer les éditeurs. Plutôt qu’une licence traditionnelle garantissant une somme fixe en échange d’un accès étendu à un catalogue de contenus, Apple aurait proposé un système de rémunération variable. Un éditeur serait ainsi payé lorsque son contenu est effectivement utilisé par Siri.

L’approche se rapproche davantage d’un modèle à l’usage : plus les informations d’un média contribuent aux réponses de l’assistant, plus la rémunération potentielle pourrait augmenter.

Selon le rapport, Apple aurait envisagé une enveloppe pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de dollars pour financer ces accords.

Cette architecture pourrait toutefois rendre les négociations particulièrement sensibles. Pour les éditeurs, une licence fixe offre une visibilité financière immédiate. Une rémunération dépendant de l’utilisation implique au contraire de définir précisément ce qui constitue une utilisation, comment celle-ci est mesurée et quelle valeur lui est attribuée.

L’information devient une matière première stratégique pour l’IA

Ces discussions dépassent largement Siri. Depuis l’explosion des assistants génératifs, les relations entre groupes technologiques et éditeurs sont devenues l’un des grands enjeux économiques de l’IA. Les modèles ont besoin de vastes quantités de connaissances, mais les assistants doivent également pouvoir accéder à une information récente pour répondre à des questions dépassant leurs données d’entraînement.

Pour Apple, disposer d’accords avec des éditeurs pourrait apporter deux avantages.

Le premier est évident : améliorer la fraîcheur des réponses de Siri. Un assistant capable d’effectuer davantage de recherches et d’actions devient beaucoup plus utile lorsqu’il peut s’appuyer sur des informations actualisées.

Le second concerne la confiance. Apple pourrait privilégier une approche où les sources utilisées sont encadrées par des accords commerciaux plutôt que de bâtir son produit uniquement sur l’indexation ouverte du Web.

Cette stratégie serait cohérente avec la manière dont l’entreprise construit traditionnellement ses plateformes : contrôler davantage les différentes briques de l’expérience plutôt que dépendre entièrement de ressources externes difficiles à maîtriser.

Le futur Siri devra rattraper un marché qui avance très vite

Pour Apple, l’enjeu est d’autant plus important que Siri porte une partie des ambitions du groupe dans l’intelligence artificielle. Face à Gemini, ChatGPT et aux autres assistants de nouvelle génération, répondre correctement à une commande vocale ne suffit plus. Les utilisateurs attendent désormais des systèmes capables de comprendre un contexte, synthétiser plusieurs sources et accomplir des tâches complexes.

L’accès à des contenus éditoriaux récents pourrait donc devenir l’une des briques invisibles, mais essentielles, du nouveau Siri.a

Reste une question déterminante : celle du partage de valeur. Si les assistants IA deviennent progressivement une nouvelle porte d’entrée vers l’information, les éditeurs chercheront nécessairement à éviter qu’ils remplacent leurs audiences sans compensation suffisante.

En proposant de rémunérer directement l’utilisation des contenus, Apple pourrait expérimenter une relation différente entre médias et intelligence artificielle. Le véritable enjeu du futur Siri ne sera peut-être pas seulement de savoir quoi répondre, mais aussi de déterminer qui doit être rémunéré pour lui avoir fourni la réponse.