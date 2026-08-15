Le pari de Minimal évolue. Après avoir séduit une niche d’utilisateurs en quête d’un smartphone plus sobre grâce à un écran E-Ink et un clavier physique, la jeune marque revient avec une seconde génération nettement plus ambitieuse. Le Minimal Phone 2 conserve son emblématique clavier QWERTY, mais troque désormais son affichage monochrome contre une véritable dalle OLED à 90 Hz.

Cette évolution marque un changement de philosophie : offrir une expérience plus moderne sans renoncer à l’idée d’un smartphone pensé avant tout pour la productivité.

Un écran OLED remplace enfin l’E-Ink

La principale nouveauté saute immédiatement aux yeux. Le Minimal Phone 2 abandonne l’écran E-Ink de son prédécesseur au profit d’une dalle OLED de 3,92 pouces affichant une définition de 1080 × 1240 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Ce choix améliore considérablement la fluidité, la lisibilité des contenus multimédias et la polyvalence du smartphone, tout en conservant un format compact de 122,6 × 72 × 9,48 mm.

Sous l’écran, le constructeur conserve toutefois ce qui fait l’identité de la gamme : un clavier physique QWERTY complet, destiné aux utilisateurs qui privilégient la saisie tactile traditionnelle plutôt que les claviers virtuels.

Une configuration technique équilibrée

Sous le capot, Minimal fait le choix du MediaTek Dimensity 8300, une plateforme qui offre un bon compromis entre performances, efficacité énergétique et coût de production.

Trois configurations sont proposées :

8 Go de RAM + 256 Go de stockage : 599 dollars

8 Go de RAM + 512 Go : 675 dollars

12 Go de RAM + 512 Go — Founder’s Edition : 899 dollars

Le smartphone embarque également un capteur principal 50 mégapixels (f/1.8), une caméra frontale 20 mégapixels, une batterie de 3 000 mAh, une charge filaire 27 W et une recharge sans fil 15 W.

Le système repose sur Minimal OS, une interface développée par la marque et basée sur Android, avec une approche centrée sur la simplicité et la réduction des distractions.

Une fiche technique étonnamment complète

Malgré son positionnement atypique, le Minimal Phone 2 ne fait pas l’impasse sur les fonctionnalités modernes.

Il propose notamment du Bluetooth 5.4, du Wi-Fi 6E, une puce NFC, une double SIM (nano-SIM + eSIM), un lecteur d’empreintes latéral, un double haut-parleur stéréo, un double microphone et une prise casque 3,5 mm. Le port USB-C prend également en charge DisplayPort, permettant de connecter le smartphone à un écran externe, ainsi que l’audio USB-C.

Autrement dit, Minimal ne se contente pas de proposer un téléphone nostalgique : il cherche à offrir un appareil capable de remplacer un smartphone traditionnel dans la plupart des usages quotidiens.

Kickstarter valide déjà le projet

Le lancement passe une nouvelle fois par Kickstarter. Et, la campagne connaît déjà un succès important. Au moment de son annonce, le projet avait dépassé 800 000 dollars de financement, réunissant plus de 1 200 contributeurs, bien au-delà de son objectif initial.

Ce démarrage confirme qu’il existe une véritable demande pour des smartphones différents, à contre-courant des grands écrans et des interfaces toujours plus chargées.

Le retour du clavier physique n’est plus une simple nostalgie

Pendant plusieurs années, le clavier physique semblait condamné à disparaître avec BlackBerry. Pourtant, plusieurs fabricants indépendants tentent aujourd’hui de réinventer cette expérience en l’associant à Android moderne. Minimal adopte une approche différente des smartphones traditionnels : plutôt que de rivaliser sur la puissance brute ou les fonctionnalités d’intelligence artificielle, la marque mise sur le confort de frappe, la concentration et la productivité.

L’abandon de l’écran E-Ink au profit de l’OLED montre toutefois que le constructeur est prêt à faire des compromis pour séduire un public plus large. Le Minimal Phone 2 conserve ainsi son identité tout en gagnant en polyvalence, un équilibre qui pourrait lui permettre de dépasser le simple statut de téléphone de niche.