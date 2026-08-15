Spotify serre la vis face à l’explosion de la musique générée par intelligence artificielle. La plateforme de streaming va bientôt distinguer clairement les artistes virtuels des musiciens humains grâce à un nouveau système de badges, tout en limitant leur présence dans les recommandations proposées aux utilisateurs.

Une évolution qui reflète les inquiétudes grandissantes de l’industrie musicale face à la multiplication des contenus générés automatiquement.

Un badge pour signaler les artistes virtuels

À partir de la mi-septembre, Spotify commencera à déployer un nouveau marquage destiné aux profils d’artistes entièrement créés par intelligence artificielle. Les comptes concernés afficheront la mention « AI Persona » lorsque l’artiste ne représente pas une personne réelle.

Les créateurs pourront déclarer eux-mêmes que leur projet musical repose sur une identité artificielle dès aujourd’hui. Toutefois, Spotify ne compte pas s’appuyer uniquement sur cette démarche volontaire.

La plateforme précise qu’elle utilisera également une combinaison de contrôles humains et d’outils d’intelligence artificielle afin d’identifier les profils dont le nom, la photo ou l’identité semblent représenter un personnage généré de manière photoréaliste.

Lorsqu’un doute subsistera, Spotify affichera un second label : « Likely AI Persona » (« Probablement une personnalité IA »). Dans un premier temps, ces vérifications cibleront les artistes bénéficiant de la plus forte audience afin de couvrir les profils les plus écoutés.

Les recommandations privilégieront les artistes humains

Toutefois, le changement le plus important concerne les algorithmes de découverte musicale. Par défaut, les morceaux publiés par des AI Personas ne seront plus intégrés aux playlists éditoriales de Spotify, aux recommandations personnalisées et aux suggestions automatiques proposées aux utilisateurs.

Spotify explique avoir pris cette décision après avoir constaté une attente claire de la part de ses abonnés.

Selon l’entreprise, de nombreux utilisateurs se disent déroutés lorsqu’ils découvrent qu’un artiste présenté comme humain est en réalité une identité entièrement générée par intelligence artificielle.

La plateforme affirme également vouloir favoriser les artistes authentiques et limiter la visibilité des contenus jugés automatisés, de faible qualité ou assimilables à du spam.

Une réponse à l’explosion de la musique générée par IA

Cette annonce intervient dans un contexte où les services de streaming voient arriver chaque jour un volume inédit de morceaux créés par intelligence artificielle. Le phénomène prend une ampleur considérable.

Récemment, Deezer révélait que près d’un titre sur deux mis en ligne quotidiennement sur sa plateforme est désormais généré par une IA.

Des outils comme Suno, Udio ou encore les modèles musicaux développés par plusieurs laboratoires d’IA permettent aujourd’hui de produire des chansons complètes en quelques secondes, bouleversant les mécanismes traditionnels de création et de diffusion.

Spotify cherche un équilibre entre innovation et confiance

En choisissant d’identifier les artistes virtuels sans les interdire, Spotify adopte une position relativement équilibrée. La plateforme ne remet pas en cause la légitimité des créations assistées par intelligence artificielle, mais souhaite offrir davantage de transparence aux auditeurs tout en protégeant la découverte des artistes humains.

Cette stratégie s’inscrit dans une tendance plus large. Après les filigranes imposés aux contenus générés par IA, les labels de transparence deviennent progressivement un nouvel outil de régulation pour les plateformes numériques.

À mesure que les créations synthétiques gagnent en qualité, distinguer l’humain de l’algorithme devient un enjeu majeur, aussi bien pour les utilisateurs que pour l’ensemble de l’industrie culturelle.