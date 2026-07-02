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Galaxy Unpacked : Samsung aurait laissé fuiter la date de présentation des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8

Galaxy Unpacked : Samsung aurait laissé fuiter la date de présentation des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8

Le prochain Galaxy Unpacked semble se préciser. Alors que Samsung n’a toujours pas officialisé la date de son événement estival, une opération promotionnelle diffusée dans l’application Samsung Members laisse fortement penser que la conférence se tiendra le 22 juillet 2026.

Si cette information se confirme, Samsung y dévoilerait sa nouvelle génération de smartphones pliants ainsi que plusieurs montres connectées.

Une promotion dévoile le calendrier

Selon le média Hitech Century, des utilisateurs de l’application Samsung Members en Malaisie ont reçu des offres promotionnelles destinées à l’achat de leur « prochain smartphone pliable » ou de leur « prochaine montre connectée ».

Les coupons sont valables à partir du 22 juillet, une date qui correspond aux précédentes rumeurs concernant le Galaxy Unpacked.

L’offre destinée aux smartphones mentionne également une disponibilité en magasin à compter du 11 août, ce qui laisse penser que les précommandes débuteraient le 22 juillet et la commercialisation interviendrait le 11 août.

Toutefois, Samsung n’a confirmé aucune de ces dates pour le moment.

Les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 attendus

Comme chaque été, les smartphones pliables devraient occuper une place centrale lors de la conférence. Les modèles attendus sont Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8. Les différentes fuites évoquent plusieurs évolutions importantes, notamment un Galaxy Z Fold 8 Ultra doté d’un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif de 10 mégapixels et d’un nouvel ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Le Galaxy Z Fold 8 plus classique pourrait, quant à lui, embarquer deux capteurs de 50 mégapixels.

Côté performances, les Galaxy Z Fold 8 devraient être animés par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, tandis que certaines versions du Galaxy Z Flip 8 pourraient utiliser le nouvel Exynos 2600, selon les marchés.

De nouvelles Galaxy Watch également attendues

Le Galaxy Unpacked ne devrait pas se limiter aux smartphones. Samsung préparerait également le lancement des Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2. En revanche, plusieurs sources estiment qu’une Galaxy Watch 9 Classic ne serait pas au programme cette année.

La future Galaxy Watch Ultra 2 devrait bénéficier de quelques évolutions matérielles, notamment un design légèrement revu et une batterie de plus grande capacité.

La campagne de communication a déjà commencé

Tous ces indices s’ajoutent à la récente campagne marketing lancée par Samsung. La marque avait notamment supprimé l’ensemble des publications de ses comptes Instagram avant de publier plusieurs vidéos énigmatiques mettant en avant une « nouvelle forme » (New Shape).

Même si aucun produit n’y est mentionné, de nombreux observateurs estiment que cette campagne prépare justement l’arrivée de la nouvelle génération de smartphones pliants.

Un événement très attendu

Le Galaxy Z Fold 7 avait marqué un tournant pour Samsung en proposant un design plus abouti et plusieurs améliorations importantes. La prochaine génération sera donc particulièrement attendue, alors que la concurrence s’intensifie avec les modèles pliants de Google, Honor, Oppo ou encore l’arrivée prochaine du premier iPhone pliable.

Au-delà des caractéristiques techniques, les tarifs des nouveaux appareils constitueront également un point clé de cette présentation.

Encore quelques jours avant l’annonce officielle

Même si Samsung n’a pas encore confirmé la date de son prochain Galaxy Unpacked, les différents indices convergent désormais vers une présentation le 22 juillet, suivie d’une ouverture des précommandes dans la foulée et d’une commercialisation à partir du 11 août.

Comme toujours, il faudra toutefois attendre l’invitation officielle de Samsung pour connaître avec certitude le programme complet de l’événement.