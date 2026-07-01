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Galaxy Z Fold 8 : une fuite dévoile un format plus large, une meilleure autonomie et une stratégie inédite de Samsung

Galaxy Z Fold 8 : une fuite dévoile un format plus large, une meilleure autonomie et une stratégie inédite de Samsung

Samsung s’apprête à renouveler sa gamme de smartphones pliables avec une approche sensiblement différente. Alors que les précédentes générations reposaient sur deux modèles, les rumeurs évoquent désormais une famille composée du Galaxy Z Flip 8, du Galaxy Z Fold 8 et d’un Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Une nouvelle fuite apporte aujourd’hui des précisions sur le modèle standard, qui pourrait adopter un format entièrement repensé afin de mieux rivaliser avec le futur iPhone pliable d’Apple.

Un Galaxy Z Fold 8 plus large et pensé comme une mini-tablette

Selon une fuite relayée par SamMobile sur X, le Galaxy Z Fold 8 abandonnerait le format très allongé des précédentes générations au profit d’un châssis plus court et plus large.

L’écran externe afficherait une diagonale de 5,5 pouces au format 16:10, tandis que l’écran pliable intérieur atteindrait 7,6 pouces avec un ratio 4:3. Les deux dalles seraient des écrans OLED compatibles avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce changement de proportions constitue probablement l’évolution la plus importante de la gamme Fold depuis plusieurs années. Une fois ouvert, le smartphone offrirait une expérience bien plus proche d’une tablette compacte, particulièrement adaptée à la lecture, au multitâche, à la navigation web ou encore à la consultation de documents.

Cette orientation rejoint d’ailleurs les nombreuses rumeurs entourant le premier iPhone pliable, lui aussi attendu avec un écran interne au format 4:3.

Un design plus compact malgré une légère prise d’épaisseur

La fuite évoque également plusieurs changements physiques. Le Galaxy Z Fold 8 pèserait 201 grammes, soit un peu moins que son prédécesseur, tout en affichant une épaisseur de 9,7 mm une fois replié. Il serait donc légèrement plus épais que le Galaxy Z Fold 7, mais gagnerait en compacité grâce à son nouveau format.

Les récentes images de coques publiées par Android Headlines semblent confirmer cette nouvelle silhouette plus large, qui tranche avec le design étroit adopté par Samsung depuis les débuts de la gamme Fold.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, mais un appareil photo simplifié

Sous le capot, Samsung miserait sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, accompagné de 12 Go de mémoire vive et d’un stockage pouvant atteindre 1 To. En revanche, la partie photo pourrait diviser. Contrairement aux précédents modèles Fold, plusieurs fuites évoquent seulement deux capteurs arrière : un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Les derniers rendus de coques montrent eux aussi uniquement deux découpes à l’arrière, laissant penser que Samsung pourrait faire l’impasse sur un téléobjectif dédié sur cette version.

Si cette information se confirme, le Galaxy Z Fold 8 miserait davantage sur son format et son expérience logicielle que sur une montée en gamme photographique.

Enfin une véritable évolution de la batterie ?

L’un des principaux reproches adressés aux précédents Galaxy Z Fold concernait leur autonomie. Samsung pourrait enfin corriger ce point faible avec une batterie de 4 800 mAh, contre 4 400 mAh sur le Galaxy Z Fold 7. La recharge rapide progresserait également de manière significative avec une puissance de 45 W, contre seulement 25 W auparavant.

Il s’agirait d’une évolution particulièrement attendue, alors que plusieurs concurrents chinois proposent désormais des batteries dépassant largement les 5 000 mAh et des recharges bien plus rapides.

En revanche, le Galaxy Z Flip 8 conserverait, selon les rumeurs actuelles, une recharge limitée à 25 W.

Une stratégie qui prépare déjà la réponse à Apple

Au-delà des caractéristiques techniques, cette fuite illustre surtout un changement de stratégie chez Samsung. Le constructeur ne miserait plus sur un unique format Fold destiné à satisfaire tous les utilisateurs. Le Galaxy Z Fold 8 adopterait une approche plus orientée grand public avec un écran plus confortable pour les contenus multimédias, tandis que le Galaxy Z Fold 8 Ultra conserverait le format vertical traditionnel destiné aux utilisateurs les plus exigeants.

Cette segmentation intervient alors qu’Apple préparerait lui aussi son premier smartphone pliable. Les premières indiscrétions évoquent justement un appareil plus large, doté d’un écran interne au format 4:3, très proche de ce que Samsung semble désormais adopter.

Samsung prépare le terrain avant l’arrivée du premier iPhone pliable

Cette fuite montre que Samsung ne cherche plus uniquement à améliorer ses smartphones pliables par petites touches. L’entreprise semble désormais adapter toute sa gamme aux nouveaux usages et à l’évolution du marché.

Le Galaxy Z Fold 8 pourrait devenir le modèle le plus accessible et le plus polyvalent de la famille grâce à son format plus proche d’une tablette, tandis que la version Ultra continuerait de séduire les utilisateurs attachés au design historique des Fold.

Si ces informations se confirment lors du prochain Galaxy Unpacked, Samsung ne répondra pas seulement à la concurrence actuelle. Le constructeur anticipera surtout l’arrivée du premier iPhone pliable, qui pourrait profondément redistribuer les cartes sur le segment des smartphones premium à écran flexible.