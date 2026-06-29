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Windows 11 teste « Screen Tint » : une nouvelle fonction d’accessibilité pensée pour réduire la fatigue visuelle

Windows 11 teste « Screen Tint » : une nouvelle fonction d’accessibilité pensée pour réduire la fatigue visuelle

Microsoft continue d’enrichir Windows 11 avec de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité. La dernière en date, baptisée Screen Tint, ne révolutionne pas l’interface du système, mais pourrait rapidement devenir indispensable pour les utilisateurs qui passent de longues heures devant leur écran.

Plus qu’un simple filtre de lumière bleue, cette nouveauté introduit une superposition colorée personnalisable destinée à limiter la fatigue oculaire.

Une alternative plus flexible au mode Night Light

Disponible dans la dernière build Insider Preview 29617.1000, Screen Tint permet d’appliquer une teinte uniforme à l’ensemble de l’écran sans modifier la température des couleurs, contrairement au mode Night Light.

L’objectif est différent : au lieu de réduire uniquement la lumière bleue en soirée, Screen Tint adoucit visuellement l’affichage grâce à une couche colorée personnalisable. Les utilisateurs peuvent choisir parmi six couleurs prédéfinies ou créer leur propre teinte, tout en ajustant son intensité via un curseur dédié.

La fonctionnalité est accessible depuis : Paramètres > Accessibilité > Vision.

Microsoft précise que Screen Tint cible principalement les personnes souffrant de sensibilité à la lumière ou de fatigue visuelle provoquée par les écrans particulièrement lumineux.

Une fonction compatible avec Night Light

L’un des points les plus intéressants est que Screen Tint peut fonctionner simultanément avec Night Light.

Les deux outils répondent en effet à des besoins différents :

Night Light réduit l’émission de lumière bleue pour favoriser le confort visuel en soirée.

Screen Tint applique une teinte douce qui diminue la sensation d’éblouissement, quelle que soit l’heure de la journée.

Cette combinaison pourrait séduire les utilisateurs travaillant sur des documents au fond blanc, les créateurs de contenu ou encore les joueurs effectuant de longues sessions devant leur écran.

En revanche, Microsoft précise que l’activation de Screen Tint désactive automatiquement les Filtres de couleur déjà présents dans Windows. Les utilisateurs ayant recours à ces outils d’accessibilité devront donc choisir entre les deux solutions.

Une petite nouveauté qui pourrait séduire un large public

À première vue, Screen Tint peut sembler anecdotique. Pourtant, ce type de fonctionnalité répond à une problématique de plus en plus répandue : le temps passé devant les écrans. Avec le télétravail, les journées passées sur plusieurs moniteurs, les sessions de montage vidéo ou les longues parties de jeu, la fatigue visuelle est devenue une préoccupation quotidienne pour de nombreux utilisateurs.

Pouvoir appliquer une légère teinte chaude, grise ou pastel sans altérer complètement les couleurs pourrait améliorer le confort d’utilisation tout en limitant la sensation d’agression visuelle générée par les interfaces très lumineuses.

D’autres améliorations arrivent dans Windows 11

Cette nouvelle build Insider ne se limite pas à Screen Tint. Microsoft poursuit également le développement de plusieurs fonctionnalités du système avec notamment une meilleure récupération des appareils Bluetooth après une déconnexion, plusieurs améliorations apportées à Recall et diverses optimisations de stabilité et de performances.

Si ces évolutions restent discrètes, elles témoignent de la volonté de Microsoft d’affiner progressivement l’expérience Windows 11 au-delà des grandes nouveautés liées à l’intelligence artificielle.

Une approche qui privilégie le confort d’utilisation

Ces dernières années, Microsoft a surtout mis l’accent sur Copilot et les fonctionnalités d’IA intégrées à Windows. Avec Screen Tint, l’entreprise adopte une approche différente en s’intéressant au confort quotidien des utilisateurs.

Ce type d’amélioration n’attire généralement pas les projecteurs lors des annonces officielles, mais il s’agit souvent des fonctionnalités que l’on finit par utiliser tous les jours. Si les retours des membres du programme Insider sont positifs, Screen Tint pourrait rapidement rejoindre les fonctions incontournables de Windows 11 pour les professionnels, les créateurs de contenu et tous ceux qui passent plusieurs heures par jour devant un écran.