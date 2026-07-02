Le design du prochain iPad Pro ne devrait pas évoluer en profondeur, mais Apple préparerait une amélioration particulièrement attendue pour les utilisateurs exigeants.

Selon les informations de Mark Gurman publiées par Bloomberg, la firme de Cupertino testerait actuellement un système de refroidissement à chambre à vapeur sur la future génération d’iPad Pro attendue au printemps 2027.

Une évolution qui pourrait permettre aux tablettes de maintenir leurs performances plus longtemps lors des usages les plus intensifs.

Une meilleure gestion de la chaleur

D’après Bloomberg, Apple développe actuellement quatre nouveaux modèles d’iPad Pro, qui conserveraient les formats actuels de 11 pouces et 13 pouces. Les principales nouveautés concerneraient l’intérieur des appareils, avec notamment une nouvelle génération de puces Apple Silicon, un système de refroidissement plus efficace et des performances durables en forte hausse.

Le recours à une chambre à vapeur permettrait de mieux dissiper la chaleur produite par le processeur lors des tâches gourmandes, comme le montage vidéo, la retouche photo, les jeux ou encore les traitements liés à l’intelligence artificielle.

Apple rattraperait enfin son retard

Si cette technologie est nouvelle chez Apple, elle est utilisée depuis plusieurs années sur de nombreux appareils Android haut de gamme. Le constructeur a déjà commencé à l’adopter avec les iPhone 17 Pro, les premiers smartphones Apple à intégrer un système de refroidissement à chambre à vapeur.

Apple aurait également remplacé le châssis en titane par une structure en aluminium sur cette génération, afin d’améliorer la dissipation thermique.

L’arrivée de cette technologie sur l’iPad Pro constituerait donc la suite logique de cette évolution.

Les fabricants Android vont déjà plus loin

Même si cette amélioration est attendue chez Apple, certains fabricants ont déjà dépassé le simple refroidissement à chambre à vapeur. Des marques comme RedMagic, spécialisées dans les appareils destinés aux joueurs, proposent désormais des systèmes de refroidissement liquide sur certains smartphones et tablettes.

Le RedMagic 11S Pro, par exemple, utilise déjà ce type de solution afin de maintenir des performances élevées pendant de longues sessions de jeu.

Apple ne chercherait donc pas à innover sur ce point, mais plutôt à combler son retard dans un domaine devenu essentiel avec l’augmentation constante de la puissance des processeurs.

Un design qui devrait peu évoluer

Toujours selon Bloomberg, Apple ne prévoirait pas de refonte esthétique majeure. Le prochain iPad Pro reprendrait les grandes lignes du design inauguré avec les générations récentes : un châssis en aluminium extrêmement fin, les diagonales de 11 et 13 pouces et un unique module photo arrière.

La priorité serait clairement donnée aux évolutions internes plutôt qu’à un nouveau design.

Un iPad Pro toujours parmi les plus fins du marché

Lors de son lancement, le dernier iPad Pro s’était imposé comme l’une des tablettes les plus fines jamais commercialisées. Depuis, certains constructeurs, notamment Huawei, ont réussi à proposer des modèles encore plus fins avec leur MatePad Pro.

Apple chercherait donc à conserver ce format particulièrement compact tout en améliorant la gestion thermique de ses futures puces.

Une évolution utile pour les usages les plus exigeants

Si ces informations se confirment, l’ajout d’une chambre à vapeur pourrait offrir un véritable gain dans les usages intensifs. Une meilleure dissipation de la chaleur permettrait au processeur de conserver sa fréquence maximale plus longtemps, limitant ainsi les baisses de performances provoquées par la surchauffe.

Les utilisateurs qui exploitent leur iPad Pro pour le montage vidéo, la modélisation 3D, les jeux ou encore les futures fonctions d’Apple Intelligence pourraient être les premiers à profiter de cette évolution.

Apple n’a évidemment confirmé aucune de ces informations, mais elles illustrent la volonté de l’entreprise de préparer ses prochaines tablettes aux besoins croissants en puissance de calcul et en intelligence artificielle.