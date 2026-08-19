Apple semble se rapprocher d’un lancement pour ses premiers AirPods équipés de caméras. Une vidéo découverte dans la release candidate de macOS Tahoe 26.7 montre comment les écouteurs pourraient utiliser Visual Intelligence pour reconnaître ce que l’utilisateur regarde, répondre à des questions et mémoriser certaines informations.

Une vidéo cachée dans macOS Tahoe 26.7

La fuite est particulièrement intéressante parce qu’elle ne vient pas d’un rendu industriel ou d’une chaîne d’approvisionnement. MacRumors a découvert dans la release candidate de macOS Tahoe 26.7 une courte vidéo montrant des AirPods équipés d’une caméra en fonctionnement.

Dans la démonstration, un utilisateur tient un livre devant lui. La caméra intégrée aux écouteurs reconnaît le titre et transmet l’information à Visual Intelligence. Siri peut ensuite répondre à une question ou enregistrer ce que l’utilisateur vient de voir pour le retrouver plus tard.

L’idée est donc assez simple : transformer les AirPods en capteur visuel permanent pour Apple Intelligence.

Visual Intelligence quitte l’écran de l’iPhone

Jusqu’ici, Visual Intelligence repose principalement sur les caméras ou l’écran des appareils Apple. Sur iPhone, la fonction peut analyser ce que l’utilisateur photographie ou ce qui apparaît à l’écran afin d’identifier un objet, extraire une information ou lancer une action.

Avec des AirPods équipés de caméras, cette logique change. L’utilisateur n’aurait plus besoin de sortir son smartphone ou de pointer explicitement sa caméra vers quelque chose, et les écouteurs pourraient fournir directement le contexte visuel nécessaire à Siri.

C’est potentiellement beaucoup plus naturel pour des usages rapides : reconnaître un produit, mémoriser un livre, identifier un objet ou demander des informations sur ce qui se trouve devant soi.

Les AirPods deviennent progressivement des capteurs

Cette évolution s’inscrit parfaitement dans la stratégie récente d’Apple. Les AirPods ne sont plus de simples écouteurs Bluetooth, ils intègrent déjà des microphones sophistiqués, des capteurs de mouvement et différentes fonctions liées à la santé ou à l’environnement sonore. Ajouter une caméra prolongerait cette transformation. Les écouteurs deviendraient une nouvelle source de données contextuelles pour Apple Intelligence, aux côtés de l’iPhone, de l’Apple Watch et du Vision Pro.

L’objectif est moins de prendre des photos que de donner à Siri la capacité de comprendre ce qui entoure l’utilisateur.

Apple prévoit même une alerte si les caméras sont masquées

La vidéo contient un détail assez révélateur sur la manière dont Apple pense intégrer cette technologie. Si des cheveux ou un autre élément couvrent les écouteurs, l’utilisateur peut recevoir une alerte l’invitant à dégager la caméra. Le système expliquerait que les AirPods doivent rester visibles pour fournir des informations précises sur l’environnement. Cela confirme que la caméra n’est pas pensée comme un simple accessoire occasionnel.

Elle doit pouvoir observer régulièrement ce qui se trouve devant l’utilisateur pour alimenter Visual Intelligence.

Le projet porte le nom de code B790

Les références découvertes dans macOS Tahoe 26.7 associent ce produit au nom de code B790. Ce point est intéressant car il existe apparemment plusieurs projets distincts autour d’AirPods équipés de capteurs visuels. De précédentes rumeurs mentionnaient également un projet B798, lui aussi associé à des AirPods avec caméra, mais attendu plus tard.

Les données trouvées dans macOS mentionnent explicitement un flux d’image pour B790, avec des références techniques liées aux écouteurs gauche et droit. Cela suggère que le projet est déjà suffisamment avancé pour être intégré dans les composants logiciels internes d’Apple.

Un lancement dès septembre reste possible

Selon les informations précédemment rapportées par Mark Gurman, cette version B790 pourrait arriver dès septembre 2026. Si ce calendrier se confirme, Apple pourrait présenter ces nouveaux AirPods lors de son événement consacré aux prochains iPhone. Ils accompagneraient alors potentiellement les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliant d’Apple.

Cependant, Apple n’a encore rien confirmé officiellement.

Le fait qu’une vidéo de démonstration se trouve déjà dans une release candidate de macOS rend néanmoins l’hypothèse d’un lancement proche beaucoup plus crédible.

Pourquoi intégrer une caméra dans des écouteurs ?

La première réaction peut sembler évidente : pourquoi mettre une caméra dans des AirPods alors qu’un iPhone en possède déjà plusieurs ? La réponse tient surtout à la disponibilité. Un smartphone reste généralement dans une poche ou dans une main, tandis que des écouteurs peuvent rester portés plusieurs heures, et ils disposent donc d’un point de vue relativement constant sur l’environnement.

Pour une intelligence artificielle contextuelle, cette différence est importante. En effet, plus un assistant comprend ce que l’utilisateur voit, entend et fait, plus il peut répondre sans demander une série de précisions.

Les AirPods pourraient devenir une sorte de paire d’yeux supplémentaire pour Siri.

Un élément clé de la stratégie IA portable d’Apple

Apple semble travailler plus largement sur plusieurs catégories de produits capables de fournir du contexte visuel à ses systèmes d’intelligence artificielle. Les lunettes connectées sont évidemment l’exemple le plus évident, mais les AirPods pourraient arriver beaucoup plus rapidement et profiter d’une base installée déjà immense. Ils possèdent également un avantage industriel : les utilisateurs sont déjà habitués à porter des écouteurs Apple pendant de longues périodes.

Il n’est donc pas nécessaire de créer une nouvelle habitude comme avec un pendentif IA ou des lunettes. Apple peut simplement enrichir un produit existant.

La confidentialité sera inévitablement au centre du débat

L’intégration de caméras dans des écouteurs soulèvera néanmoins des questions immédiates. Une caméra portée en permanence est beaucoup moins visible qu’un smartphone tenu à bout de bras, et les personnes autour de l’utilisateur peuvent donc ne pas savoir précisément quand l’environnement est analysé.

Apple devra probablement expliquer très clairement quelles images sont capturées, combien de temps elles sont conservées et quelles opérations sont effectuées localement. L’éventuelle présence d’indicateurs visuels ou sonores sera également à surveiller. L’acceptabilité sociale du produit dépendra probablement autant de ces choix que de ses performances techniques.

Visual Intelligence pourrait enfin donner un rôle concret à Siri AI

Ces AirPods arrivent aussi à un moment où Apple cherche à rendre Siri beaucoup plus contextuel. La nouvelle génération de Siri AI doit comprendre davantage de contexte personnel, interagir avec plus d’applications et utiliser Visual Intelligence pour interpréter ce qui se trouve sur l’écran.

Avec une caméra portée sur les oreilles, Siri pourrait franchir une nouvelle étape. En effet, il ne serait plus seulement capable de comprendre ce qui est affiché sur l’iPhone, il pourrait aussi comprendre une partie du monde physique entourant l’utilisateur. C’est probablement ici que se trouve le véritable intérêt du produit.

Les AirPods pourraient devenir beaucoup plus qu’un accessoire audio

Si le projet B790 arrive réellement en septembre, il pourrait marquer l’une des évolutions les plus importantes de la gamme AirPods depuis l’introduction de la réduction active du bruit. La qualité audio restera évidemment centrale. Mais, Apple ajouterait une nouvelle fonction complètement différente : la perception visuelle. Les AirPods deviendraient alors une interface entre l’environnement et Siri, capable de transformer ce que l’utilisateur regarde en information exploitable.

Il reste encore beaucoup d’inconnues sur l’autonomie, la résolution des capteurs, le traitement des images et la confidentialité. Néanmoins, la présence d’une vidéo directement dans macOS Tahoe 26.7 change déjà la nature de la rumeur. Les AirPods avec caméra ne ressemblent plus vraiment à une expérience lointaine. Ils commencent à ressembler à un produit qu’Apple prépare réellement à mettre dans les oreilles de ses utilisateurs.