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Les AirPods Pro avec caméra seraient suspendus : Apple mettrait-il fin à l’un de ses projets les plus ambitieux ?

Les AirPods Pro avec caméra seraient suspendus : Apple mettrait-il fin à l’un de ses projets les plus ambitieux ?

Depuis plusieurs années, les rumeurs évoquent une nouvelle génération d’AirPods Pro bien différente des écouteurs sans fil traditionnels. L’idée ? Intégrer de minuscules caméras capables d’alimenter les fonctions d’intelligence artificielle d’Apple, sans pour autant servir à prendre des photos ou filmer.

Alors qu’un lancement semblait se rapprocher, un nouveau rapport vient toutefois jeter un sérieux doute sur l’avenir du projet.

Un leaker affirme que le projet est suspendu

En mai dernier, Bloomberg indiquait que Apple avait atteint une phase de tests avancés pour ces AirPods Pro nouvelle génération et qu’une production de masse pourrait débuter rapidement.

Mais cette semaine, le collectionneur de prototypes Apple et leaker Kosutami a publié un message sur X affirmant que le projet avait tout simplement été « suspendu ».

Aucune explication n’a été donnée, mais cette déclaration corrige un précédent message publié en juin, dans lequel il affirmait simplement que le développement du produit était « terminé ». Ce changement de formulation laisse penser qu’une décision interne serait intervenue entre-temps.

Pour le moment, Apple n’a évidemment rien confirmé.

Des caméras… mais pas pour prendre des photos

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces AirPods Pro ne devaient pas transformer vos écouteurs en mini-caméras. Les capteurs intégrés auraient eu un rôle bien différent : transmettre des informations visuelles à Siri et aux fonctions d’Apple Intelligence.

Autrement dit, Apple souhaitait offrir une forme de vision artificielle à son assistant vocal.

Grâce à ces caméras — probablement des capteurs infrarouges — Siri aurait été capable de comprendre l’environnement de l’utilisateur, d’identifier certains objets, d’analyser une scène ou encore d’offrir une assistance contextuelle bien plus avancée.

L’objectif était de créer une expérience proche de la fonctionnalité Visual Intelligence déjà présente sur les derniers iPhone, mais directement depuis les écouteurs.

Un projet en développement depuis plusieurs années

Les premières informations concernant ces AirPods Pro équipés de caméras remontent déjà à plusieurs années. Selon différentes sources, Apple travaillerait sur cette technologie depuis près de quatre ans. Le lancement aurait même été envisagé pour le premier semestre 2026, une échéance désormais largement dépassée.

Malgré les nombreuses fuites, aucun prototype commercial n’a encore été présenté.

Siri serait-il le principal frein ?

Si cette suspension est bien réelle, elle pourrait être liée aux difficultés rencontrées par Apple autour de Siri et de son écosystème d’intelligence artificielle. Bloomberg expliquait déjà qu’Apple ne souhaitait pas commercialiser ce nouveau produit tant que les fonctions de Visual Intelligence n’offriraient pas une expérience suffisamment convaincante.

Le constructeur aurait adopté la même stratégie que pour la nouvelle génération de Siri : repousser certaines fonctionnalités plutôt que lancer un produit inachevé.

En clair, si l’intelligence artificielle n’est pas prête, les AirPods capables de l’exploiter n’ont plus vraiment de raison d’arriver sur le marché.

Les pénuries de composants pourraient aussi peser

Un autre facteur pourrait expliquer ce retard : les tensions persistantes sur le marché des composants. L’industrie fait actuellement face à une importante pénurie de mémoire DRAM et NAND, largement alimentée par la forte demande des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

Apple chercherait d’ailleurs à diversifier ses fournisseurs afin de sécuriser ses futurs approvisionnements, preuve que ces difficultés touchent également ses produits grand public.

Même si les AirPods ne nécessitent pas les mêmes volumes de mémoire qu’un iPhone ou un Mac, cette situation pourrait contribuer à ralentir certains projets.

Une fuite à prendre avec prudence

Toutefois, il convient de rester prudent. Kosutami s’est déjà montré fiable sur certaines indiscrétions, notamment en révélant plusieurs mois à l’avance la nouvelle batterie métallique de l’iPhone 16 Pro. En revanche, d’autres prédictions se sont révélées inexactes, comme l’annonce d’une sortie imminente des AirPods Pro 3 à l’été 2024.

Autrement dit, le terme « suspendu » peut recouvrir plusieurs réalités : un simple report, une mise en pause du développement ou une annulation définitive.

Apple n’a sans doute pas dit son dernier mot

L’idée d’équiper des écouteurs de capteurs capables de comprendre leur environnement reste particulièrement séduisante. Associée à Apple Intelligence, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération d’assistants vocaux beaucoup plus contextuels et naturels.

Pour l’instant, rien n’indique toutefois si Apple a définitivement abandonné ce projet ou s’il attend simplement que Siri et ses fonctionnalités d’IA soient suffisamment matures avant de le relancer.

Une chose est sûre : tant qu’Apple n’aura pas communiqué officiellement, l’avenir de ces mystérieux AirPods Pro équipés de caméras restera entouré de nombreuses interrogations.