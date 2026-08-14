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Apple entraîne son propre modèle d’IA pour la Chine avec Alibaba afin de lancer Apple Intelligence

Apple entraîne son propre modèle d’IA pour la Chine avec Alibaba afin de lancer Apple Intelligence

Apple prépare une version profondément adaptée d’Apple Intelligence pour le marché chinois. Selon Reuters, le groupe a entraîné son propre Large Language Model avec le soutien d’Alibaba, devenant la première entreprise étrangère à obtenir l’aval de Pékin pour proposer en Chine continentale un modèle d’IA propriétaire de ce type.

Apple Intelligence va enfin entrer en Chine

Deux ans après le lancement initial d’Apple Intelligence, Apple semble enfin proche de débloquer l’un des marchés les plus stratégiques — et les plus réglementés — de son activité.

Selon Reuters, Apple a développé un grand modèle de langage spécifiquement destiné au marché chinois, entraîné avec le soutien d’Alibaba. Le groupe américain aurait ainsi obtenu une autorisation particulièrement rare : celle de proposer son propre modèle d’IA générative en Chine continentale tout en respectant le cadre réglementaire local.

Cette étape intervient après l’enregistrement d’Apple Intelligence auprès de l’autorité chinoise de régulation du cyberespace en juillet 2026. Le service devrait à terme alimenter les fonctions d’intelligence artificielle sur les iPhone, iPad, Mac et Vision Pro commercialisés en Chine.

Le calendrier précis du lancement grand public reste toutefois incertain : l’enregistrement réglementaire n’indiquait aucune date de disponibilité définitive.

Pour Apple, cette arrivée tardive est loin d’être anecdotique. Elle marque surtout un compromis spectaculaire entre sa volonté traditionnelle de contrôler sa technologie et les réalités réglementaires chinoises.

Un modèle Apple, mais construit avec Alibaba

La nuance est importante. Apple ne se contente plus ici de brancher un modèle tiers sur son écosystème. Selon les sources de Reuters, l’entreprise a entraîné son propre modèle spécifiquement pour la Chine, avec le soutien technique et l’infrastructure d’Alibaba. Ce choix constitue une évolution notable par rapport aux plans évoqués jusque-là.

En juillet, Alibaba avait indiqué que son modèle Qwen serait intégré à Apple Intelligence sur iOS, iPadOS, macOS et visionOS en Chine. Baidu avait également confirmé travailler avec Apple sur certaines fonctions destinées aux utilisateurs chinois, notamment autour de la recherche.

La stratégie semble donc désormais reposer sur plusieurs couches.

Apple cherche à conserver davantage de contrôle avec un modèle qu’il a lui-même entraîné, tout en s’appuyant sur des technologies, une infrastructure et des partenaires locaux indispensables pour fonctionner dans l’environnement chinois.

Autrement dit, Cupertino garde la main sur une partie de l’intelligence, mais accepte que son architecture soit beaucoup plus dépendante de l’écosystème technologique chinois qu’elle ne l’est ailleurs.

Alibaba récolte les fruits d’un partenariat préparé depuis 2025

Cette collaboration n’est pas née du jour au lendemain. En février 2025, le président d’Alibaba, Joe Tsai, confirmait publiquement que son groupe avait été choisi pour accompagner Apple dans le déploiement de ses fonctions d’intelligence artificielle sur les iPhone vendus en Chine.

À l’époque, cette annonce constituait déjà un signal fort.

Apple avait étudié plusieurs partenaires chinois avant de retenir Alibaba, dont les modèles Qwen étaient devenus l’une des principales vitrines de l’industrie locale de l’intelligence artificielle. Le choix permettait surtout à Apple d’avancer dans un environnement où les principaux modèles occidentaux ne peuvent pas simplement être intégrés comme ils le sont sur d’autres marchés.

Plus d’un an et demi plus tard, l’accord semble avoir pris une dimension plus profonde : Alibaba ne fournirait plus seulement un modèle externe, mais participerait à la mise au point de l’infrastructure permettant à Apple de disposer de sa propre intelligence artificielle locale.

Pourquoi Apple ne peut pas simplement importer son IA occidentale ?

Le problème auquel Apple est confronté est avant tout réglementaire. La Chine impose aux services d’intelligence artificielle générative accessibles au public un ensemble d’obligations spécifiques, parmi lesquelles des procédures d’enregistrement auprès des autorités. Les services déployés doivent notamment déclarer les modèles qu’ils utilisent et respecter les règles locales relatives aux contenus et à la sécurité des données.

Cette architecture réglementaire rend très difficile l’importation directe du même Apple Intelligence que celui proposé aux États-Unis ou en Europe.

Apple a donc dû bâtir une version spécifiquement pensée pour le marché chinois. C’est une situation inhabituelle pour une entreprise qui a construit son identité autour de l’intégration verticale : puces maison, systèmes d’exploitation maison, matériel maison et contrôle étroit de l’expérience logicielle.

En Chine, cette intégration verticale rencontre une limite très concrète : Apple doit adapter une partie de sa technologie aux règles et aux partenaires imposés par l’écosystème local.

Qwen pour Siri, Baidu pour la recherche

Les accords conclus au cours des derniers mois permettent déjà d’entrevoir la forme que pourrait prendre cette version chinoise d’Apple Intelligence. Apple a récemment publié un guide indiquant que certains utilisateurs de Mac en Chine pouvaient connecter Qwen d’Alibaba à Siri et aux outils d’écriture. Reuters avait confirmé cette intégration début août.

Toutefois, le document a été retiré peu après sa publication, signe que le lancement reste particulièrement sensible. Des médias spécialisés ont constaté sa disparition dès le lendemain, tandis qu’Apple n’a pas annoncé de lancement général du service.

Baidu joue de son côté un autre rôle. L’entreprise chinoise a confirmé collaborer avec Apple sur certaines fonctions d’Apple Intelligence destinées aux utilisateurs du pays, et plusieurs sources indiquent que ses technologies seront notamment utilisées pour la recherche.

La version chinoise d’Apple Intelligence pourrait donc être beaucoup plus composite que son équivalent international. Sous l’interface familière de Siri et des outils Apple fonctionnerait une combinaison de technologies développées par Apple, Alibaba et Baidu.

Une concession, mais aussi une façon de reprendre le contrôle

Toutefois, il serait trop simple de présenter cette stratégie comme un abandon complet de souveraineté technologique. Le développement d’un modèle propre à Apple constitue justement une tentative de récupérer une partie de ce contrôle.

S’appuyer intégralement sur Qwen aurait placé l’entreprise dans une situation de dépendance beaucoup plus forte à Alibaba. En entraînant son propre modèle avec l’aide du groupe chinois, Apple peut potentiellement préserver davantage de cohérence avec son architecture mondiale et contrôler plus précisément le comportement des fonctions intégrées à ses appareils.

Ce modèle hybride pourrait devenir la formule permettant à Apple de concilier trois objectifs difficiles à réunir : respecter les exigences de Pékin, conserver une partie de son indépendance technologique et proposer une expérience suffisamment proche du reste d’Apple Intelligence.

C’est un équilibre délicat.

Apple possède l’interface et une partie du cerveau, Alibaba apporte une infrastructure et une expertise locales essentielles, tandis que Baidu occupe un rôle complémentaire dans la recherche.

Huawei n’a pas attendu Apple

Cette accélération répond également à une urgence commerciale. Pendant qu’Apple Intelligence restait bloqué par les procédures réglementaires, les constructeurs chinois ont continué à intégrer leurs propres fonctions d’intelligence artificielle.

Huawei est redevenu un concurrent particulièrement dangereux. Au premier trimestre 2026, le constructeur occupait la première place du marché chinois des smartphones avec environ 20 % de parts de marché, devant Apple. Au deuxième trimestre, Huawei conservait la tête avec 22,6 % du marché selon IDC, tandis qu’Apple atteignait 18,1 %. Les deux entreprises figuraient néanmoins parmi les rares marques à enregistrer une croissance de leurs livraisons sur un marché chinois globalement en recul.

L’absence d’Apple Intelligence constituait donc un handicap évident.

Un consommateur chinois pouvait acheter un smartphone Huawei, Xiaomi ou OPPO avec des fonctions IA pensées pour les services locaux, alors qu’un iPhone vendu au même moment restait privé d’une partie importante des nouveautés logicielles mises en avant par Apple ailleurs dans le monde.

Le lancement d’une version locale d’Apple Intelligence permettrait enfin de réduire cet écart.

L’IA chinoise rejoint une autre évolution sensible : les composants

Le rapprochement d’Apple avec l’écosystème technologique chinois ne se limite d’ailleurs pas au logiciel. Début août, le Wall Street Journal rapportait que Apple testait également des puces mémoire fabriquées par le groupe chinois CXMT pour de potentiels futurs iPhone et MacBook, notamment dans un contexte de tension sur l’approvisionnement mondial en mémoire. Reuters a confirmé l’existence de ces informations, tout en précisant qu’Apple n’avait pas commenté.

Ces deux dossiers ne sont évidemment pas identiques.

Mais, leur proximité est révélatrice : face aux contraintes économiques, réglementaires et industrielles, Apple semble prête à envisager davantage de partenaires chinois pour les produits destinés à ce marché.

Cette stratégie peut offrir davantage de flexibilité locale. Elle peut aussi accroître la pression politique exercée sur le groupe aux États-Unis.

Une position politiquement délicate pour Cupertino

Tout rapprochement d’un grand groupe américain avec des technologies chinoises est désormais scruté sous l’angle de la sécurité nationale. La compétition technologique entre Washington et Pékin ne concerne plus uniquement les semi-conducteurs. L’intelligence artificielle est devenue elle aussi un actif stratégique, au point que les autorités chinoises étudient désormais des restrictions sur l’accès étranger à certains de leurs modèles les plus avancés.

Pour Apple, le problème est donc double.

En Chine, l’entreprise doit démontrer qu’elle respecte les règles locales et qu’elle travaille avec des acteurs domestiques suffisamment intégrés au cadre réglementaire. Aux États-Unis, elle devra probablement expliquer que cette coopération ne donne pas aux partenaires chinois un contrôle excessif sur les données, les technologies ou les fonctions utilisées par ses clients.

La localisation d’Apple Intelligence est ainsi autant un projet d’ingénierie qu’un exercice géopolitique.

Apple découvre les limites de son modèle d’intégration verticale

Depuis deux décennies, Apple a perfectionné une stratégie fondée sur le contrôle. L’entreprise conçoit ses processeurs, ses systèmes d’exploitation, ses appareils, ses services et de plus en plus ses modèles d’IA. Cette maîtrise lui permet de présenter chaque élément comme une partie d’un ensemble cohérent.

La Chine impose une exception spectaculaire à cette philosophie.

Pour proposer Apple Intelligence dans le pays, le géant de Cupertino doit composer avec Alibaba, Baidu, les règles de la Cyberspace Administration of China et une infrastructure logicielle radicalement différente de celle utilisée dans le reste du monde. Mais plutôt que de considérer cette contrainte comme un simple obstacle, Apple semble désormais tenter d’en faire une architecture spécifique.

Le développement d’un modèle maison entraîné avec Alibaba est précisément révélateur de cette approche : ne pas abandonner totalement le contrôle, mais accepter de le partager là où le marché l’impose.

Et si cette formule fonctionne, elle pourrait devenir un modèle pour d’autres groupes occidentaux souhaitant maintenir leur présence dans l’écosystème numérique chinois.

La véritable question dépasse donc largement Siri. Apple est peut-être en train de définir les conditions auxquelles une entreprise technologique occidentale peut encore proposer ses technologies les plus stratégiques derrière la Grande Muraille numérique.