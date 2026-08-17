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Apple prépare une offensive majeure dans la maison connectée, avec Siri AI au centre du jeu

Apple prépare une offensive majeure dans la maison connectée, avec Siri AI au centre du jeu

Après des années à avancer prudemment dans la maison connectée, Apple semble prêt à changer d’échelle. HomePod mini et Apple TV 4K devraient être renouvelés, mais le véritable tournant pourrait venir d’un nouveau hub domestique avec écran, suivi à terme par des caméras, une sonnette connectée et même un appareil robotisé.

Apple veut enfin transformer Home en véritable plateforme

L’écosystème domestique d’Apple a longtemps paru étonnamment modeste au regard de la puissance du groupe. Apple dispose déjà de HomeKit, de l’application Maison, des HomePod et de l’Apple TV, qui peuvent servir de concentrateurs pour les accessoires connectés. Pourtant, la marque n’a jamais construit une gamme aussi large qu’Amazon avec Echo et Ring, ou Google avec Nest.

Cela pourrait bientôt changer.

Selon la feuille de route compilée par 9to5Mac à partir de plusieurs informations récentes, Apple prépare plusieurs générations de produits pour la maison, allant de simples mises à jour matérielles jusqu’à des catégories entièrement nouvelles.

Le fil conducteur serait désormais Siri AI. Apple a officiellement dévoilé sa nouvelle génération de Siri lors de la WWDC 2026, avec un assistant capable de mieux exploiter le contexte personnel, d’agir à travers les applications et de répondre de manière plus conversationnelle.

Cette avancée logicielle pourrait enfin donner un sens à du matériel domestique plus ambitieux.

HomePod mini : une mise à jour modeste, mais stratégique

Le premier produit attendu serait un nouveau HomePod mini, potentiellement dès cet automne. Selon les informations rapportées par 9to5Mac, Apple envisagerait de remplacer l’ancienne puce S5 par une S9 ou une génération plus récente, avec éventuellement un nouveau composant sans fil, quelques améliorations audio et de nouvelles couleurs.

La vraie nouveauté pourrait toutefois être invisible.

Un processeur plus moderne permettrait surtout au HomePod mini de mieux prendre en charge les nouvelles fonctions de Siri AI. Dans ce scénario, le petit haut-parleur ne gagnerait pas seulement en performances : il deviendrait potentiellement beaucoup plus utile comme interface permanente avec l’intelligence artificielle d’Apple.

C’est un point important, car le HomePod mini souffre depuis longtemps d’un paradoxe.

Son intégration avec Apple Music, AirPlay et l’écosystème Maison est solide, mais Siri est resté moins flexible que les assistants concurrents sur de nombreuses tâches conversationnelles. Une évolution profonde de Siri pourrait donc avoir davantage d’impact qu’un simple changement de haut-parleur.

Apple TV 4K : l’A17 Pro pour faire entrer Apple Intelligence dans le salon

L’Apple TV 4K devrait elle aussi recevoir une mise à jour. La génération actuelle repose sur l’A15 Bionic, mais le futur modèle pourrait passer à une puce A17 Pro, selon les informations actuellement rapportées.

L’intérêt dépasserait largement la fluidité de l’interface. Une puce plus récente permettrait potentiellement d’exécuter certaines fonctionnalités Apple Intelligence localement et de mieux intégrer Siri AI dans l’expérience tvOS. 9to5Mac évoque également un possible ajustement du design de la télécommande.

L’Apple TV pourrait ainsi devenir beaucoup plus qu’un simple boîtier de streaming. Apple l’utilise déjà comme hub pour la maison connectée. Avec davantage de puissance de calcul et une intelligence artificielle plus avancée, le boîtier pourrait devenir un élément central de l’architecture domestique de la marque.

Le véritable changement s’appelle HomePad

Cependant, le produit le plus important de cette feuille de route reste le futur hub domestique avec écran. Apple travaillerait sur deux variantes : l’une destinée à être fixée au mur, l’autre associée à une base avec haut-parleur, dans un format rappelant davantage un Google Nest Hub.

L’appareil disposerait d’un écran carré de 7 pouces et serait animé par une puce A18 ou supérieure afin de prendre en charge Apple Intelligence. Le nom « HomePad » est largement utilisé pour le décrire, mais il ne s’agit pas d’une appellation officielle annoncée par Apple.

Son lancement serait envisagé entre octobre 2026 et le début de 2027, selon les dernières informations disponibles.

Un écran pour FaceTime, Siri et toute la maison

Le futur hub serait pensé comme une sorte de centre de commande permanent. Il pourrait permettre de contrôler les accessoires connectés, passer des appels FaceTime, consulter des informations, utiliser Siri AI et afficher des widgets ou des données liées au foyer.

La version sur pied intégrerait des haut-parleurs, tandis que l’autre pourrait être installée directement sur un mur.

Des informations antérieures évoquent également une caméra frontale, une détection de proximité et même une reconnaissance de l’utilisateur afin d’adapter l’interface à la personne présente dans la pièce. Cette dernière fonction serait particulièrement cohérente dans un produit familial.

Un appareil installé dans une cuisine ou un salon doit être capable de comprendre qu’il n’est pas utilisé par une seule personne. Apple pourrait donc appliquer à la maison une logique similaire à celle des profils utilisateurs, mais de manière plus contextuelle.

homeOS pourrait devenir la pièce manquante

Ce hub fonctionnerait avec un système spécialement pensé pour la maison. 9to5Mac évoque le nom homeOS, tandis que d’autres sources indiquent qu’Apple utilise aussi en interne le nom de code « Charismatic » pour le logiciel. L’idée serait de proposer une interface beaucoup plus simple qu’iPadOS, centrée sur les widgets, les contrôles domestiques et Siri.

Cela aurait une conséquence stratégique importante.

Jusqu’ici, Apple possède des composants pour la maison connectée, mais pas vraiment de produit central identifiable. L’Apple TV se cache sous un téléviseur. Le HomePod est d’abord perçu comme une enceinte. L’iPhone reste personnel. Un hub avec écran pourrait enfin devenir le visage physique d’Apple Home.

Siri AI était probablement le chaînon manquant

Le timing n’est pas anodin. Le projet de hub domestique a été repoussé à plusieurs reprises et plusieurs rapports ont lié ces délais aux difficultés rencontrées par Apple pour moderniser Siri. En juin 2026, Apple a finalement officialisé Siri AI, une nouvelle architecture capable d’exploiter le contexte personnel, le contenu affiché à l’écran et des connaissances plus larges.

Apple a également commencé à injecter davantage d’intelligence dans l’application Maison elle-même.

Apple Intelligence peut désormais notamment regrouper certaines notifications d’activité, résumer des événements captés par HomeKit Secure Video et rechercher une séquence vidéo à partir d’une description naturelle. Ce sont précisément les fonctions qui rendent un hub domestique beaucoup plus intéressant. Sans intelligence contextuelle, un écran mural reste essentiellement une télécommande sophistiquée. Avec une IA capable de comprendre ce qui se passe dans le foyer, il peut devenir un véritable assistant ambiant.

Un nouveau HomePod grand format serait également en préparation

Apple ne délaisserait pas pour autant son HomePod classique. Une nouvelle version du modèle grand format serait en développement, avec une puce plus récente afin de mieux accompagner Siri AI. Aucun calendrier ferme n’est toutefois disponible pour l’instant. La génération actuelle du HomePod date de 2023 et reste positionnée avant tout comme une enceinte haute fidélité intégrée à l’écosystème Apple.

Un futur modèle pourrait donc davantage fusionner les deux rôles : enceinte premium et terminal d’intelligence artificielle. Cela permettrait aussi à Apple de différencier son offre.

Le HomePod mini resterait l’entrée de gamme, le grand HomePod viserait l’audio premium, tandis que le nouveau hub deviendrait l’interface visuelle principale de la maison.

Apple prépare aussi sa première caméra de sécurité

La feuille de route devient encore plus ambitieuse à moyen terme. Apple travaillerait sur une caméra de sécurité intérieure pensée pour fonctionner avec son futur hub et l’écosystème HomeKit. Certaines informations évoquent même une arrivée possible à partir de fin 2026, même si ce calendrier reste nettement moins certain que celui des premiers produits.

L’entrée d’Apple sur ce marché serait particulièrement significative. La sécurité domestique est aujourd’hui dominée par des marques comme Ring, Nest, Arlo ou Eufy. Apple apporte déjà HomeKit Secure Video, mais dépend de fabricants tiers pour le matériel.

Produire sa propre caméra lui permettrait enfin de contrôler toute la chaîne : capteur, traitement local, chiffrement, stockage et analyse par Apple Intelligence. La confidentialité pourrait naturellement devenir l’un des principaux arguments commerciaux du produit.

Une sonnette connectée pourrait suivre

Plusieurs rapports ont également évoqué le développement d’une sonnette vidéo intelligente chez Apple. À ce stade, ce projet est beaucoup plus prospectif et Apple n’a confirmé aucun produit de ce type. Mais, son existence serait cohérente avec la stratégie globale. Une caméra intérieure, une sonnette, un hub avec écran, des HomePod et une Apple TV formeraient enfin un catalogue domestique comparable dans sa logique à celui de Google Nest ou Amazon Ring/Echo.

Apple pourrait surtout appliquer à tous ces appareils une même architecture logicielle, construite autour de HomeKit, Apple Intelligence et Siri AI.

Un écran robotisé pourrait arriver encore plus tard

Le projet le plus futuriste concerne un appareil de table doté d’un écran plus grand installé sur un bras robotisé. Des informations antérieures décrivent un produit capable d’orienter automatiquement son écran vers l’utilisateur, une sorte de croisement entre un iPad, un HomePod et un petit robot domestique.

Certaines sources ont évoqué un écran d’environ 9 pouces et un lancement ultérieur, potentiellement en 2027 ou au-delà. Cependant, ce produit est encore beaucoup moins certain que le hub de 7 pouces.

Il illustre surtout l’ambition d’Apple : ne pas se limiter aux objets connectés traditionnels, mais explorer une forme de robotique domestique légère dans laquelle l’intelligence artificielle devient physiquement présente dans la pièce.

Apple arrive très tard face à Amazon et Google

Le défi est considérable. Amazon et Google ont investi la maison connectée depuis plus d’une décennie avec des enceintes, écrans, thermostats, caméras, sonnettes et systèmes de sécurité. Apple possède certes un écosystème matériel extrêmement fidèle, mais son offre Home est restée fragmentée.

Le groupe peut toutefois jouer une carte différente.

Il n’a pas forcément besoin de vendre des dizaines de catégories d’appareils. Il lui suffit de proposer quelques produits étroitement intégrés à l’iPhone, aux services iCloud et à Apple Intelligence pour convaincre les foyers déjà fortement équipés en produits Apple.

C’est précisément ce qui pourrait rendre ce virage crédible.

La confidentialité pourrait devenir l’arme principale d’Apple

La maison connectée concentre certaines des données les plus sensibles qui soient. Caméras, microphones, serrures, capteurs de présence et historique d’activité donnent accès à une vision particulièrement intime de la vie quotidienne. Apple insiste déjà sur le traitement local et Private Cloud Compute pour Apple Intelligence, ainsi que sur la protection des données dans ses services.

Cette philosophie pourrait devenir un avantage compétitif majeur dans une future gamme de caméras et d’appareils domestiques. L’entreprise peut difficilement battre Amazon ou Google sur l’ancienneté ou la diversité du catalogue.

Elle peut en revanche tenter de convaincre qu’elle est mieux placée pour installer microphones, caméras et IA au cœur d’un foyer sans transformer ces données en ressource publicitaire.

Apple ne prépare plus quelques accessoires, mais un écosystème

Pris séparément, chaque produit pourrait sembler relativement prévisible. Un HomePod mini plus rapide. Une nouvelle Apple TV. Un écran pour contrôler les lumières. Une caméra de sécurité. Mis ensemble, ils racontent autre chose. Apple semble vouloir construire une plateforme domestique complète, où chaque appareil devient un point d’accès à Siri AI et à Apple Intelligence.

Le HomePod apporte la voix. Le hub apporte l’écran. L’Apple TV relie le salon. Les futures caméras apporteraient la perception. Et un produit robotisé pourrait, à terme, ajouter le mouvement.

Le véritable pari n’est donc pas matériel. Il repose sur Siri. Si Siri AI tient enfin les promesses annoncées à la WWDC 2026, Apple pourrait disposer de la pièce logicielle qui manquait depuis des années à sa stratégie domestique. Dans ce cas, la maison connectée ne serait plus une activité secondaire pour Cupertino.

Elle pourrait devenir le prochain endroit où Apple tente de faire ce qu’il sait faire de mieux : transformer plusieurs appareils dispersés en un seul écosystème cohérent.