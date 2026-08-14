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Pixel 11 Pro : le nouveau smartphone premium de Google déçoit sur un test européen de durabilité

Pixel 11 Pro : le nouveau smartphone premium de Google déçoit sur un test européen de durabilité

À peine officialisée, la famille Pixel 11 passe déjà sous le microscope des données réglementaires européennes. Les fiches EPREL révèlent une anomalie inattendue : alors que les Pixel 11, Pixel 11 Pro XL et même le Pixel 11 Pro Foldobtiennent la meilleure classe de résistance aux chutes, le Pixel 11 Pro doit se contenter d’un B.

Le Pixel 11 Pro est le seul de la gamme à obtenir un B

La base européenne EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) permet désormais de comparer certains critères de durabilité, d’efficacité énergétique et de réparabilité des smartphones commercialisés dans l’Union européenne.

Et, les résultats de la nouvelle gamme de Google sont plutôt intéressants.

Selon les données publiées, le Pixel 11 Pro aurait résisté à 180 chutes libres lors du protocole standardisé, ce qui lui vaut une classification B. Les autres modèles font sensiblement mieux :

Modèle Chutes indiquées Classe de durabilité Pixel 11 270 A Pixel 11 Pro 180 B Pixel 11 Pro XL 270 A Pixel 11 Pro Fold 210 A

Le résultat du Fold est particulièrement remarquable. Malgré la complexité mécanique inhérente à un smartphone pliable, il obtient une meilleure classification que le Pixel 11 Pro traditionnel. La comparaison avec la précédente génération est également peu flatteuse puisque les modèles de la famille Pixel 10 avaient obtenu une classification A.

Attention : cela ne signifie pas que le Pixel 11 Pro est fragile

Cependant, il faut replacer ces résultats dans leur contexte. Le protocole européen ne reproduit pas exactement les fameux « drop tests » spectaculaires réalisés sur du béton par certains vidéastes. Il s’agit d’une procédure standardisée destinée à fournir aux consommateurs une base de comparaison reproductible entre différents appareils.

Une classification B ne signifie donc absolument pas que le Pixel 11 Pro cassera dès sa première chute. Elle indique plutôt que, dans les conditions précises du protocole, le smartphone a atteint son seuil de dommage sérieux plus tôt que les modèles classés A. C’est une nuance importante. La résistance réelle dépend toujours de nombreux paramètres : hauteur de chute, surface, angle d’impact, présence d’une coque ou encore point précis où le téléphone touche le sol.

Mais pour un smartphone vendu à partir de 1 200 euros, cette différence reste suffisamment inhabituelle pour être soulignée.

Réparabilité et efficacité : toute la gamme obtient un B

Sur les deux autres critères communiqués, la famille Pixel 11 est beaucoup plus homogène. Les quatre smartphones obtiennent une classification B en réparabilité, mais également un B en efficacité énergétique. Les données EPREL fournissent aussi des mesures standardisées d’autonomie qui permettent de comparer directement les appareils dans les mêmes conditions.

Le Pixel 11 Pro XL arrive en tête avec 50 heures et 10 minutes, grâce notamment à sa batterie de 5 000 mAh. Le Pixel 11 standard suit avec 48 heures et 50 minutes, devant le Pixel 11 Pro et ses 47 heures et 36 minutes.

Le pliable termine logiquement derrière.

Modèle Batterie nominale Autonomie EPREL Pixel 11 Pro XL 5 000 mAh 50 h 10 Pixel 11 4 840 mAh 48 h 50 Pixel 11 Pro 4 707 mAh 47 h 36 Pixel 11 Pro Fold 4 658 mAh 45 h 05

Ces valeurs ne doivent toutefois pas être interprétées comme une promesse d’autonomie réelle de deux jours. Elles proviennent d’un protocole harmonisé conçu avant tout pour comparer les appareils entre eux, et non pour reproduire exactement l’utilisation quotidienne de chaque propriétaire.

Le Pixel 11 standard apparaît particulièrement bien placé

Ces résultats font ressortir un autre détail intéressant : le Pixel 11 classique se défend remarquablement bien face au Pro. Il coûte moins cher, obtient la meilleure classe de résistance aux chutes et affiche même une autonomie standardisée légèrement supérieure. Bien sûr, cela ne remet pas en cause les avantages techniques du modèle Pro, notamment en photographie et sur certaines fonctionnalités premium.

Mais, cela renforce la proposition du modèle standard.

Google semble avoir atteint un point où la différence entre Pixel classique et Pixel Pro repose davantage sur des fonctionnalités spécifiques que sur une supériorité systématique du modèle le plus cher. Et, c’est précisément pour cette raison que le B du Pixel 11 Pro interpelle : un appareil « Pro » est généralement celui sur lequel l’acheteur s’attend à trouver le moins de compromis.

Les nouvelles étiquettes européennes deviennent un vrai outil de comparaison

Au-delà du cas Google, ces résultats montrent surtout l’intérêt du nouveau cadre européen. Pendant longtemps, la durabilité d’un smartphone était difficile à quantifier avant son achat. Les consommateurs disposaient des certifications IP, des promesses des fabricants et de tests indépendants parfois difficiles à comparer.

EPREL ajoute une couche différente : un référentiel standardisé permettant de confronter plusieurs produits selon une méthodologie commune. Cela ne remplace évidemment pas les tests indépendants approfondis, mais cela oblige progressivement les constructeurs à exposer des informations autrefois beaucoup moins visibles.

Et dans le cas de la famille Pixel 11, cette transparence produit un résultat assez ironique : le smartphone pliable de Google obtient une meilleure classe de résistance aux chutes que son Pixel 11 Pro conventionnel.

Le genre de détail qu’une fiche technique traditionnelle n’aurait probablement jamais raconté.