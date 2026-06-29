Accueil » Redmi Note 17 : les spécifications des trois modèles fuitent avec batteries jusqu’à 10 100 mAh

Redmi Note 17 : les spécifications des trois modèles fuitent avec batteries jusqu’à 10 100 mAh

Redmi Note 17 : les spécifications des trois modèles fuitent avec batteries jusqu’à 10 100 mAh

À quelques semaines de sa présentation attendue en Chine, la série Redmi Note 17 continue de se dévoiler au fil des indiscrétions. Une nouvelle fuite détaille cette fois l’ensemble de la gamme, composée des Redmi Note 17, Note 17 Pro et Note 17 Pro Max. Au programme : écrans OLED 1,5K, batteries dépassant les 9 000 mAh et de nouvelles plateformes Qualcomm et MediaTek.

Une gamme Redmi Note qui monte en gamme

Xiaomi devrait officialiser la série Redmi Note 17 dès le mois prochain sur le marché chinois. Selon plusieurs sources concordantes, trois modèles sont attendus : un Redmi Note 17 standard, un Redmi Note 17 Pro et un Redmi Note 17 Pro Max.

Après plusieurs fuites concernant les versions les plus haut de gamme, le leaker Experience More dévoile désormais les caractéristiques principales de l’ensemble de la famille.

Comme toujours, ces informations doivent être considérées avec prudence tant que Xiaomi ne les a pas officialisées.

Redmi Note 17 : un écran OLED et un Snapdragon 6s Gen 4

Le modèle standard miserait sur un écran OLED plat de 6,83 pouces affichant une définition 1.5K, une évolution notable pour cette gamme. Sous le capot, Xiaomi intégrerait un Snapdragon 6s Gen 4, destiné à offrir un équilibre entre performances et efficacité énergétique.

La batterie n’a pas encore été dévoilée, mais la fuite évoque une charge rapide de 67 W.

Côté photographie, le smartphone embarquerait un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur d’empreintes optique intégré sous l’écran.

Redmi Note 17 Pro : priorité à l’autonomie

La version Pro conserverait une dalle OLED plate en définition 1,5K, même si sa diagonale reste inconnue. La véritable nouveauté viendrait de son autonomie. Le smartphone serait équipé d’une impressionnante batterie de 9 000 mAh, une capacité encore rare sur le segment des smartphones grand public.

Le processeur évoluerait également avec l’arrivée du tout nouveau Snapdragon 6 Gen 5, récemment évoqué dans plusieurs fuites.

Le reste de la fiche technique comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels, des haut-parleurs stéréo et une certification d’étanchéité complète.

Redmi Note 17 Pro Max : un cap des 10 000 mAh franchi

Le Redmi Note 17 Pro Max pousserait encore plus loin la stratégie de Xiaomi. Selon la fuite, il conserverait lui aussi un écran OLED plat 1,5K mais délaisserait Qualcomm au profit du MediaTek Dimensity 7500, récemment officialisé.

L’élément le plus spectaculaire reste toutefois sa batterie. Le smartphone intégrerait une capacité de 10 100 mAh, un chiffre qui le placerait parmi les smartphones les plus endurants jamais commercialisés.

La partie photo évoluerait également avec un capteur principal de 200 mégapixels, tandis que les haut-parleurs stéréo et la certification d’étanchéité seraient également de la partie.

Xiaomi poursuit sa révolution de l’autonomie

Ces dernières fuites confirment une tendance observée depuis plusieurs mois chez les fabricants chinois. Grâce aux nouvelles générations de batteries à haute densité énergétique, les capacités augmentent fortement sans provoquer une hausse proportionnelle de l’épaisseur ou du poids des appareils.

Après plusieurs modèles dépassant les 7 000 mAh en 2026, Xiaomi pourrait franchir un nouveau cap avec des batteries proches, voire supérieures, aux 10 000 mAh sur un smartphone de milieu de gamme.

Cette évolution pourrait transformer les usages quotidiens en offrant plusieurs jours d’autonomie, tout en conservant des vitesses de recharge élevées.

Une stratégie qui pourrait rebattre les cartes du milieu de gamme

Si ces caractéristiques se confirment, Xiaomi chercherait à différencier clairement chacun de ses modèles. Le Redmi Note 17 viserait un excellent rapport qualité-prix grâce à son écran OLED et son processeur Snapdragon récent.

Le Note 17 Pro miserait avant tout sur une autonomie hors norme, tandis que le Pro Max combinerait batterie XXL et capteur photo de 200 MP afin de se rapprocher des smartphones premium.

Cette montée en gamme illustre une évolution du marché : les constructeurs ne cherchent plus uniquement à augmenter la puissance brute, mais également à répondre à deux attentes majeures des utilisateurs : une autonomie record et une expérience photographique toujours plus ambitieuse.

Reste désormais à attendre l’annonce officielle de Xiaomi pour savoir si ces spécifications se confirmeront lors du lancement attendu le mois prochain en Chine.