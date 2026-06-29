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Arduino augmente le prix du Uno Q : la crise de la mémoire frappe aussi les micro-ordinateurs

Arduino augmente le prix du Uno Q : la crise de la mémoire frappe aussi les micro-ordinateurs

Après Apple et Microsoft, c’est au tour d’Arduino de revoir ses tarifs à la hausse. Son micro-ordinateur Uno Q, conçu comme une alternative compacte au Raspberry Pi, verra son prix augmenter dès le 6 juillet.

Une décision qui illustre une réalité désormais partagée par l’ensemble de l’industrie : la flambée des coûts des composants mémoire, alimentée par la demande explosive du secteur de l’intelligence artificielle.

Le Arduino Uno Q devient sensiblement plus cher

L’augmentation concerne les deux versions actuellement commercialisées du Uno Q, un micro-ordinateur reposant sur la plateforme Qualcomm Dragonwing QRB2210.

À compter du 6 juillet, les nouveaux tarifs seront les suivants :

Uno Q 2 Go : de 44 à 59 dollars (+15 dollars)

Uno Q 4 Go : de 59 à 79 dollars (+20 dollars)

Les utilisateurs intéressés disposent donc d’un peu plus d’une semaine pour acquérir la carte au tarif actuel. Positionné comme une alternative moderne au Raspberry Pi, le Uno Q cible aussi bien les développeurs que les projets d’embarqué, d’IA en périphérie (Edge AI) ou de robotique.

La mémoire au cœur de la hausse des prix

Dans une lettre publiée sur le blog officiel d’Arduino, le directeur produit Marcello Majonchi explique que le coût des composants mémoire a plus que doublé en seulement 6 mois. Selon lui, cette envolée est directement liée à la demande exceptionnelle générée par l’intelligence artificielle.

Les centres de données dédiés aux modèles d’IA consomment des volumes toujours plus importants de mémoire DRAM et de stockage NAND, réduisant les capacités disponibles pour les autres secteurs de l’électronique.

Arduino indique avoir absorbé cette hausse le plus longtemps possible grâce au soutien de Qualcomm, devenu propriétaire de l’entreprise en octobre dernier.

Mais, cette stratégie atteint aujourd’hui ses limites. « Les coûts de la mémoire ont plus que doublé au cours des six derniers mois et aucun retour à la normale ne se profile à court terme », résume l’entreprise.

Une crise qui touche désormais toute la tech

Arduino rejoint une liste de plus en plus longue d’acteurs contraints d’ajuster leurs prix. La semaine dernière seulement, Apple a augmenté les tarifs de nombreux Mac, iPad, HomePod et autres appareils, et Microsoft a relevé le prix de ses consoles Xbox, avec des hausses atteignant 150 dollars selon les modèles.

À cela s’ajoutent les augmentations déjà observées ces derniers mois chez plusieurs fabricants de PC, de consoles, de cartes mères ou encore de composants informatiques.

Le phénomène ne concerne donc plus uniquement les produits haut de gamme : même les plateformes destinées aux makers, aux étudiants ou aux développeurs subissent désormais les conséquences de la pénurie.

L’IA redéfinit l’économie des composants

La situation met en lumière un changement profond dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Longtemps alimentée principalement par les smartphones, les ordinateurs et les serveurs traditionnels, la demande en mémoire est aujourd’hui largement tirée par les infrastructures d’intelligence artificielle.

Les GPU destinés à entraîner les modèles génératifs nécessitent d’importantes quantités de mémoire haute performance (HBM), tandis que les SSD destinés aux centres de données connaissent eux aussi une demande record.

Résultat : les fabricants de mémoire privilégient les marchés les plus rentables, ce qui réduit les volumes disponibles pour les produits grand public.

Une pression qui pourrait durer plusieurs années

Les analystes du secteur estiment que cette tension ne disparaîtra pas rapidement. Même si Samsung, SK hynix ou Micron augmentent progressivement leurs capacités de production, la croissance des investissements dans les infrastructures IA continue d’absorber une grande partie de cette nouvelle offre.

Dans ce contexte, les fabricants disposent de peu de marges de manœuvre.

Arduino, comme Apple ou Microsoft, préfère désormais répercuter une partie de ces surcoûts sur les consommateurs plutôt que de réduire ses marges ou revoir les caractéristiques de ses produits. Pour les développeurs, les makers et les établissements éducatifs, cette évolution pourrait rendre certaines plateformes de prototypage moins accessibles qu’auparavant.

La crise actuelle rappelle surtout que l’intelligence artificielle ne transforme pas uniquement les logiciels : elle bouleverse désormais toute l’économie mondiale du matériel informatique.