À l’approche du prochain Galaxy Unpacked, les informations concernant les futurs smartphones pliants de Samsung continuent de se préciser. Une nouvelle fuite en provenance de Corée du Sud évoque cette fois une évolution majeure pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra, qui pourrait enfin corriger l’un des principaux points faibles des précédentes générations : son capteur ultra grand-angle.

Si ces informations se confirment, le modèle Ultra bénéficierait d’un appareil photo nettement plus ambitieux que celui du Galaxy Z Fold 7.

Un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels

Selon cette nouvelle fuite, Samsung remplacerait le capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels utilisé jusqu’à présent par un nouveau capteur de 50 mégapixels. Une telle évolution permettrait d’améliorer significativement la qualité des clichés réalisés avec l’objectif ultra grand-angle, notamment en matière de détails, de dynamique et de performances en basse lumière.

Ce changement rapprocherait également le Galaxy Z Fold 8 Ultra des smartphones photo les plus haut de gamme du marché, un domaine où les appareils pliants Samsung ont souvent été critiqués face aux Galaxy S Ultra.

Une configuration photo presque inchangée

En dehors de cette évolution, Samsung conserverait une configuration déjà bien connue. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra embarquerait toujours un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et un nouveau capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels.

L’ensemble offrirait ainsi une configuration plus homogène, avec trois capteurs capables de produire des images en haute définition.

Le Galaxy Z Fold 8 standard resterait plus modeste

La fuite évoque également le futur Galaxy Z Fold 8 dans sa version standard. Celui-ci proposerait un double module photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Samsung chercherait ainsi à accentuer les différences entre la version classique et le modèle Ultra, aussi bien sur la partie photo que sur les caractéristiques générales.

Peu de changements pour le Galaxy Z Flip 8

Le Galaxy Z Flip 8, de son côté, ne devrait pas connaître de véritable révolution photographique. Les premières informations indiquent que Samsung conserverait la même configuration que sur la génération précédente, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Le constructeur concentrerait donc ses principaux efforts sur la gamme Fold, davantage destinée aux utilisateurs recherchant un smartphone premium.

Une génération placée sous le signe des améliorations

Les évolutions de l’appareil photo ne seraient pas les seules nouveautés prévues pour cette huitième génération de smartphones pliables. Les différentes rumeurs évoquent également un design encore plus fin avec une nouvelle charnière réduisant davantage le pli visible au centre de l’écran, des performances en hausse grâce à une nouvelle plateforme haut de gamme et une meilleure autonomie.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra serait ainsi présenté comme le modèle le plus complet de la famille, avec le plus grand écran, la batterie la plus généreuse et la fiche technique la plus ambitieuse.

Rendez-vous le 22 juillet pour les annonces officielles

Comme toujours, ces informations restent à prendre avec prudence. Elles proviennent de sources proches de la chaîne d’approvisionnement de Samsung et n’ont pas encore été confirmées par le constructeur sud-coréen.

Si le calendrier habituel est respecté, Samsung devrait présenter officiellement les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8 lors du prochain événement Galaxy Unpacked, attendu le 22 juillet 2026.

Si cette fuite se révèle exacte, le nouveau capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels pourrait constituer l’une des améliorations les plus importantes de cette génération. De quoi rendre enfin le Galaxy Z Fold 8 Ultra plus compétitif face aux smartphones premium traditionnels, qui conservent encore aujourd’hui une légère avance en photographie.