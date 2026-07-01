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Samsung efface ses comptes Instagram et lance une mystérieuse campagne avant le prochain Galaxy Unpacked

Samsung efface ses comptes Instagram et lance une mystérieuse campagne avant le prochain Galaxy Unpacked

Samsung intrigue ses fans. Le constructeur sud-coréen a entièrement vidé le contenu de ses comptes Samsung Mobile sur Instagram avant de publier une nouvelle série de vidéos énigmatiques mettant en scène des objets du quotidien transformés de manière inattendue.

Si la marque ne mentionne aucun produit, de nombreux observateurs estiment que cette campagne pourrait préparer l’arrivée des prochains smartphones pliants de la gamme Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8.

Une campagne centrée sur une « nouvelle forme »

Les premières vidéos publiées par Samsung ne dévoilent ni caractéristiques techniques ni nouveaux appareils. La communication repose uniquement sur des indices visuels et un slogan évoquant une « nouvelle forme » (New Shape).

On y aperçoit notamment différents objets réinterprétés, tandis que des formes géométriques reviennent régulièrement tout au long des séquences. Samsung semble vouloir encourager les internautes à analyser ces indices et à échanger leurs théories plutôt que de révéler immédiatement ses nouveautés.

Le Galaxy Z Fold 8 au cœur des spéculations

Même si Samsung n’a officiellement cité aucun produit, plusieurs éléments alimentent les spéculations autour du futur Galaxy Z Fold 8. Depuis plusieurs mois, différentes fuites évoquent une évolution importante du design des prochains smartphones pliants du constructeur. Certaines rumeurs parlent notamment d’un modèle plus large, parfois surnommé Galaxy Z Fold 8 Wide, qui viendrait compléter une version Galaxy Z Fold 8 Ultra.

La présence d’un grand chiffre « 8 » dans certains éléments graphiques de la campagne renforce naturellement cette hypothèse, sans toutefois constituer une confirmation officielle.

À ce stade, Samsung n’a communiqué aucun détail sur les appareils concernés.

Une refonte du design attendue

Si cette campagne concerne bien les futurs Galaxy Z Fold, elle pourrait annoncer l’une des évolutions esthétiques les plus importantes de la gamme depuis plusieurs années. Les précédentes générations ont principalement bénéficié d’améliorations progressives, avec des charnières plus discrètes, des écrans plus résistants et des châssis plus fins.

Les rumeurs concernant le Galaxy Z Fold 8 évoquent justement un format plus large, destiné à améliorer l’utilisation de l’écran externe tout en rapprochant l’expérience de celle d’un smartphone classique lorsqu’il est replié.

Une concurrence de plus en plus forte

Samsung reste aujourd’hui le principal acteur du marché des smartphones pliants, mais la concurrence s’intensifie. Google poursuit le développement de sa gamme Pixel Fold, tandis que plusieurs fabricants chinois comme Honor, Vivo ou OPPO proposent désormais des appareils particulièrement fins.

Par ailleurs, les rumeurs autour du premier iPhone pliable continuent de se multiplier. Si Apple venait à entrer sur ce marché dans les prochains mois, Samsung chercherait probablement à conserver son avance grâce à une nouvelle génération plus ambitieuse.

Rendez-vous au Galaxy Unpacked

Cette campagne de communication intervient alors que le prochain Galaxy Unpacked est attendu dans les prochaines semaines. Même si Samsung n’a pas encore officialisé la date de l’événement, plusieurs fuites évoquent une présentation de la nouvelle génération de smartphones pliants au cours du mois de juillet.

D’ici là, la marque devrait continuer à diffuser de nouveaux teasers, tout en gardant le mystère sur les caractéristiques techniques de ses futurs appareils.

En attendant les annonces officielles, cette campagne semble surtout confirmer une chose : Samsung prépare un lancement important, et le design pourrait être au cœur des nouveautés de cette nouvelle génération de smartphones pliants.