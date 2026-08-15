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GeForce NOW sort de bêta sur Linux : NVIDIA veut faire du cloud gaming une vraie alternative à Windows

GeForce NOW sort de bêta sur Linux : NVIDIA veut faire du cloud gaming une vraie alternative à Windows

NVIDIA franchit une étape importante pour les joueurs Linux. L’application native GeForce NOW quitte officiellement sa phase bêta avec une version davantage axée sur la stabilité, les performances et la simplicité d’installation.

En parallèle, le service améliore sa latence dans le cloud et optimise certains jeux particulièrement dépendants du processeur.

Linux obtient enfin une version mature de GeForce NOW

L’application native GeForce NOW pour Linux est désormais officiellement sortie de bêta. NVIDIA avait lancé une première version en janvier 2026, avec une prise en charge initiale d’Ubuntu 24.04 et des versions ultérieures. Cette application permettait déjà aux PC Linux compatibles d’accéder aux serveurs GeForce RTX du service sans devoir passer uniquement par un navigateur.

Sept mois plus tard, le constructeur estime que le client est suffisamment mature pour passer en version stable. NVIDIA explique avoir utilisé les retours de la communauté pour améliorer trois points en priorité : performances, stabilité et finition générale. L’entreprise introduit également un nouveau dépôt Flatpak afin de simplifier aussi bien l’installation que les mises à jour futures.

Pour Linux, ce changement est plus important qu’une simple suppression du mot « bêta ».

Il apporte enfin une solution officiellement prise en charge pour accéder à une grande partie du catalogue PC depuis un système qui reste encore confronté à certaines limitations de compatibilité dans le gaming traditionnel.

Le cloud contourne une partie des problèmes historiques du jeu sous Linux

Linux a énormément progressé comme plateforme de jeu. Valve et Proton ont rendu accessibles de nombreux titres Windows sur Steam Deck et sur les distributions desktop, tandis que les pilotes graphiques et les technologies Vulkan ont considérablement amélioré la situation.

Mais, l’expérience n’est toujours pas parfaitement universelle.

Certains jeux refusent encore de fonctionner correctement à cause de systèmes anti-triche, de DRM ou d’autres dépendances Windows. D’autres nécessitent des ajustements spécifiques ou une couche de traduction.

GeForce NOW adopte une approche complètement différente. Le jeu ne tourne pas réellement sur le PC Linux. Il est exécuté sur les serveurs de NVIDIA, puis la vidéo est diffusée vers l’ordinateur de l’utilisateur. Le système local n’a donc plus à gérer l’exécution native du jeu, son anti-triche ou l’ensemble de ses dépendances Windows. Pour les titres compatibles avec GeForce NOW, Linux devient essentiellement un terminal d’accès à une machine GeForce RTX distante.

C’est précisément ce que NVIDIA met en avant : le cloud permet d’éviter à la fois certaines contraintes de compatibilité et la nécessité de mettre régulièrement à niveau son matériel.

Ubuntu 24.04 reste la base officielle

La version Linux continue officiellement de cibler Ubuntu 24.04 ou plus récent. Côté matériel, NVIDIA demande notamment un processeur x86 ou x64 double cœur cadencé à 2 GHz ou davantage, ainsi que 4 Go de mémoire vive. Le GPU doit être capable de gérer les technologies nécessaires au décodage du flux vidéo.

Dans les faits, GeForce NOW reste donc beaucoup moins exigeant qu’un PC destiné à exécuter localement des jeux AAA récents.

La puissance graphique est fournie à distance. Le véritable facteur limitant devient davantage la qualité de la connexion Internet : débit disponible, stabilité du réseau et surtout latence.

C’est précisément sur ce dernier point que NVIDIA accompagne la sortie de la version Linux stable d’une nouvelle série d’optimisations cloud.

NVIDIA réduit la latence du DLSS Frame Generation dans le cloud

GeForce NOW bénéficie simultanément d’une amélioration du DLSS Frame Generation. NVIDIA explique avoir optimisé son fonctionnement côté cloud afin de réduire la latence et de rendre les jeux plus réactifs. Les gains devraient être particulièrement perceptibles lorsque le streaming fonctionne en 1440p ou 4K à 60 ou 120 images par seconde.

Le sujet est essentiel pour le cloud gaming.

La génération d’images intermédiaires peut augmenter fortement la fluidité visuelle, mais chaque étape supplémentaire dans la chaîne de rendu risque également d’introduire du délai.

Sur un PC local, quelques millisecondes supplémentaires peuvent déjà être perceptibles dans un jeu rapide. Dans le cloud, cette question devient encore plus sensible puisque l’image doit également être encodée, envoyée par Internet puis affichée chez l’utilisateur. NVIDIA cherche donc à profiter du gain de fluidité du Frame Generation tout en réduisant autant que possible son impact sur la sensation de contrôle.

L’objectif reste toujours le même : faire oublier que le jeu s’exécute dans un centre de données situé parfois à plusieurs centaines de kilomètres.

Les abonnés Performance gagnent aussi des optimisations CPU

Les utilisateurs du niveau Performance bénéficient d’une autre amélioration. NVIDIA indique avoir optimisé le logiciel de ses serveurs afin d’augmenter le nombre d’images par seconde dans certains jeux particulièrement exigeants pour le processeur.

Ces modifications sont réalisées entièrement côté serveur. Aucune installation ou modification de paramètres n’est nécessaire chez l’utilisateur et NVIDIA précise qu’elles sont déployées sans coût supplémentaire. L’amélioration est intéressante car le cloud gaming déplace souvent le goulot d’étranglement.

Sur un PC classique, changer de GPU ne règle pas nécessairement les problèmes d’un jeu très dépendant du CPU. Dans GeForce NOW, NVIDIA peut en revanche intervenir directement sur son infrastructure et son logiciel serveur pour améliorer l’expérience de milliers d’utilisateurs simultanément.

C’est l’un des avantages structurels du modèle : la machine de jeu peut évoluer sans que le joueur ne touche à son propre PC.

Jusqu’à la puissance d’une RTX 5080 dans le cloud

Le positionnement de GeForce NOW repose justement sur cette dissociation entre le matériel possédé et le matériel utilisé. Le niveau Ultimate donne actuellement un accès prioritaire à des configurations GeForce RTX 5080-class, soit la génération Blackwell de NVIDIA, pour les titres compatibles.

Lors du lancement initial du client Linux en janvier, NVIDIA annonçait des flux pouvant atteindre 5K à 120 images par seconde ou 1080p à 360 images par seconde selon la configuration et le mode choisi. L’idée paraît presque paradoxale : un ordinateur Linux relativement modeste peut afficher un jeu rendu sur une infrastructure graphique extrêmement haut de gamme.

Le PC local devient alors essentiellement responsable du décodage du flux et des périphériques d’entrée.

Une alternative au PC Windows, mais pas un remplacement universel

Pour autant, GeForce NOW ne transforme pas soudainement Linux en plateforme compatible avec chaque jeu PC existant. Le service fonctionne avec un catalogue pris en charge par NVIDIA et les éditeurs. La firme annonce aujourd’hui plusieurs milliers de titres PC compatibles, mais cela ne représente évidemment pas l’intégralité du catalogue Windows.

L’utilisateur doit également posséder les jeux concernés sur les boutiques compatibles, sauf lorsqu’ils sont inclus via certains abonnements partenaires. Le cloud apporte donc une solution élégante à certains problèmes de compatibilité, mais il introduit ses propres contraintes : dépendance au réseau, qualité de connexion, disponibilité des serveurs et abonnement pour profiter des meilleures performances.

Il existe aussi une différence fondamentale avec Proton. Proton permet de faire tourner le jeu sur son propre matériel. GeForce NOW revient à louer l’accès à une machine distante.

Les deux approches ne s’opposent donc pas nécessairement. Elles peuvent se compléter.

Le stockage local devient presque secondaire

Le cloud résout également un problème de plus en plus concret : la taille des jeux. Les productions AAA dépassant régulièrement les 100 Go, un SSD peut rapidement se remplir. GeForce NOW déplace là encore la contrainte sur les serveurs de NVIDIA. Les jeux sont téléchargés et exécutés dans l’infrastructure cloud, ce qui évite d’occuper plusieurs dizaines ou centaines de gigaoctets sur le stockage local.

NVIDIA propose même une fonction « Install-to-Play » pour certains titres, avec du stockage cloud temporaire inclus dans les abonnements Performance et Ultimate.

Pour un petit PC Linux ou un ordinateur portable doté d’un SSD limité, ce détail peut devenir presque aussi important que les performances graphiques.

NVIDIA étend la même logique aux Chromebooks

Les améliorations annoncées ne concernent d’ailleurs pas uniquement Linux. Les optimisations de Frame Generation et de performances côté serveur s’appliquent plus largement aux plateformes capables d’utiliser GeForce NOW, notamment Windows, macOS et ChromeOS.

NVIDIA insiste particulièrement sur les Chromebooks. Ces machines, souvent pensées pour le Web, les études ou la bureautique, peuvent accéder via GeForce NOW à des jeux beaucoup trop exigeants pour leur matériel local.

C’est un exemple presque parfait de la philosophie du cloud gaming : faire dépendre les performances moins de l’ordinateur posé sur le bureau que du serveur auquel il est connecté.

Linux devient un terrain de plus en plus crédible pour le gaming

La sortie de bêta de GeForce NOW arrive surtout dans un contexte très favorable à Linux. Steam Deck a largement contribué à normaliser le jeu sur un système Linux auprès du grand public, tandis que Proton réduit progressivement les barrières entre les catalogues Windows et Linux.

L’arrivée d’applications officielles comme GeForce NOW complète cette évolution. Elle donne aux utilisateurs une seconde voie : lorsque le jeu fonctionne correctement avec Proton, il peut être exécuté localement. Lorsqu’il pose problème — ou que le matériel n’est simplement pas assez puissant — le cloud peut prendre le relais.

Ce modèle hybride pourrait devenir particulièrement intéressant pour les utilisateurs qui souhaitent quitter Windows sans renoncer totalement à leur bibliothèque de jeux.

Le véritable enjeu est de rendre le cloud invisible

GeForce NOW a longtemps souffert du même problème que tous les services de cloud gaming : il était facile de percevoir que l’on ne jouait pas localement. Compression vidéo, latence, résolution variable ou baisse de qualité pouvaient rapidement briser l’illusion.

Les nouvelles optimisations de NVIDIA montrent que la bataille se déplace désormais vers ces détails. La question n’est plus seulement de savoir si un jeu peut être diffusé depuis le cloud. Cela fonctionne déjà. Le véritable objectif est de réduire suffisamment les différences pour que l’utilisateur cesse d’y penser.

Une application Linux stable, un déploiement simplifié via Flatpak, une meilleure gestion du Frame Generation et des optimisations CPU côté serveur vont précisément dans cette direction. Linux n’a pas soudainement rattrapé Windows dans tous les scénarios de gaming.

Mais avec Proton d’un côté et GeForce NOW de l’autre, il devient de plus en plus difficile d’affirmer qu’utiliser Linux signifie nécessairement renoncer aux jeux PC modernes.

Et c’est peut-être là le changement le plus important : le choix du système d’exploitation commence enfin à peser moins lourd que le jeu auquel on veut simplement jouer.