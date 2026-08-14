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Galaxy Z Fold 8 : le démontage d’iFixit révèle le prix à payer pour un pliable toujours plus fin

Galaxy Z Fold 8 : le démontage d’iFixit révèle le prix à payer pour un pliable toujours plus fin

Le Galaxy Z Fold 8 impressionne par sa finesse et la sophistication de son architecture, mais cette course à la miniaturisation possède un revers beaucoup moins séduisant. Après démontage, iFixit lui attribue une note provisoire de seulement 4/10 en réparabilité, pointant notamment la fragilité de l’écran pliable, la complexité de la charnière et une protection contre la poussière encore imparfaite.

Un Galaxy Z Fold 8 sophistiqué… mais difficile à réparer

Avec chaque nouvelle génération de Galaxy Z Fold, Samsung tente de faire disparaître les compromis historiques du smartphone pliable : moins d’épaisseur, davantage d’autonomie et une construction toujours plus proche d’un flagship traditionnel.

Cependant, le démontage réalisé par iFixit montre que cette sophistication complique sérieusement les interventions.

Tout n’est pas négatif. Le Galaxy Z Fold 8 utilise des vis Phillips/JIS standard, tandis que son port USB-C est modulaire et n’est pas directement soudé à la carte mère. Deux décisions appréciables puisqu’un connecteur de charge est précisément le genre de composant susceptible de devoir être remplacé au cours de la vie d’un smartphone. Samsung conserve également son système de languettes facilitant le retrait des batteries.

Mais, sur un appareil pliable aussi dense, accéder à ces composants reste une autre histoire.

Deux batteries silicium-carbone, dont une difficilement accessible

Le Galaxy Z Fold 8 adopte une évolution particulièrement intéressante côté énergie : des cellules utilisant une technologie silicium-carbone. Selon iFixit, cette architecture permettrait d’obtenir environ 8,8 % de capacité supplémentaire par rapport au Galaxy Z Fold 7, sans imposer une augmentation proportionnelle de l’encombrement.

C’est précisément le type de technologie dont les pliables ont besoin. Dans un smartphone composé de deux moitiés extrêmement fines, chaque millimètre cube économisé devient précieux.

Le problème apparaît au moment de la réparation.

Comme sur les générations précédentes, Samsung répartit la batterie entre deux cellules distinctes installées de part et d’autre du téléphone. Et si les languettes facilitent leur extraction une fois atteintes, l’accès à l’une d’elles nécessiterait de retirer l’écran externe.

Autrement dit, remplacer un composant consommable vieillissant naturellement avec le temps peut obliger à manipuler une pièce coûteuse et fragile. C’est exactement le type de contradiction que souligne la note d’iFixit : un composant peut être techniquement remplaçable sans être réellement facile à remplacer.

L’écran pliable reste le point critique

La partie la plus délicate du démontage concerne sans surprise l’écran intérieur. Lors de l’intervention, iFixit indique que le cadre plastique entourant la dalle s’est ébréché puis cassé. L’opération a finalement conduit à la destruction du fragile panneau OLED pliable. Ce résultat illustre l’un des problèmes fondamentaux de la catégorie.

Un écran traditionnel repose sur une structure relativement rigide. Une dalle pliable doit au contraire supporter des milliers de cycles de flexion, tout en restant suffisamment fine pour suivre le mouvement de la charnière. Cette souplesse indispensable à son fonctionnement la rend également beaucoup plus vulnérable lors d’un démontage.

La situation se complique encore davantage lorsqu’il faut intervenir sur la charnière.

Samsung associe généralement cette dernière et l’écran intérieur dans un ensemble de remplacement. Une panne importante sur l’une de ces pièces peut donc imposer le remplacement d’une grande partie du cœur mécanique du smartphone.

Pour une réparation à domicile, l’opération devient rapidement irréaliste.

La résistance à la poussière montre encore les limites du pliable

L’autre avertissement concerne la certification IP4X contre les particules solides. Cette classification apporte une certaine protection, mais elle ne signifie pas que la charnière est totalement étanche aux poussières fines. C’est une différence importante pour un appareil destiné à passer plusieurs heures par jour dans une poche.

Lors d’essais avec du sable et des particules, iFixit a constaté que des débris pouvaient pénétrer dans le mécanisme. Le bruit produit par la charnière est alors devenu particulièrement inquiétant.

Ce phénomène rappelle que la charnière reste l’une des zones les plus complexes à protéger sur un pliable. Elle doit simultanément permettre un mouvement fluide, maintenir précisément les deux parties du châssis et limiter l’entrée de particules susceptibles d’endommager le mécanisme ou l’écran.

Samsung a considérablement amélioré cette architecture depuis les premiers Galaxy Fold, mais la physique impose toujours ses contraintes.

Le problème des pièces détachées reste tout aussi important

La réparabilité ne dépend pas uniquement de la conception interne. Même un smartphone parfaitement démontable devient difficile à maintenir si les composants nécessaires ne sont pas disponibles. iFixit souligne justement que certaines pièces officielles du Galaxy Z Fold 7 restent difficiles à obtenir.

Cela soulève une question importante pour le Galaxy Z Fold 8.

Un smartphone pliable haut de gamme représente un investissement conséquent et devrait logiquement être conservé plusieurs années. Or, plus cette durée s’allonge, plus la probabilité de devoir remplacer une batterie, un port USB ou un écran augmente.

La disponibilité des pièces devient alors aussi importante que leur accessibilité.

La finesse des pliables entre en conflit avec leur réparabilité

La note provisoire de 4/10 attribuée au Galaxy Z Fold 8 ne raconte finalement pas seulement l’histoire d’un appareil Samsung difficile à démonter. Elle illustre un problème plus large auquel toute l’industrie du pliable est confrontée. Les consommateurs veulent des appareils plus fins, plus légers, dotés de batteries plus importantes et de charnières pratiquement invisibles.

Mais atteindre ces objectifs oblige les ingénieurs à densifier toujours davantage les composants et à multiplier les assemblages extrêmement précis. Cette intégration améliore l’objet lorsqu’il fonctionne parfaitement, mais complique sa seconde vie lorsqu’une pièce doit être remplacée.

Samsung a tout de même réalisé quelques choix intelligents, notamment avec son port USB-C modulaire, ses vis standard et son système d’extraction des batteries. Ils ne suffisent simplement pas à compenser la complexité structurelle de l’ensemble.

Le Galaxy Z Fold 8 illustre ainsi parfaitement le paradoxe actuel des smartphones pliables : ils deviennent de plus en plus faciles à utiliser comme des téléphones ordinaires, sans devenir pour autant aussi faciles à réparer.