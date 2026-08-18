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Honor prépare un smartphone à écran arrière, une batterie de 12 000 mAh et un nouveau pliable

Honor prépare un smartphone à écran arrière, une batterie de 12 000 mAh et un nouveau pliable

À peine son spectaculaire Robot Phone officialisé, Honor semble déjà préparer une nouvelle vague de smartphones aux concepts parfois très éloignés du mobile traditionnel. Écran secondaire au dos, batterie flirtant avec les 12 000 mAh et nouveau format pliable : plusieurs prototypes seraient actuellement étudiés par le constructeur chinois, en parallèle de la future série Magic 9.

Honor expérimente un écran de 1,7 pouce au dos d’un smartphone

D’après plusieurs publications du leaker Digital Chat Station sur Weibo, Honor travaillerait sur un smartphone relativement fin, fortement orienté vers la photographie, avec une particularité intéressante : un véritable écran secondaire intégré au dos.

Cette dalle mesurerait environ 1,7 pouce. Elle ne serait cependant pas destinée aux prochains modèles Magic haut de gamme, ce qui laisse planer le doute sur le produit qui pourrait l’inaugurer.

Une possibilité serait la future série Honor 700, attendue potentiellement vers novembre ou décembre en Chine si le constructeur conserve son rythme habituel de renouvellement. Il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse à ce stade : Digital Chat Station ne donne aucun nom commercial.

L’idée n’est pas entièrement nouvelle dans l’industrie. Plusieurs constructeurs ont déjà expérimenté des écrans secondaires permettant d’afficher notifications, widgets ou commandes rapides. Sur un smartphone principalement pensé pour la photographie, l’intérêt pourrait surtout être ailleurs : utiliser les puissantes caméras arrière pour réaliser des autoportraits tout en conservant un retour vidéo.

Après le système de caméra motorisée de son Robot Phone, Honor semble en tout cas vouloir faire de la face arrière du smartphone un nouvel espace d’interaction.

Une batterie de près de 12 000 mAh en phase de test

L’autre expérimentation est encore plus spectaculaire. Toujours selon Digital Chat Station, Honor aurait lancé la production expérimentale d’une nouvelle batterie affichant une capacité nominale de 11 790 mAh pour 43,86 Wh. Sa capacité typique atteindrait ainsi approximativement 12 000 mAh.

À titre de comparaison, les smartphones haut de gamme se sont longtemps contentés de batteries tournant autour de 5 000 mAh. L’arrivée des nouvelles chimies à forte densité énergétique, notamment autour du silicium-carbone, a cependant profondément modifié la course à l’autonomie chez les constructeurs chinois.

Reste une inconnue essentielle : Honor n’aurait pas encore associé publiquement cette batterie à un appareil précis.

Le candidat naturel pourrait être un éventuel Honor Power 3, successeur d’une gamme justement construite autour de l’endurance. Les premières rumeurs lui attribuent également une future puce MediaTek Dimensity 8600 gravée en 3 nm, mais ces caractéristiques restent à confirmer.

Une capacité de 12 000 mAh changerait surtout la philosophie du produit. On ne parlerait plus simplement d’un smartphone capable de terminer confortablement une journée, mais potentiellement d’un appareil pensé pour plusieurs jours d’utilisation, le gaming prolongé ou des usages particulièrement intensifs.

Honor étudie également un nouveau format de smartphone pliable

Le constructeur ne compte visiblement pas abandonner l’autre grande bataille du marché premium : les écrans pliables. Honor étudierait actuellement un modèle adoptant un format plus large que celui de ses pliables traditionnels. Toutefois, Digital Chat Station précise que le projet n’aurait pas encore atteint la phase de développement formelle.

Honor réfléchirait notamment à un écran plus imposant que ceux des quelques appareils concurrents utilisant déjà cette architecture, dont les diagonales se situeraient autour de 6,3 à 6,4 pouces dans leur configuration de référence.

De précédentes fuites attribuaient à ce mystérieux pliable un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6, une batterie pouvant atteindre 7 000 mAh ainsi qu’un système photographique ambitieux. Ces informations doivent cependant être considérées avec prudence tant que le projet lui-même n’est pas définitivement validé.

L’intérêt stratégique est néanmoins évident. Le marché des pliables ne se limite plus au classique format « livre ». Les constructeurs cherchent désormais le meilleur compromis entre largeur, épaisseur, ergonomie et surface d’affichage, tandis que l’arrivée attendue d’Apple dans cette catégorie devrait encore accélérer les expérimentations.

Du Magic 9 au Win 2, Honor multiplie les fronts

Ces prototypes s’inscrivent dans un calendrier particulièrement chargé. La série Honor Magic 9 doit être présentée en Chine le 28 septembre, avec notamment une collaboration photographique avec ARRI et une nouvelle génération de composants haut de gamme.

Honor préparerait parallèlement la gamme Win 2, davantage orientée vers le gaming. Selon les informations actuellement disponibles, son lancement chinois pourrait intervenir dès octobre.

Cette multiplication des projets dessine une stratégie intéressante. Plutôt que de faire converger toutes ses innovations vers un unique flagship, Honor semble segmenter ses expérimentations : photographie et design avec les Magic et potentiellement la série 700, autonomie extrême avec la famille Power, performances avec Win et nouveaux usages avec le Robot Phone ou ses futurs pliables.

Honor veut transformer le smartphone en laboratoire

Pris individuellement, un écran arrière de 1,7 pouce ou une batterie de 12 000 mAh peuvent facilement ressembler à des arguments destinés à attirer l’attention. Ensemble, ils racontent pourtant quelque chose de plus profond. Le smartphone arrive à un stade où les gains classiques — processeur légèrement plus rapide, écran un peu plus lumineux, caméra mieux définie — suffisent de moins en moins à différencier une génération de la suivante.

Honor semble donc chercher ailleurs.

Caméra robotisée, intelligence artificielle capable d’agir sur l’appareil, autonomie massive, écrans secondaires et nouvelles géométries pliables : le constructeur expérimente plusieurs réponses à la même question, celle de savoir à quoi doit ressembler le smartphone après quinze années dominées par le rectangle tactile traditionnel.

Toutes ces idées n’arriveront probablement pas jusqu’aux rayons. Mais c’est justement l’intérêt de cette stratégie : chez Honor, le smartphone semble redevenir un terrain d’expérimentation matérielle.