Deux machines emblématiques de l’histoire récente d’Apple viennent de franchir un cap symbolique. L’iPhone X et le MacBook Pro 15 pouces de 2018 ont rejoint la liste des produits obsolètes de la marque, mettant officiellement fin à leur prise en charge matérielle classique par Apple.

Deux produits qui incarnaient autrefois le futur d’Apple

Apple a mis à jour sa liste de produits anciens et obsolètes afin d’y faire basculer l’iPhone X et le MacBook Pro 15 pouces commercialisé en 2018. Jusqu’ici considérés comme « vintage », les deux appareils entrent désormais dans une catégorie plus radicale : celle des produits pour lesquels Apple ne garantit plus de service matériel.

La nuance est importante. Lorsqu’un appareil devient obsolète, Apple cesse en principe de proposer des réparations matérielles et les centres de services agréés ne peuvent plus commander de pièces détachées auprès du constructeur.

Pour l’iPhone X, cette transition possède une dimension particulièrement symbolique. Lancé en 2017, le smartphone avait marqué l’une des ruptures les plus importantes de l’histoire de l’iPhone. Disparition du bouton Home, arrivée de Face ID, écran bord à bord et apparition de l’encoche : Apple posait alors les bases d’un langage esthétique qui allait définir ses smartphones pendant plusieurs générations.

Près de dix ans plus tard, cet appareil autrefois présenté comme le visage du futur quitte définitivement le cycle de maintenance traditionnel d’Apple.

Le MacBook Pro 15 pouces de 2018 connaît aujourd’hui le même sort. Sa version 13 pouces avait déjà rejoint la catégorie des produits obsolètes auparavant.

Obsolète ne signifie pas inutilisable

Pour les utilisateurs qui possèdent encore ces appareils, rien ne change immédiatement. Un iPhone X continuera de démarrer et de fonctionner normalement. Même chose pour un MacBook Pro 2018 encore en service. Apple ne désactive évidemment pas les appareils lorsqu’ils atteignent ce statut.

Le véritable changement concerne les réparations.

Selon la politique d’Apple, les produits deviennent généralement obsolètes plus de sept ans après la fin de leur commercialisation. Avant cette étape, ils peuvent rester plusieurs années dans la catégorie « vintage », période durant laquelle certaines réparations restent possibles tant que les pièces nécessaires sont disponibles.

Une fois le seuil de l’obsolescence franchi, la situation devient plus incertaine. Un écran endommagé, une batterie très usée ou une panne de carte mère peuvent ainsi devenir beaucoup plus difficiles à traiter dans le réseau officiel. Apple précise néanmoins que certains services peuvent exceptionnellement être maintenus jusqu’à dix ans après la fin de la commercialisation d’un produit, notamment en fonction de la disponibilité des composants. Une possibilité qui ne constitue toutefois aucune garantie.

Le logiciel avait déjà commencé à tourner la page

Sur le plan logiciel, la transition était engagée depuis plusieurs années. L’iPhone X n’a pas été compatible avec iOS 17. Sa dernière génération majeure de système reste donc iOS 16, tandis que les mises à jour ultérieures se sont essentiellement concentrées sur la sécurité et la maintenance.

Le MacBook Pro 15 pouces de 2018 a bénéficié d’une durée de vie logicielle sensiblement plus longue. Il reste limité à macOS Sequoia, ce qui témoigne malgré tout de la longévité des Mac Intel haut de gamme de cette génération.

Cette différence illustre également l’évolution de la stratégie d’Apple.

Depuis le passage aux puces Apple Silicon, les Mac équipés de processeurs Intel sont progressivement sortis du centre de l’écosystème. Les nouvelles fonctions de macOS, notamment celles liées à l’intelligence artificielle et à Apple Intelligence, renforcent encore davantage cette séparation générationnelle.

Une étape symbolique dans l’histoire récente d’Apple

L’arrivée de l’iPhone X dans la liste des produits obsolètes rappelle surtout à quel point le marché du smartphone a évolué rapidement. En 2017, Face ID paraissait presque expérimental. L’écran OLED bord à bord constituait une rupture majeure et l’encoche suscitait autant de débats qu’elle inspirait les concurrents.

Aujourd’hui, ces choix semblent presque appartenir à une autre époque.

Même constat pour le MacBook Pro de 2018. Cette génération représentait encore pleinement l’ère Intel d’Apple, avec ses compromis thermiques, son clavier papillon controversé et sa Touch Bar. Quelques années plus tard, Apple Silicon a profondément redéfini les performances, l’autonomie et l’architecture des Mac portables.

L’obsolescence administrative de ces deux machines ne signifie donc pas seulement la fin de leur support matériel. Elle marque aussi la fermeture progressive d’un chapitre technologique.

Pour leurs propriétaires, aucune urgence à les remplacer tant qu’ils fonctionnent correctement. Mais à partir du moment où une réparation importante devient nécessaire, conserver ces appareils risque désormais de demander davantage de patience — et probablement de passer par des réparateurs indépendants. L’iPhone X et le MacBook Pro 2018 continueront encore longtemps à fonctionner sur certains bureaux et dans certaines poches. Mais chez Apple, ils appartiennent désormais officiellement à l’histoire.