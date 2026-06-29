Samsung pourrait bientôt moderniser l’apparence de ses tablettes haut de gamme. En explorant la bêta de One UI 9, plusieurs développeurs ont découvert de nouvelles animations laissant entrevoir un changement important : l’abandon de l’encoche au profit d’un poinçon pour la caméra frontale.

Une évolution discrète en apparence, mais qui rapprocherait enfin les Galaxy Tab du design adopté depuis plusieurs années sur les smartphones Galaxy.

One UI 9 dévoile de nouvelles animations intrigantes

C’est en analysant les fichiers de la bêta de One UI 9, basée sur Android 17, que le média SamMobile a découvert plusieurs animations inédites. Ces dernières représentent des appareils au format tablette équipés d’un poinçon centré pour la caméra frontale, en remplacement de l’encoche utilisée aujourd’hui sur les modèles Ultra.

Deux variantes apparaissent dans les animations : une caméra positionnée sur le grand côté de l’écran, pour une utilisation en mode paysage, et une seconde version où le poinçon s’affiche sur le côté court, afin de s’adapter automatiquement à la rotation de l’appareil.

Ces éléments n’étaient pas présents dans One UI 8.5, ce qui laisse penser qu’ils correspondent à une nouvelle génération de matériel en préparation. À ce stade, Samsung n’a toutefois confirmé aucune évolution de design.

Une évolution logique pour la future Galaxy Tab S12 Ultra

Les actuelles Galaxy Tab S10 Ultra et Galaxy Tab S11 Ultra utilisent toujours une encoche afin d’intégrer leur système de caméras frontales. Si Samsung adopte finalement un simple poinçon sur la future Galaxy Tab S12 Ultra, plusieurs bénéfices sont envisageables.

Le constructeur pourrait notamment réduire davantage les bordures de l’écran, améliorer le ratio écran/façade et harmoniser le design de ses tablettes avec celui des smartphones Galaxy S et Galaxy Z.

Cette évolution s’inscrirait dans une tendance déjà largement adoptée sur le marché des appareils mobiles premium.

Une expérience plus immersive

Le passage à un poinçon ne constitue pas uniquement une amélioration esthétique. Sur une tablette de grande taille, l’encoche reste visible lors de la lecture de vidéos, du multitâche ou de certaines applications professionnelles. Un poinçon, beaucoup plus discret, permettrait de préserver une surface d’affichage plus homogène tout en conservant une caméra frontale de qualité pour les appels vidéo et les réunions en ligne.

Pour les utilisateurs de Galaxy Tab Ultra, cette modification pourrait améliorer le confort d’utilisation sans bouleverser les habitudes.

One UI 9 prépare également d’autres nouveautés

Ce changement de design n’est qu’un des nombreux indices découverts dans la bêta de One UI 9. La prochaine version de l’interface de Samsung devrait également introduire de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, des animations plus fluides et une meilleure continuité entre smartphones, tablettes, PC Galaxy et objets connectés.

La phase bêta actuellement en cours permet progressivement de découvrir ces nouveautés avant leur déploiement attendu sur les appareils compatibles à partir de la fin de l’année 2026.

Une stratégie de convergence entre smartphones et tablettes

Au-delà du simple choix esthétique, cette fuite illustre une stratégie plus large chez Samsung. Depuis plusieurs générations, le constructeur cherche à créer une identité visuelle cohérente entre ses différents appareils Galaxy. Les smartphones ont progressivement adopté les écrans sans encoche, tandis que les tablettes Ultra conservaient encore un design plus traditionnel en raison de leurs doubles caméras frontales.

Le passage à un poinçon pourrait marquer une nouvelle étape de cette convergence, en rapprochant davantage les Galaxy Tab de l’expérience proposée sur les Galaxy S et les Galaxy Z Fold.

Comme souvent avec les découvertes issues des versions bêta, rien ne garantit que ce design arrivera sur le produit final. Mais si ces animations reflètent bien les intentions de Samsung, la future Galaxy Tab S12 Ultra pourrait offrir l’une des plus importantes évolutions esthétiques de la gamme depuis plusieurs années.