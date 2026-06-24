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GTA 6 : prix, éditions et bonus de précommande, tout ce qu’il faut savoir

GTA 6 : prix, éditions et bonus de précommande, tout ce qu’il faut savoir

L’attente touche à sa fin. Après des années de rumeurs, de théories et de records de visibilité sur internet, Rockstar Games a officiellement ouvert les précommandes de Grand Theft Auto VI, alias GTA 6.

Prévu pour le 19 novembre 2026 sur consoles, le titre s’annonce déjà comme le plus grand lancement vidéoludique de la décennie. Pour accompagner cette ouverture des précommandes, Rockstar a détaillé les différentes éditions disponibles ainsi que les bonus exclusifs réservés aux premiers acheteurs.

Voici tout ce qu’il faut savoir avant de choisir votre version.

Deux éditions pour découvrir Leonida

Rockstar propose deux formules principales : une édition Standard destinée à la majorité des joueurs et une édition Ultimate pensée pour les passionnés souhaitant profiter d’un maximum de contenu additionnel dès le premier jour.

Note : à l’heure où j’écris ces lignes, nous ne connaissons pas le prix pour les variantes européennes.

GTA 6 Standard Edition — 79,99 dollars

L’édition Standard inclut :

Le jeu complet

Le pack de précommande Vintage Vice City

Pour la plupart des joueurs, cette version représentera la porte d’entrée idéale vers l’univers de Jason et Lucia.

GTA 6 Ultimate Edition — 99,99 dollars

Pour 20 dollars supplémentaires, l’édition Ultimate enrichit considérablement l’expérience avec une vaste sélection de contenus exclusifs répartis tout au long de l’aventure.

Parmi les bonus annoncés :

La mythique Grotti Cheetah 1995

Les revolvers Hawk et Little Morgan

Des armes personnalisées pour Jason et Lucia

Des tenues exclusives

La moto Dinka Enduro ou le kayak Crest

Le pick-up Vapid Ganado modifié

Des véhicules Rideout Customs

Des coiffures exclusives chez Sara’s Unisex Salon

Le bateau Squalo

La collection de vêtements Stock 305

Le buggy Vapid Dominator 1967

Plus de 50 tatouages exclusifs

Des personnalisations One Eyed Willie’s Mod Shop

La collection textile Goodtime Gear

Le repaire PTT Youngin$ Illegal Gang Compound

Une collection spéciale de voitures classiques

Rockstar précise que ces récompenses seront progressivement débloquées au fil de la progression dans l’histoire.

Le pack Vintage Vice City offert à tous les joueurs

Quelle que soit l’édition choisie, toute précommande donne accès gratuitement au pack Vintage Vice City. Un clin d’œil assumé à l’héritage de la franchise et à l’ambiance iconique de Vice City.

Le pack comprend :

Une berline Vapid Stanier 1955

Des tenues rétro inspirées des années 80

Des coiffures vintage

Un ensemble de skins d’armes reprenant le célèbre motif tropical associé à Tommy Vercetti

Un bonus qui devrait particulièrement séduire les nostalgiques du légendaire Grand Theft Auto : Vice City.

Comment précommander GTA 6 sur PS5 ?

Les joueurs PlayStation peuvent dès maintenant réserver leur exemplaire via le PlayStation Store.

La procédure est simple :

Ouvrir la page officielle GTA 6 sur le PlayStation Store (pas encore en France) Sélectionner l’édition souhaitée. Ajouter le jeu au panier. Finaliser le paiement.

Une fois l’achat validé, le jeu apparaîtra automatiquement dans votre bibliothèque.

Comment précommander GTA 6 sur Xbox Series X|S ?

Du côté de Xbox, le processus est similaire :

Accéder à la fiche GTA 6 sur le Microsoft Store (pas encore en France) Choisir l’édition Standard ou Ultimate. Valider l’achat. Confirmer le paiement.

Les bonus de précommande seront automatiquement associés au compte utilisateur.

Préchargement : Rockstar veut éviter le chaos

Rockstar a également confirmé l’ouverture du préchargement à partir du 12 novembre 2026. Les joueurs pourront télécharger l’intégralité du jeu une semaine avant sa sortie officielle afin d’éviter une saturation des serveurs le jour du lancement.

Fait notable : même les versions physiques utiliseront un code de téléchargement plutôt qu’un disque contenant les données complètes du jeu.

Une décision qui reflète l’évolution du marché vers une distribution de plus en plus numérique.

GTA 6 arrive-t-il sur PC ?

Pour le moment, la réponse est non. Rockstar n’a annoncé aucune version PC de GTA 6 pour novembre 2026. Le jeu sera disponible exclusivement sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Comme pour plusieurs précédents épisodes de la série, une version PC pourrait arriver un à deux ans plus tard, mais aucun calendrier officiel n’a encore été communiqué.

Quelle édition choisir ?

Pour les joueurs qui souhaitent simplement profiter de l’histoire et découvrir Leonida dès le lancement, l’édition Standard représente le meilleur rapport contenu/prix.

En revanche, ceux qui prévoient de consacrer plusieurs centaines d’heures à l’écosystème en ligne de GTA 6 trouveront dans l’édition Ultimate une valeur ajoutée bien plus importante que son supplément tarifaire de 20 dollars pourrait laisser penser.

Avec des bonus répartis entre l’aventure solo et les futures composantes multijoueurs, Rockstar semble avoir conçu cette version pour accompagner les joueurs sur le long terme.

Le plus grand lancement de la décennie se prépare

Entre les précommandes désormais ouvertes, les bonus exclusifs, les préchargements anticipés et une campagne marketing qui s’intensifie chaque semaine, Rockstar entre officiellement dans la dernière ligne droite avant la sortie de GTA 6.

Une chose paraît déjà certaine : le 19 novembre 2026 s’annonce comme une date majeure pour l’industrie du jeu vidéo.

Et pour des millions de joueurs, le compte à rebours vers Leonida vient officiellement de commencer.