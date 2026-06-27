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MacBook Pro OLED : Apple conserverait les puces M5 Pro et M5 Max, le M6 Pro serait abandonné

MacBook Pro OLED : Apple conserverait les puces M5 Pro et M5 Max, le M6 Pro serait abandonné

Alors que beaucoup attendaient une double révolution avec un MacBook Pro OLED et une nouvelle génération de puces Apple Silicon, Apple pourrait finalement revoir sa feuille de route. Selon Bloomberg, le premier MacBook Pro équipé d’un écran OLED conserverait les processeurs M5 Pro et M5 Max, tandis que la gamme M6 adopterait une stratégie beaucoup plus limitée que prévu.

Apple changerait de stratégie pour ses puces Apple Silicon

Depuis plusieurs mois, les rumeurs convergeaient vers un scénario simple : le futur MacBook Pro repensé inaugurerait les puces M6 Pro et M6 Max. Selon Bloomberg, Apple aurait finalement opté pour une approche différente.

Le MacBook Pro attendu plus tard cette année conserverait des variantes M5 Pro et M5 Max, tandis que la future puce M6 ne serait proposée que dans une version standard. Autrement dit, Apple ferait l’impasse sur les déclinaisons Pro, Max et Ultra pour cette génération, une première depuis l’arrivée des Apple Silicon.

Cette évolution permettrait au constructeur d’accélérer certaines innovations matérielles tout en réservant une refonte plus ambitieuse de son architecture pour la génération M7, attendue en 2027.

L’écran OLED deviendrait la véritable vedette

Si les performances processeur évolueraient plus modestement que prévu, le véritable bond technologique concernerait l’affichage. Après plusieurs générations reposant sur la technologie mini-LED, Apple adopterait enfin des dalles OLED sur ses MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Ce changement devrait apporter plusieurs bénéfices majeurs : des noirs parfaitement profonds, un contraste nettement supérieur, des couleurs plus riches, des angles de vision améliorés et une meilleure efficacité énergétique.

Apple a déjà franchi cette étape avec l’iPad Pro OLED. Son arrivée sur MacBook constituerait donc la suite logique de cette transition.

Une encoche plus discrète inspirée de l’iPhone pour le MacBook Pro OLED

L’autre évolution notable concernerait le design. Toujours selon Bloomberg, Apple abandonnerait enfin la large encoche qui accompagne les MacBook Pro depuis 2021. Elle laisserait place à une caméra intégrée dans un simple poinçon, beaucoup plus discret, reprenant une approche similaire à celle utilisée sur les récents iPhone avec la Dynamic Island.

Cette solution permettrait de récupérer davantage d’espace d’affichage tout en modernisant l’apparence de la machine.

Aucune information ne laisse toutefois penser que macOS adopterait une véritable Dynamic Island. Il s’agirait avant tout d’un changement esthétique visant à réduire l’emprise de la caméra sur l’écran.

Les Mac M7 seraient déjà en préparation

Cette nouvelle feuille de route ne s’arrêterait pas au MacBook Pro. Bloomberg affirme que Apple travaille déjà sur une famille complète de processeurs M7, qui retrouveraient une gamme beaucoup plus classique avec plusieurs déclinaisons destinées aux différents segments du marché.

Parallèlement, l’entreprise préparerait également l’arrivée de la technologie OLED sur le MacBook Air, signe que cette transition ne sera pas réservée longtemps aux modèles professionnels.

Apple semble privilégier les innovations visibles

Cette stratégie peut surprendre au premier abord. En renonçant provisoirement aux versions M6 Pro et M6 Max, Apple accepte de proposer une évolution plus modeste sur le plan des performances brutes afin de concentrer ses efforts sur des améliorations immédiatement perceptibles par les utilisateurs.

L’écran OLED représente en effet l’une des évolutions matérielles les plus attendues depuis plusieurs années. Couplé à un design modernisé et à une autonomie toujours élevée, il pourrait suffire à renouveler l’attrait du MacBook Pro, même sans une nouvelle architecture Apple Silicon entièrement repensée.

Si ces informations se confirment, la véritable révolution des processeurs Apple serait finalement repoussée à la génération M7, tandis que le MacBook Pro OLED marquerait avant tout une évolution majeure de l’expérience visuelle.