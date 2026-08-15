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Samsung préparerait le Galaxy H1, un casque premium pour défier les AirPods Max et Sony

Samsung préparerait le Galaxy H1, un casque premium pour défier les AirPods Max et Sony

Samsung pourrait bientôt revenir sur un terrain qu’il a largement laissé à Apple, Sony et Bose ces dernières années : celui des casques Bluetooth circum-auriculaires haut de gamme.

Des références découvertes dans l’application Galaxy Wearable révèlent l’existence d’un appareil baptisé Galaxy H1, encore mystérieux, mais déjà suffisamment concret pour suggérer que Samsung prépare son retour dans cette catégorie.

Galaxy H1 : Samsung prépare bien quelque chose

L’indice le plus sérieux ne provient pas d’une chaîne d’approvisionnement anonyme, mais directement de l’écosystème logiciel de Samsung. Selon SamMobile, des chaînes de code et des illustrations découvertes dans Galaxy Wearable font référence à un casque portant le nom interne ou commercial de Galaxy H1. Les éléments présents dans l’application confirment au minimum qu’il s’agit d’un appareil audio sans fil compatible Bluetooth.

Galaxy Wearable constitue déjà le centre de contrôle des accessoires de la marque : l’application sert notamment à associer les Galaxy Buds, modifier leurs paramètres et installer leurs mises à jour. La présence du H1 dans ce logiciel suggère donc un produit pensé pour s’intégrer directement à l’écosystème Galaxy plutôt qu’un simple casque Bluetooth générique.

En revanche, Samsung n’a encore rien annoncé officiellement.

Il n’existe pour l’instant ni fiche technique définitive, ni prix, ni date de commercialisation confirmée. SamMobile estime qu’un lancement pourrait intervenir en 2027, mais ce calendrier reste spéculatif.

Samsung n’est pas totalement nouveau dans les casques

Un Galaxy H1 marquerait surtout le retour de Samsung sur une catégorie qu’il avait progressivement abandonnée au profit de ses écouteurs Galaxy Buds. La marque commercialisait déjà il y a plus d’une décennie des casques sans fil sous la gamme Samsung Level. Le Level Over, présenté dès 2014, proposait notamment une réduction active du bruit reposant sur plusieurs microphones et une connexion sans fil.

Toutefois, le marché de 2026 n’a plus grand-chose à voir avec celui de cette époque.

Les casques premium ne sont plus jugés uniquement sur leur qualité sonore. Ils doivent combiner réduction de bruit performante, mode transparence, microphones pour les appels, autonomie prolongée, audio spatial, connexion multipoint et surtout intégration poussée avec les smartphones, ordinateurs et services de leur constructeur.

C’est précisément sur ce dernier terrain que Samsung dispose aujourd’hui d’une base beaucoup plus solide qu’à l’époque des Level.

L’écosystème Galaxy pourrait devenir son principal argument

Samsung possède déjà une grande partie des technologies nécessaires grâce aux Galaxy Buds. L’application Galaxy Wearable permet notamment de gérer la réduction active du bruit et les différents modes d’écoute sur plusieurs générations d’écouteurs Samsung. Les Galaxy Buds actuels offrent également une intégration étroite avec les appareils Galaxy et certaines fonctions liées à Galaxy AI.

Le véritable intérêt d’un Galaxy H1 serait donc moins de fabriquer « encore un casque Bluetooth » que de transposer cet écosystème dans un format circum-auriculaire.

Samsung pourrait potentiellement proposer des changements automatiques entre plusieurs appareils Galaxy, ses propres codecs audio, une gestion avancée de la réduction de bruit ou encore une interaction plus profonde avec ses assistants et fonctions d’intelligence artificielle.

Certaines publications évoquent déjà une possible prise en charge du codec Samsung Seamless Codec Ultra High Quality ainsi qu’une intégration de Gemini et Bixby, mais ces caractéristiques ne sont pas confirmées à ce stade. Elles doivent donc rester considérées comme des hypothèses plausibles plutôt que comme une fiche technique acquise.

Un casque Galaxy aurait beaucoup de sens face aux AirPods Max

Le parallèle avec Apple est difficile à éviter. Les AirPods Max occupent depuis plusieurs années une position particulière dans l’écosystème Apple : au-delà du son ou de la réduction active du bruit, leur intérêt repose fortement sur leur capacité à fonctionner presque naturellement avec l’iPhone, l’iPad et le Mac.

Samsung possède aujourd’hui l’écosystème matériel nécessaire pour reproduire cette logique côté Android.

Le constructeur vend des smartphones, tablettes, montres, téléviseurs et ordinateurs sous la marque Galaxy. Un casque haut de gamme lui permettrait de compléter une chaîne audio où les Galaxy Buds remplissent déjà le rôle des écouteurs compacts.

Pour un propriétaire de Galaxy S ou Galaxy Z, le H1 pourrait devenir l’équivalent logique d’un AirPods Max : un produit plus encombrant, mais mieux adapté aux longs trajets, au travail ou aux sessions d’écoute prolongées.

La difficulté sera de convaincre les utilisateurs qu’une intégration Galaxy suffit à justifier son achat face à des spécialistes établis depuis longtemps.

Sony et Bose seront probablement des concurrents encore plus difficiles

Apple n’est d’ailleurs pas le seul rival auquel Samsung devra se mesurer. Le marché des casques premium est extrêmement mature, avec des gammes comme les Sony WH-1000X ou les Bose QuietComfort qui ont construit leur réputation autour de plusieurs générations de produits.

Samsung arriverait donc sur un marché dans lequel les standards sont déjà très élevés. Un Galaxy H1 devra notamment convaincre sur quatre points : qualité sonore, réduction active du bruit, confort et autonomie. L’intégration logicielle peut aider, mais elle ne suffira probablement pas si l’expérience acoustique ou ergonomique reste derrière celle des acteurs historiques.

C’est ici que la stratégie tarifaire deviendra déterminante.

Le prix pourrait définir tout le positionnement du H1

Samsung dispose de deux grandes options. La première serait d’assumer un produit très premium, avec matériaux haut de gamme, fonctions Galaxy exclusives et prix proche des casques les plus chers du marché. Dans ce scénario, le Galaxy H1 deviendrait clairement un produit vitrine destiné à accompagner les smartphones Galaxy Ultra et les appareils pliables de Samsung.

La seconde serait plus agressive.

Samsung pourrait proposer un prix plus proche des modèles mainstream de Bose, Sony ou Nothing afin de faciliter son entrée sur le marché. Une telle stratégie sacrifierait peut-être une partie du prestige, mais rendrait le casque beaucoup plus difficile à ignorer. Le groupe possède surtout un avantage que peu de concurrents peuvent facilement reproduire : sa capacité à associer ses accessoires à ses smartphones lors de promotions, précommandes ou offres groupées.

Un casque premium proposé à tarif réduit avec un futur Galaxy S ou Galaxy Z pourrait rapidement gagner en visibilité.

Samsung peut également compter sur Harman

Il existe un autre élément important dans l’équation : Samsung n’est plus exactement le même acteur audio qu’au moment du Level Over. Depuis 2017, le groupe possède Harman International, un ensemble qui regroupe notamment des marques audio reconnues comme JBL, Harman Kardon et AKG. Samsung a déjà exploité cette expertise dans ses produits Galaxy, notamment avec des collaborations autour de l’acoustique et du réglage sonore.

Un futur casque Galaxy pourrait donc profiter d’un savoir-faire audio beaucoup plus mature que celui dont disposait Samsung lors de ses premières incursions sur ce marché.

Reste à savoir jusqu’où le constructeur voudrait afficher cette filiation.

Un Galaxy H1 pourrait être présenté comme un pur produit Samsung, ou exploiter plus ouvertement une signature acoustique provenant d’une marque du groupe Harman. Pour l’instant, aucun élément fiable ne permet de trancher.

L’intelligence artificielle pourrait devenir un facteur de différenciation

Le calendrier évoqué pour 2027 ouvre également une autre possibilité : faire du casque un véritable accessoire d’IA. Les écouteurs sans fil ne servent déjà plus uniquement à écouter de la musique. Ils deviennent progressivement des interfaces permanentes pour les assistants vocaux, la traduction, les notifications ou certaines fonctions contextuelles.

Samsung pousse déjà Galaxy AI dans ses appareils audio et ses smartphones. Un casque circum-auriculaire offre davantage d’autonomie, plus d’espace pour les microphones et potentiellement une meilleure captation vocale qu’une paire d’écouteurs extrêmement compacte. Le Galaxy H1 pourrait donc devenir un endroit naturel pour renforcer l’intégration de Gemini, Bixby ou de futurs agents vocaux.

Ce ne serait plus uniquement un périphérique sonore, mais une interface entre l’utilisateur et son environnement Galaxy.

À ce stade, cette direction reste cependant prospective : les seules informations suffisamment solides concernent l’existence du projet H1 dans Galaxy Wearable et sa nature sans fil.

Samsung arrive tard, mais peut-être au bon moment

Le retard de Samsung sur ce marché est paradoxal. Le groupe couvre presque toutes les catégories de l’électronique grand public, possède un géant de l’audio avec Harman et dispose déjà d’une gamme très établie d’écouteurs sans fil. Pourtant, il n’a pas proposé depuis longtemps de véritable casque Galaxy haut de gamme capable de rivaliser directement avec Sony, Bose ou Apple.

Ce retard peut néanmoins devenir un avantage.

Samsung n’a pas besoin de deviner ce que les utilisateurs attendent d’un casque moderne : le marché a déjà défini ses standards. Il peut observer les forces et les faiblesses des AirPods Max, des WH-1000X et des QuietComfort avant de construire sa propre réponse.

Le défi sera donc moins technologique que stratégique. Pour réellement exister, le Galaxy H1 devra offrir quelque chose que les concurrents ne peuvent pas facilement reproduire : une intégration particulièrement profonde avec les smartphones, tablettes et autres appareils Galaxy. Plus de dix ans après ses expériences avec la gamme Level, Samsung semble prêt à remettre un casque autour de nos oreilles.

Cette fois, il ne lui suffira plus d’être bon. Il devra démontrer pourquoi un utilisateur Galaxy devrait choisir le casque Samsung plutôt que l’un des nombreux excellents modèles déjà installés sur le marché.