Alors que les premières puces Apple M6 ne sont toujours pas officiellement lancées, Apple travaillerait déjà sur leur succession. D’après les dernières informations publiées par Mark Gurman dans Bloomberg, la firme de Cupertino viserait une arrivée de ses premiers appareils équipés de la puce Apple M7 dès le premier semestre 2027.

Si cette feuille de route se confirme, Apple accélérerait le renouvellement de sa gamme Apple Silicon afin de répondre aux besoins croissants liés à l’intelligence artificielle.

Des iPad Pro et un nouveau MacBook Pro attendus

Selon Mark Gurman, Apple teste actuellement quatre nouveaux modèles d’iPad Pro, dont le lancement serait prévu au printemps 2027. Les futures tablettes conserveraient les formats actuels de 11 pouces et 13 pouces, les évolutions portant principalement sur les composants internes.

En parallèle, Apple préparerait également un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme entièrement repensé.

Ce modèle adopterait un design plus proche de celui des futures générations de Mac tout en inaugurant la nouvelle puce M7.

La puce M7 déjà au cœur de la stratégie d’Apple

Toutefois, l’information la plus marquante concerne la nouvelle génération de processeurs. Toujours selon Bloomberg, Apple souhaiterait lancer son premier Apple M7 en même temps que ces nouveaux Mac et iPad. L’entreprise accélérerait ainsi sa feuille de route afin d’optimiser ses appareils pour les usages liés à l’intelligence artificielle, qui nécessitent toujours davantage de puissance de calcul.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des investissements réalisés par Apple autour d’Apple Intelligence, dont les futures évolutions devraient être de plus en plus gourmandes en ressources.

Un calendrier plus rapide que prévu

Si ces informations se confirment, Apple adopterait un rythme de renouvellement plus soutenu que celui observé jusqu’à présent. Les premières puces M6 sont encore attendues d’ici la fin de l’année 2026. Voir les premiers appareils équipés d’une puce Apple M7 arriver seulement quelques mois plus tard constituerait donc une accélération notable du calendrier habituel de la gamme Apple Silicon.

Cette évolution pourrait également expliquer pourquoi plusieurs rumeurs évoquent une génération M6 relativement discrète.

Certaines indiscrétions indiquent notamment qu’Apple pourrait ne pas proposer de déclinaisons M6 Pro et M6 Max, même si cette information reste à confirmer.

Une stratégie pensée pour l’intelligence artificielle

Depuis plusieurs années, Apple développe ses processeurs avec un accent particulier sur les performances du Neural Engine, chargé des traitements liés à l’intelligence artificielle. Les futurs Mac et iPad devront faire fonctionner localement un nombre croissant de fonctionnalités d’Apple Intelligence, tout en conservant une excellente autonomie.

Le développement accéléré de la puce M7 pourrait ainsi répondre à cette nouvelle génération d’usages, où les modèles d’IA exécutés directement sur l’appareil prendront une place de plus en plus importante.

Comme souvent, ce calendrier pourrait encore évoluer.

Mark Gurman rappelle que les projets d’Apple restent soumis aux tensions persistantes sur les chaînes d’approvisionnement, notamment concernant les puces électroniques et certains composants mémoire. Ces contraintes pourraient entraîner des ajustements du calendrier si la situation venait à se dégrader.

2027 s’annonce comme une année importante pour Apple

Au-delà de la seule puce M7, Bloomberg estime que 2027 pourrait marquer l’une des plus importantes vagues de renouvellement matériel chez Apple. Les nouveaux iPad Pro, le MacBook Pro 14 pouces repensé ainsi que plusieurs autres appareils actuellement en développement pourraient être dévoilés sur une période relativement courte.

Même si Apple n’a évidemment confirmé aucune de ces informations, ces indiscrétions montrent que l’entreprise prépare déjà la prochaine génération de ses processeurs Apple Silicon, alors que la transition vers les puces M6 n’a pas encore commencé.